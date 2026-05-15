Nagyon fontos bejelentést tett a benzinkutasok szervezete: így áll most az ellátás Kapitány István rendelete után

Miközben a szektor képviselői üdvözlik a miniszteri döntést, a gazdasági szakemberek a hatósági árak azonnali kivezetését követelik. Figyelmeztetnek ugyanis, hogy a piaci beavatkozás súlyos gazdasági károkat és áruhiányt okozhat.

Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke kedvezően fogadta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter legújabb döntését: a tárcavezető ma reggel elrendelte 150 millió liter benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását a stratégiai készletekből, erről a Pénzcentrum is beszámolt. A miniszter a lépést az ellátásbiztonsággal és a nemzetközi helyzettel indokolta.

Az FBSZ elnöke szerint az intézkedés életmentő a kis benzinkutak számára. Ezek a vállalkozások a jelenlegi szabályozás miatt teljesen árrés nélkül kényszerülnének működni. A felszabadított mennyiség egyelőre elegendő az ország ellátására, ráadásul időt biztosít egy fenntarthatóbb piaci modell kidolgozására.

A kormányzati beavatkozással párhuzamosan gazdasági szakemberek egy csoportja nyílt levélben sürgette a minisztert a hatósági üzemanyagárak eltörlésére. Rámutattak, hogy a rögzített ár éppen a fogyasztást ösztönzi. Ez különösen káros egy olyan időszakban, amikor az iráni konfliktus és a tartósan magas energiaárak miatt inkább takarékosságra lenne szükség. Javaslatuk szerint az ársapka kivezetése mellett a jövedéki adót is vissza kellene állítani a korábbi szintre. A rászorulókat mindeközben célzott szociális támogatásokkal érdemes kompenzálni.

A szakértők arra is figyelmeztettek, hogy a mesterségesen alacsonyan tartott nagykereskedelmi árak miatt az üzemanyag-import gyakorlatilag leállt. Ha ez a helyzet tartósan fennmarad, a hazai töltőállomások tömeges bezárása várható. A 2022-es tapasztalatok alapján ez az ársapka eltörlése után sokkal drasztikusabb drágulást hozhat, mintha a korlátozást be sem vezették volna.

A levél írói az intézkedés társadalmi igazságtalanságát is kiemelték. Mivel a legmódosabbak akár tízszer annyi üzemanyagot is fogyaszthatnak, mint a legszegényebbek, az állami ártámogatás aránytalanul náluk csapódik le. A mesterségesen alacsonyan tartott üzemanyagárak valódi költségét végül az egész társadalom fizeti meg. Ez a teher áruhiány, súlyos államháztartási hiány és elmaradó jóléti kiadások formájában jelentkezik.