Amerikai dolláros bankjegyek egymásra rakása.
Világ

Komoly figyelmeztetést küldött az európai jegybank: rejtett csapda fenyegetheti a teljes pénzügyi rendszert

Pénzcentrum
2026. március 24. 18:27

Az Európai Központi Bank (EKB) kettős vizsgálatot indított a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása érdekében. Ennek során felmérik, hogy a bankok milyen mértékben finanszírozzák a saját kockázataikat átvállaló befektetőket. Ezenfelül feltérképezik az 1800 milliárd dolláros magánhitelpiaccal szembeni kitettségüket is. A felügyelet ugyanis egyre inkább tart a rejtett, körkörös kockázatok kialakulásától, valamint a hitelminőség romlásától - írta meg a Portfolio.

A szintetikus kockázatátruházási (SRT) ügyletek lényege, hogy a bankok a hitelkockázataik egy részét más szereplőkre hárítják át. Ezzel tőkét szabadítanak fel, ami teret ad a további hitelezésnek vagy az osztalékfizetésnek. Az EKB azonban arra figyelmeztet, hogy ha részben maguk a hitelintézetek nyújtanak forrást ezeknek a befektetőknek, akkor a kihelyezni kívánt kockázat visszakerül a bankrendszerbe. Bár ez a tőkeáttétel magasabb hozamot kínál a befektetőknek, a kockázat ezáltal körkörössé válik.

Pedro Machado, az EKB felügyeleti testületének tagja rámutatott, hogy az SRT-piac fenntartható növekedéséhez valós befektetői keresletre és új szereplőkre van szükség. Ez sokkal fontosabb, mint a tőkeáttétel mesterséges növelése vagy az értékpapírok újracsomagolása. A tapasztalatok szerint a kockázatátruházás után a bankok hajlamosak ritkábban frissíteni az adósok minősítését.

Emellett a kockázatot átvállaló befektetők gyakran már korábban is üzleti kapcsolatban álltak a kibocsátó intézménnyel. Machado ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a rendszerszintű probléma kialakulásának esélye egyelőre korlátozott, mivel az érintett befektetők tőkeáttétele átlagosan mérsékeltnek számít.

Az SRT-ügyletek mellett az EKB a magánhitelalapokat (private credit) érintő kockázatokat is szigorúbban ellenőrzi. A jegybank részletes adatokat vár a felügyelt bankoktól arról, hogy milyen kapcsolatban állnak a közvetlen hitelezőkkel. A vizsgálatot a szektorban tapasztalt közelmúltbeli piaci feszültségek és a növekvő tőkekiáramlás indokolja. Mindez ugyanis rávilágított arra, hogy a hagyományos bankrendszer ma már túlságosan is szorosan összefonódik ezzel a hatalmas és kevésbé átlátható piaccal.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #jegybank #pénzügyek #eu #kockázat #világ #bankok #hitelezés #eurózóna #központi bank #befektetők

