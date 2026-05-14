A sikeres fordulathoz átfogó szakpolitikai lépésekre van szükség.
Hatalmasat zuhant a magyar tőzsde: kiderült, melyik hazai részvény hozhat most váratlan fordulatot
Enyhe pozitív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén az Equilor Befektetési Zrt. szerint. A BUX index szerdán jelentős eséssel zárt: a részvényindex 1413 ponttal, 1,07 százalékkal csökkent, így 131 071 ponton fejezte be a napot.
Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője szerint a vezető részvények közül az OTP technikai képe romlott a leginkább. A bankpapír letörte a 41 030 forintos támaszt, a következő fontos szint pedig 40 135 forintnál húzódik. Az OTP árfolyama szerdán 1,66 százalékkal, 690 forinttal esett vissza, így 40 970 forinton zárt, miközben a forgalma elérte a 15 milliárd forintot.
A Richter esetében az 50 napos mozgóátlag jelent fontos támaszt 12 324 forintnál, további támasz 12 270 forintnál látható, míg ellenállás 12 500 forintnál húzódik. A gyógyszeripari részvény árfolyama minimális, 0,08 százalékos emelkedéssel 12 380 forinton fejezte be a kereskedést.
A Mol árfolyama szintén fontos technikai szint alá került. Az 50 napos mozgóátlag immár ellenállásként működik 3997 forintnál, a következő támasz pedig 3900 forintnál található. Az olajpapír árfolyama közel 3 százalékot esett szerdán, és 3980 forinton zárt.
A Magyar Telekom ezzel szemben erősödni tudott. A részvény ismét a 2447 forintos szint felett zárt, a következő fontos ellenállás 2557 forintnál lehet. A papír árfolyama 2,56 százalékkal, 62 forinttal emelkedett, így 2480 forinton fejezte be a napot.
