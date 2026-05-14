Fű alatt új törvény lépett életbe az üzemanyagárakról: megszűnt a rendkívüli helyzet, erről mindenkinek tudnia kell

2026. május 14. 08:44

Hat év után véget ért a koronavírus-járvány, majd az orosz-ukrán háború miatt bevezetett különleges jogrend Magyarországon. A május közepén életbe lépett változással a korábbi kormányrendeletek legfontosabb intézkedéseit az új, Tisza Párt vezette Országgyűlés törvényi szintre emelte. Ezek közé tartozik az üzemanyagok ársapkája és a gazdáknak nyújtott hitelmoratórium is. Ezzel a veszélyhelyzet hivatalosan is megszűnt.

A 2020 tavasza óta tartó folyamatos veszélyhelyzeti időszak a május 14-i hatálybalépéssel lezárult. Ezen időszak alatt a leköszönő Orbán-kormány rendeleti úton kormányzott. Bár Magyar Péter, a választásokon győztes Tisza Párt miniszterelnöke eredetileg a háborús veszélyhelyzet rövid meghosszabbítását kérte a zökkenőmentes átállás érdekében, végül az új Országgyűlés másképp határozott. Úgy döntöttek, hogy a fenntartandó intézkedéseket azonnal törvénybe iktatják.

A Melléthei-Barna Márton által jegyzett, és immár a normál jogrend részét képező jogszabály számos gazdasági védintézkedést megtart. November 30-ig érvényben marad a fagy- és aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók hitelmoratóriuma. A ragadós száj- és körömfájás miatt bajba jutott gazdák esetében ez a fizetési haladék egészen 2027. június végéig érvényes.

Törvény rögzíti az üzemanyagok hatósági árát is. Ennek értelmében a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat pedig 615 forintos literenkénti áron forgalmazhatják a benzinkutakon. Továbbra is korlátozzák bizonyos termékkategóriák, például a drogériai áruk kiskereskedelmi árrését. Utóbbinál azonban a piaci viszonyokhoz igazítva magasabb felső határt állapítottak meg. Emellett július 1-jétől határozatlan ideig marad a nulla százalékos reklámadó, és meghosszabbították a januári hideg miatti rezsikedvezmények elszámolási határidejét is.

A gazdasági intézkedéseken túl a jogszabály büntetés-végrehajtási és rendészeti kérdéseket is rendez. A javítóintézetek irányítása hivatalosan is a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter feladatkörébe kerül. Szigorodnak a kereskedelmi egységekre vonatkozó elvárások is. Az üzemeltetők kötelesek minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy megakadályozzák az üzlet területén a kábítószerrel és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos bűncselekményeket. Amennyiben a rendőrség szervezett bűnözéshez köthető tevékenységet tár fel egy üzletben, jogában áll azt ideiglenesen bezáratni.
#kormány #magyarország #gazdaság #törvény #koronavírus #mezőgazdaság #üzemanyagár #orosz-ukrán háború #magyar péter #tisza párt

