Itt van Kapitány István üzemanyagár-rendelete: már életbe is lépett, erre számítsanak az autósok

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elrendelte az ország biztonsági üzemanyagkészletének részleges felszabadítását. A döntés értelmében 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter dízel kerül azonnal a piacra, amelyet kizárólag hatósági áron lehet értékesíteni.

A csütörtökön megjelent rendelet alapján a hazai tartalékokat kezelő Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek (MSZKSZ) haladéktalanul meg kell kezdenie a felszabadított mennyiség értékesítését. A tranzakciókra szigorú szabályok vonatkoznak.

A szövetség a viszonteladó partnereknek a 95-ös benzint legfeljebb nettó 286, a dízelt pedig nettó 315 forintos literenkénti áron adhatja tovább. Piaci áras értékesítésre egyáltalán nincs lehetőség.

Az MSZKSZ-nek azonnal meg kell kezdenie a piacra dobott készletek visszapótlását is. Erre a feladatra legkésőbb 2027. június 30-ig kaptak időt. A stratégiai tartalékok megnyitását a hazai üzemanyag-fogyasztás márciusi, drasztikus megugrása indokolhatta. Ezt a növekedést a hatósági árak bevezetése váltotta ki, ami egyre nagyobb próbára teszi az ország ellátásbiztonságát.

