Egyre több helyről érkeznek medveészlelések Borsodból, a szakértők szerint pedig nagy valószínűséggel ugyanaz a fiatal barnamedve bukkan fel újra és újra a térségben.
Megkongatta a vészharangot a kétségbeesett gazda: hiába esett, sok térségben katasztrófa közeleg
Bár az elmúlt napok esőzései átmeneti megkönnyebbülést hoztak, a magyarországi aszályhelyzet továbbra is súlyos, a gazdák szerint sok térségben katasztrofális a vízhiány. A termelők arra figyelmeztetnek: csapadék nélkül idén is jelentős terméskiesés jöhet több alapnövény esetében.
A jól ismert mondás szerint a májusi eső aranyat ér, azonban a jelenlegi helyzetben ez legfeljebb részleges vigaszt jelent a mezőgazdaság számára. A legutóbbi csapadék ugyan több helyen átnedvesítette a talaj felső rétegét, de a mélyebb rétegekben továbbra is súlyos vízhiány tapasztalható, ami az ország jelentős részén meghatározza a tavaszi munkákat és a várható terméseredményeket - írta a Baon.hu.
Egy bajai gazdálkodó, Csordás József szerint a helyzet évek óta romlik, és mára eljutottak odáig, hogy a talaj mélyebb rétegeiből gyakorlatilag elfogyott a víz. A termelő 140 hektáron gazdálkodik, ahol többek között repcét, búzát, kukoricát és napraforgót termeszt. Elmondása szerint a csapadékhiány már a vetésszerkezetet is átalakította: a szójával például fel kellett hagynia, a kukorica területét pedig csökkentette a kockázatok miatt. A gazdák sokszor már a vetés pillanatában sem tudják, milyen időjárási körülmények mellett kell majd betakarítaniuk a termést.
A termelő szerint az idei évben is reális forgatókönyv, hogy a búza és az árpa hozama 4–5 tonna/hektár körül alakul, de csak megfelelő csapadék esetén. A repce viszont több térségben már most gyakorlatilag kiesett a termelésből.
A problémát tovább súlyosbítja, hogy a felvásárlási árak közben csökkennek
Egy tonna búza jelenleg körülbelül 65 ezer forintos áron értékesíthető, ami a magas termelési költségek – vetőmag, műtrágya, energia – mellett sok esetben alig hagy nyereséget a gazdáknál.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ópusztaszeri kormányülés is foglalkozott az aszályhelyzettel: a vízügyi szakértők és döntéshozók szerint új intézkedésekre van szükség. A tervek között szerepel az Országos Vízügyi Koordinációs Központ felállítása, valamint egy mintegy 257 milliárd forintos hosszú távú vízügyi fejlesztési csomag előkészítése.
A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák: a mostani esőzések legfeljebb átmeneti enyhülést hoznak, a valódi megoldást a tartós csapadék és a vízmegtartó rendszerek fejlesztése jelentheti. A gazdák szerint addig marad a bizonytalanság, és a remény, hogy „add már, uram, az esőt” – ezúttal nem csak jelképes kérés marad.
Felejtsd el a méregdrága bolti epret, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Jó hír az eper szerelmeseinek: a szabadföldi magyar gyümölcs már a jövő héten megjelenhet a piacokon, és lassan országszerte nyitnak a „Szedd magad” ültetvények is.
A Balatonlellén létrehozott 1500 négyzetméteres kutyás közösségi tér nem egyszerű futtatóként működik majd. A park egyik fő attrakciója egy külön kialakított kutyamedence lesz.
Minősített lopás bűntette miatt emelt vádat az Érdi Járási Ügyészség egy állatmentő egyesület vezetőjével szemben, aki egy nagy értékű macskát lopott el.
Eladó Szeged sztárrá vált étterme és boutique hotelje: ennyit kérnek a díjnyertes Tiszavirágért + videó
Újra eladó Szeged egyik legikonikusabb vendéglátóhelye, a Tiszavirág Room & Restaurant – és most bárki megveheti a város egyik legkülönlegesebb boutique hotelét.
Az azbesztbotrány helyszínére vezetett Gajdos László első útja: "Ez nem maradhat következmények nélkül!"
Gajdos szerint legalább 300 olyan helyszín lehet, ahol felmerül az azbeszt jelenléte, a probléma pedig három megyére – Vasra, Zalára, valamint Győr-Moson-Sopronra – is kiterjed.
Példátlan összefogás indult Veszprém kedvenc tócsizójáért, miután felmerült, hogy a népszerű belvárosi hely működése veszélybe kerülhet.
A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint akkreditált mintavételek igazolták a szennyezést, ezért az érintett területeken azonnali korlátozásokat vezettek be.
Öt nagyszínházi bemutatója lesz a Veszprémi Petőfi Színháznak a 2026/27-es évadban. A kínálatban egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat a közönség.
Nem biztos, hogy a Balaton körül végig felsővezetéket húznak ki: Vitézy Dávid szerint inkább akkumulátoros vonatokkal lehetne megoldani a régóta tervezett fejlesztést.
Eladó a legendás magyar zenekar frontemberének vidéki luxusvillája: megtaláltuk a hirdetést, less be az álomotthonba
Eladó a Prieger Zsolt martonvásári álomotthona: panoráma a Brunszvik-kastély parkjára, madárcsicsergéses kert, és egy olyan hangulat, amibe első látásra bele lehet szeretni.
Miközben egyre bizonytalanabb, meddig forgatják még A mi kis falunk jeleneteit Pilisszentléleken, az elmúlt években brutális drágulás söpört végig a település ingatlanpiacán.
Radikális reformterv látott napvilágot: végleg eltörölnék a vármegyéket, rengeteg pluszpénz sürgetnek az önkormányzatoknak
Legkorábban 2028-tól vezethető be az az átfogó önkormányzati reform, amelyet Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szervezetének (TÖOSZ) korábbi elnöke vázolt fel.
Kész, vége: leállt a kritikus szakellátás az egyik vidéki kórházban, más városba kell átvinni a beteg gyerekeket
A háttérben súlyos szakemberhiány áll: a rendelést Szombathelyen évek óta egyetlen gyermekpszichiáter vitte, miközben a kórház folyamatosan hirdeti a betöltetlen szakorvosi állást.
Pintér Bélával és női rendezőkkel dobják fel az évadot: lesz közönségkedvenc musical, de mernek újítani is
Nyolc bemutatót tervez a 2026-2027-es évadban a szombathelyi Weöres Sándor Színház - közölte a teátrum évadismertető sajtótájékoztatóján Szabó Tibor igazgató.
Sokan vártak erre a hírre: megjöttek a laboreredmények, kiderült az igazság a hazai csodakút vizéről
A hír, aminek most sokan örülhetnek Székesfehérváron: újra iható a Csitáry-kút vize Székesfehérváron – lezárult a vizsgálat, megnyitották a közkedvelt forrást.
Tonnaszámra szedik ki a tetemeket a magyar folyóból: szakemberek elárulták, mi végzett az állatokkal
Több tonnányi elpusztult busát emeltek ki az elmúlt napokban a Ráckevei–Soroksári Dunából. A szakemberek szerint a melegedő víz miatt most tömegesen kerülnek felszínre a haltetemek.
Egy 53 éves gazdaasszony holttestét találták meg egy Beszterce–Naszód megyei település határában. A hatóságok szerint a nő halálát nagy valószínűséggel medvetámadás okozta.
Sokkoló a helyzet! Rendkívül alacsony vízszintet mérnek a Tiszán Szolnoknál, a Zagyva torkolatánál: a folyó vízállása már a történelmi negatív rekord közelébe süllyedt.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n