2026. május 15. péntek Zsófia, Szonja
22 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Érett és elszáradt búzaszárak. Kiszáradt talaj, vízhiány, aszály az éghajlatváltozás miatt.
HelloVidék

Megkongatta a vészharangot a kétségbeesett gazda: hiába esett, sok térségben katasztrófa közeleg

HelloVidék
2026. május 15. 10:45

Bár az elmúlt napok esőzései átmeneti megkönnyebbülést hoztak, a magyarországi aszályhelyzet továbbra is súlyos, a gazdák szerint sok térségben katasztrofális a vízhiány. A termelők arra figyelmeztetnek: csapadék nélkül idén is jelentős terméskiesés jöhet több alapnövény esetében.

A jól ismert mondás szerint a májusi eső aranyat ér, azonban a jelenlegi helyzetben ez legfeljebb részleges vigaszt jelent a mezőgazdaság számára. A legutóbbi csapadék ugyan több helyen átnedvesítette a talaj felső rétegét, de a mélyebb rétegekben továbbra is súlyos vízhiány tapasztalható, ami az ország jelentős részén meghatározza a tavaszi munkákat és a várható terméseredményeket - írta a Baon.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy bajai gazdálkodó, Csordás József szerint a helyzet évek óta romlik, és mára eljutottak odáig, hogy a talaj mélyebb rétegeiből gyakorlatilag elfogyott a víz. A termelő 140 hektáron gazdálkodik, ahol többek között repcét, búzát, kukoricát és napraforgót termeszt. Elmondása szerint a csapadékhiány már a vetésszerkezetet is átalakította: a szójával például fel kellett hagynia, a kukorica területét pedig csökkentette a kockázatok miatt. A gazdák sokszor már a vetés pillanatában sem tudják, milyen időjárási körülmények mellett kell majd betakarítaniuk a termést.

A termelő szerint az idei évben is reális forgatókönyv, hogy a búza és az árpa hozama 4–5 tonna/hektár körül alakul, de csak megfelelő csapadék esetén. A repce viszont több térségben már most gyakorlatilag kiesett a termelésből.

A problémát tovább súlyosbítja, hogy a felvásárlási árak közben csökkennek

Egy tonna búza jelenleg körülbelül 65 ezer forintos áron értékesíthető, ami a magas termelési költségek – vetőmag, műtrágya, energia – mellett sok esetben alig hagy nyereséget a gazdáknál.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ópusztaszeri kormányülés is foglalkozott az aszályhelyzettel: a vízügyi szakértők és döntéshozók szerint új intézkedésekre van szükség. A tervek között szerepel az Országos Vízügyi Koordinációs Központ felállítása, valamint egy mintegy 257 milliárd forintos hosszú távú vízügyi fejlesztési csomag előkészítése.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: a mostani esőzések legfeljebb átmeneti enyhülést hoznak, a valódi megoldást a tartós csapadék és a vízmegtartó rendszerek fejlesztése jelentheti. A gazdák szerint addig marad a bizonytalanság, és a remény, hogy „add már, uram, az esőt” – ezúttal nem csak jelképes kérés marad.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #víz #időjárás #magyarország #vízhiány #termelők #csapadék #mezőgazdaság #termés #aszály #hellovidék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:40
10:32
10:13
10:03
Pénzcentrum
Kiderült a 2026-os klíma-titok: nem kell drága légkondi, ezzel az eszközzel is simán lehűtheted a lakást
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Teljesen átrajzolhatja a hazai építőipart Kapitány és Vitézy: százezrek otthona újulhat meg, rengeteg pénzről van szó
Durva, ami kiderült a legnépszerűbb bolti vitaminokról: sok készítmény Kínából jön, itthon csak jó pénzért eladják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 15. péntek
Zsófia, Szonja
20. hét
Május 15.
A család nemzetközi napja
Május 15.
Nemzetközi klímaváltozás akciónap
Május 15.
Az állat- és növényszeretet napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Csúnya büntetést kaphat, aki ilyen fát vág ki a kertjében: itt az önkormányzati rendelet, nincs kibúvó
2
2 napja
Vitézy Dávid új terve mindent átírhat a Balatonnál: sokan nem erre számítottak a körvasútnál
3
2 hete
Különleges élménypark épül a Balatonnál: garantált a roham, ha ez a látványosság elkészül
4
3 hete
Titkos atombunkerek és alagutak Magyarország alatt: ide indulj, ha hátborzongató kalandra vágysz
5
2 hete
Megszólalt Győr polgármestere a nyugat-magyarországi azbesztbotrányról: ezt közölte Pintér Bence
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dividenda
nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 10:03
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Pénzcentrum  |  2026. május 15. 08:44
Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok
Agrárszektor  |  2026. május 15. 10:31
Kész, vége? Leáldozott a hagyományos gazdálkodásnak Magyarországon?
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm