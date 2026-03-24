Valóságos hidegzuhanyt kaptak a magyarok: hatalmas árat fogunk fizetni a brutális állami költekezésért

Pártállástól függetlenül azonnali és érdemi költségvetési kiigazításra lesz szüksége a következő kormánynak az S&P Global hitelminősítő szerint. Ellenkező esetben Magyarország a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategóriába csúszhat. A jelenlegi fenntarthatatlan állami kiadásokat és a magas hiányt a globális energiaársokk is tovább rontja - közölte a Portfolio.
A költségvetés hiánya már az év első két hónapjában elérte az éves célkitűzés közel 40 százalékát. Ez nagyrészt a választásokat megelőző kormányzati költekezés eredménye. Bár Orbán Viktor miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy a voksolás után nem lesz szükség megszorításokra, a deficit idén is a GDP 5 százaléka körül alakulhat. Ezzel szemben kihívója, Magyar Péter az uniós források gyors lehívására, a korrupció visszaszorítására és egy vagyonadó bevezetésére építi programját. Az S&P azonban egyértelművé tette: bármilyen kormány is alakul, a szociális kiadások visszafogása elkerülhetetlen lesz.
A magyar gazdaság hároméves stagnálását követően a kilátások egyre borúsabbak. A magas energiaintenzitás miatt az energiaársokk egyszerre növeli az inflációt és a költségvetési terheket. Ennek hatására a növekedési várakozások is csökkennek.
Az S&P 2,5 százalékos, míg a Goldman Sachs már csupán 1,6 százalékos gazdasági bővüléssel számol. Ráadásul az S&P az időszűke miatt már az uniós helyreállítási források beérkezésével sem kalkulál.
A helyzetet a Fitch Ratings is hasonlóan ítéli meg. Szerintük az új kormány legfőbb feladata a gazdaságpolitika hitelességének és az államháztartás egyensúlyának helyreállítása kell, hogy legyen. Magyarország az S&P-nél jelenleg a "BBB-" besorolás mellett negatív kilátással rendelkezik. A vártnál gyengébb költségvetési teljesítmény így könnyen fájdalmas következményekkel járó leminősítést vonhat maga után. A hitelminősítő a tervek szerint május 29-én teszi közzé legújabb értékelését.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nem változtatott az alapkamaton, amely így továbbra is 6,25 százalékon maradt.
