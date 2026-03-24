A több mint 700 ezer lakosú Lviv Nyugat-Ukrajna legnagyobb városa.
Komoly figyelmeztetést küldött az európai jegybank: rejtett csapda fenyegetheti a teljes pénzügyi rendszert
Az Európai Központi Bank (EKB) kettős vizsgálatot indított a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása érdekében. Ennek során felmérik, hogy a bankok milyen mértékben finanszírozzák a saját kockázataikat átvállaló befektetőket. Ezenfelül feltérképezik az 1800 milliárd dolláros magánhitelpiaccal szembeni kitettségüket is. A felügyelet ugyanis egyre inkább tart a rejtett, körkörös kockázatok kialakulásától, valamint a hitelminőség romlásától - írta meg a Portfolio.
A szintetikus kockázatátruházási (SRT) ügyletek lényege, hogy a bankok a hitelkockázataik egy részét más szereplőkre hárítják át. Ezzel tőkét szabadítanak fel, ami teret ad a további hitelezésnek vagy az osztalékfizetésnek. Az EKB azonban arra figyelmeztet, hogy ha részben maguk a hitelintézetek nyújtanak forrást ezeknek a befektetőknek, akkor a kihelyezni kívánt kockázat visszakerül a bankrendszerbe. Bár ez a tőkeáttétel magasabb hozamot kínál a befektetőknek, a kockázat ezáltal körkörössé válik.
Pedro Machado, az EKB felügyeleti testületének tagja rámutatott, hogy az SRT-piac fenntartható növekedéséhez valós befektetői keresletre és új szereplőkre van szükség. Ez sokkal fontosabb, mint a tőkeáttétel mesterséges növelése vagy az értékpapírok újracsomagolása. A tapasztalatok szerint a kockázatátruházás után a bankok hajlamosak ritkábban frissíteni az adósok minősítését.
Emellett a kockázatot átvállaló befektetők gyakran már korábban is üzleti kapcsolatban álltak a kibocsátó intézménnyel. Machado ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendszerszintű probléma kialakulásának esélye egyelőre korlátozott, mivel az érintett befektetők tőkeáttétele átlagosan mérsékeltnek számít.
Az SRT-ügyletek mellett az EKB a magánhitelalapokat (private credit) érintő kockázatokat is szigorúbban ellenőrzi. A jegybank részletes adatokat vár a felügyelt bankoktól arról, hogy milyen kapcsolatban állnak a közvetlen hitelezőkkel. A vizsgálatot a szektorban tapasztalt közelmúltbeli piaci feszültségek és a növekvő tőkekiáramlás indokolja. Mindez ugyanis rávilágított arra, hogy a hagyományos bankrendszer ma már túlságosan is szorosan összefonódik ezzel a hatalmas és kevésbé átlátható piaccal.
Vészhelyzet Európa legnagyobb atomerőművében: elvesztette a fő áramellátását, egyetlen vezetéken lóg a biztonság
Elvesztette elsődleges külső áramellátását a zaporizzsjai atomerőmű. Európa legnagyobb nukleáris létesítménye így jelenleg egyetlen tartalékvezetékre utalva működik.
Trump aggódhat, Netanjahu hatalmát is elsöpörheti a háború: óriási fordulat érik a legfontosabb választásokon 2026-ban
2026-ban több mint 40 országban tartanak választásokat, de a nemzetközi figyelem három országra összpontosul
Megszólalt az Európai Központi Bank vezetője a Magyarországon lefoglalt ukrán pénzekről: nem kertelt, a következmények súlyosak
Bár az Európai Bizottság már megkapta az ukrán jegybank levelét, a testület egyelőre nem reagált nyilvánosan a magyar hatóságok fellépésére.
Nagyon komoly fordulat a háborúban: kész a mesterterv, ettől az országtól területeket csatolhatnak el
Becalél Szmotrics izraeli pénzügyminiszter nyílt területi követeléssel állt elő. Kijelentette, hogy Izraelnek a libanoni Litáni folyóig kellene kitolnia az északi határát.
Bebizonyosodott, hogy Teherán az eddig vélt kétezer kilométernél jóval nagyobb hatótávolságú, akár Európát is elérő rakétákkal rendelkezik.
Ukrán források szerint a primorszki kikötő éves szinten mintegy 60 millió tonna kőolaj forgalmát bonyolítja le.
Irán megerősítette továbbá, hogy álláspontjuk továbbra is teljesen változatlan maradt.
Beütött az olajkatasztrófa keleti szomszédunknál: válsághelyzetet hirdetett a kormány - ennek a fele se tréfa
A hat hónapra szóló válsághelyzet idején maximalizálják a haszonkulcsot a benzin, a gázolaj és az előállításukhoz szükséges alapanyagok teljes kereskedelmi láncában.
Trump brutális megtorlásától félnek a NATO-országok: a lépés mégis Zelenszkijnek és Ukrajnának fájna a legjobban
Több uniós diplomata szerint az európai kormányok attól tartanak, hogy Trump megtorlásként megvonja a Kijevnek nyújtott maradék amerikai segítséget.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
urópa egyre kevésbé hajlandó automatikusan követni az amerikai külpolitikai döntéseket.
Óriási meglepetést hozott az urnáknál a generációs szakadék: ezen a helyen durván máshogy szavaztak a fiatalok, mint a nyugdíjasok
A Rajna-vidék–pfalzi tartományi választás előzetes eredményei a CDU győzelmét és az SPD visszaesését mutatják.
Kemény figyelmeztetést küldött a világnak Zelenszkij: a háttérben Putyin óriásit nyerhet az iráni háborún
A nyilatkozat egy újabb súlyos orosz támadássorozat után hangzott el.
Váratlan bejelentést tett Donald Trump: napokra lefújta a pusztító katonai csapásokat, itt a magyarázat
Donald Trump amerikai elnök hétfőn öt napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva.
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása ismét rámutatott, mennyire sérülékeny a világ olajellátása.
Magyarországot kizárják az uniós külügyi döntésekből a kormány Oroszországgal ápolt „túl közeli” kapcsolatai miatt
Egyre nyíltabban fejezik ki bizalmatlanságukat az uniós és a NATO-szövetségesek a magyar kormánnyal szemben.
Közel-keleti háború: a világ már a legrosszabbra készül az olajárak kapcsán - nagyon fájni fog, ha ezt meglépi Irán
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a közel-keleti energetikai infrastruktúrában esett károk miatt a válság gazdasági hatásai hosszú távon érezhetők maradnak.
Egy 120 éves gát is veszélybe került Hawaiin, miközben extrém mennyiségű eső okozott villámárvizeket a szigeteken.
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak, ezt történik a közel-keleti államban, ha lejár a határidő
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi-szoros megnyitására.
