2026. május 14. csütörtök Bonifác
18 °C Budapest
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Befektetési pénzügyi grafikon, tőzsdei üzleti és tőzsdei pénzügyi növekedési grafikon.Kereskedelmi analitika vonalas grafikonok és pénzügyi grafikon befektetési.Pénzügyi befektetési grafikonok.
Gazdaság

Hatalmasat zuhant a magyar tőzsde: kiderült, melyik hazai részvény hozhat most váratlan fordulatot

Pénzcentrum
2026. május 14. 09:27

Enyhe pozitív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. szerint. A BUX index szerdán jelentős eséssel zárt: a részvényindex 1413 ponttal, 1,07 százalékkal csökkent, így 131 071 ponton fejezte be a napot.

Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője szerint a vezető részvények közül az OTP technikai képe romlott a leginkább. A bankpapír letörte a 41 030 forintos támaszt, a következő fontos szint pedig 40 135 forintnál húzódik. Az OTP árfolyama szerdán 1,66 százalékkal, 690 forinttal esett vissza, így 40 970 forinton zárt, miközben a forgalma elérte a 15 milliárd forintot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Richter esetében az 50 napos mozgóátlag jelent fontos támaszt 12 324 forintnál, további támasz 12 270 forintnál látható, míg ellenállás 12 500 forintnál húzódik. A gyógyszeripari részvény árfolyama minimális, 0,08 százalékos emelkedéssel 12 380 forinton fejezte be a kereskedést.

A Mol árfolyama szintén fontos technikai szint alá került. Az 50 napos mozgóátlag immár ellenállásként működik 3997 forintnál, a következő támasz pedig 3900 forintnál található. Az olajpapír árfolyama közel 3 százalékot esett szerdán, és 3980 forinton zárt.

A Magyar Telekom ezzel szemben erősödni tudott. A részvény ismét a 2447 forintos szint felett zárt, a következő fontos ellenállás 2557 forintnál lehet. A papír árfolyama 2,56 százalékkal, 62 forinttal emelkedett, így 2480 forinton fejezte be a napot.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #otp bank #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #mol részvény #részvényárfolyam #richter gedeon részvény #bux index #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:34
09:27
09:11
09:03
08:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 13. 16:40
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 13. 21:19
Felmondott Élő Gábor, a hirado.hu főszerkesztője
Egy éven át sem volt a főszerkesztői poszton az állami média internetes portáljánál.
Holdblog  |  2026. május 13. 09:16
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt...
Bankmonitor  |  2026. május 11. 15:41
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni.  Azonban nagyok a különbsé...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 8. 17:57
MARA Holdings - kereskedés
Még december végén vettem belőle újra, nem is tudom, hányadik körre, és még mindig tartom. Leginkább...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 14.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
2026. május 13.
Ők a magyar építkezések királyai: több mint félmillió forint a havi kezdőfizu, őket irigyli mindenki
2026. május 13.
Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok
2026. május 13.
Fű alatt a minden idők legnagyobb konfliktusa alakul a világban: ez az egy dolog a Föld teljes jövőjéről dönthet
2026. május 13.
Önként veri be a szeget a koporsójába temérdek magyar: már nem csak az idősekre, de a fiatalokra is vadászik a gyilkos kór
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 14. csütörtök
Bonifác
20. hét
Május 14.
Mennybemenetel (Áldozócsütörtök)
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
2
3 napja
Magyar Péterék belenéztek a papírokba, és rögtön léptek: példátlan hiány miatt jön a brutális szigorítás
3
1 hete
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
4
21 órája
Kimondták az ítéletet Brüsszelben: esélyük sem lesz az európai milliárdokra a szabályszegőknek
5
1 hete
Óriási pénzeső hullhat a magyar diákokra és nyugdíjasokra: kiderült, honnan teremtik elő a mesés összegeket
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 07:05
Váratlan fordulat a kormánynál: elvették a paksi bővítést a külügytől, elképesztő hatalmat kapott több tárcavezető
Pénzcentrum  |  2026. május 14. 06:07
Ennyi volt, néhány hét múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos rendelet, sok modell érintett
Agrárszektor  |  2026. május 14. 09:03
Hihetetlen, mit találtak az Alföldön - Fordulat jöhet a vízhiány kezelésében?
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm