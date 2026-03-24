Közelkép néhány magyar forintról.
Gazdaság

Hidegzuhany a csökkenő árak után: fenyegető veszély miatt kellett azonnal behúznia a kéziféket a jegybanknak

Pénzcentrum
2026. március 24. 20:33

A Monetáris Tanács a keddi ülésén az elemzői várakozásokkal összhangban 6,25 százalékon tartotta az alapkamatot. A döntés elsőre meglepőnek tűnhet, mert az infláció jelentősen mérséklődött az elmúlt időszakban.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. szerint a 2022–2023-as erős inflációs hullám lecsengett, bár a lakosság továbbra is magasnak érzékeli az árakat. 2025-ben az infláció üteme még emelkedett 2024-hez képest, és európai szinten is a magasabb értékek közé tartozott. Az év végére azonban lassulás indult, majd 2026 elején visszafogottabb áremelések jelentek meg. Így hosszabb idő után a hazai infláció enyhén a régiós átlag alá került.

A kedvező folyamatok mögött több tényező áll. A szigorú monetáris politika erősítette a forintot, ami csökkentette az importált inflációt. A magas kamatkörnyezet a fogyasztás helyett inkább a megtakarítások felé terelte a háztartásokat, így mérséklődött a keresleti nyomás is.

Az inflációt a nemzetközi tényezők is fékezték. Az energiaárak stabilizálódtak, az uniós termelői árak csökkentek. Emellett a kormányzati lépések, például az árréskorlátozás és egyes ágazatok vállalásai rövid távon visszafogták az árnövekedést.

Februárban a jegybank már kamatcsökkentést hajtott végre, amit a piac előre beárazott. A forint árfolyama nem reagált érdemben, ami stabil piaci környezetre utalt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A helyzet azonban gyorsan változott. Az iráni konfliktus hatására nőtt a bizonytalanság, a forint árfolyama ingadozóvá vált, az energiaárak pedig emelkedtek. Ez ismét növeli az inflációs kockázatokat, és szűkíti a jegybank mozgásterét. A mostani kamattartás ezt a helyzetet tükrözi. A jegybank kivár, és a külső kockázatok alakulását figyeli.
#mnb #magyarország #infláció #gazdaság #jegybanki alapkamat #irán #monetáris politika #forint árfolyam #mnb kamatdöntés #energiaárak

