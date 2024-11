Nem várt számla érkezhet rengeteg magyar háztulajnak: még ezt is ki kell fizetni 2024 végén

A 2024-es év 45. hetében sem volt hiány hírekből, érdekes cikkekből. A héten véget ért az év karácsony előtti utolsó hosszúhétvégéje, illetve az őszi szünet. Kedden gyakorlatilag eldőlt, hogy ismét Donald Trump ülhet az Egyesült Államok elnöki székébe, ez a hír nagy hatással volt a világgazdaságra is. Sokat cikkeztünk a forint gyengüléséről, mely már a hetet is 407 felett nyitotta, legrosszabb formáját szerdán hozta, amikor elérte a 410,78-at, és nem sokkal 407,5 alatt zárt. Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2024. 45. hetéből.

A héten közölt adatok szerint stagnálás mutatkozott a koronavírus örökítőanyagszintjében a 44. héten, és jóval kevesebben fordultak orvoshoz. Ez azonban nem meglepő, hiszen minden évben az őszi szünet idején lecsökken az orvoshoz fordulók száma, majd meredek emelkedés kezdődik, mely meg sem áll a téli szünetig. Így a következő hetekben arra lehet számítani, hogy egyre többen betegedhetnek le. Sokak számára azonban nem álom a 100%-os táppénz: egy egyszerű egészségpénztári trükkel a teljes fizetésüket megkaphatják betegség ideje alatt is.

Nagyon fontos dologra hívta fel a héten a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség: hamarosan érkezik a hűvösebb, téli idő – főleg éjszakánként, emiatt pedig már most érdemes megtenni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítését. Hogy ezt miért és hogyan érdemes elvégezni, arról ebben a cikkben lehet bővebben olvasni:

A 45. héten a legbüszkébbek arra a hírre voltunk, hogy rangos médiaipari díjat nyert a Pénzcentrum vlogja, a CashTag. A hetente friss tartalommal jelentkező vlog idén tavasszal megjelent, a 99 éves Sári néniről szóló riportja, közéleti-gazdasági kategóriában érdemelte ki a Kreatív zsűtijének BRONZ elismerését.

A CashTag eheti adásában pedig megdöbbentő adatokat közölt Zacher Gábor: már nem 800 ezer alkoholista van Magyarországon, hanem sokkal több:

Fontos hír volt, hogy már korábban, egy veszélyhelyzeti intézkedés keretében1,2 millió forintban maximálták a Start-számlákra évente befizethető összeg mértékét. Egy új jogszabálytervezet értelmében ez az intézkedés végleg velünk maradhat.

Győzött Donald Trump

Bár még továbbra sincs végleges eredmény, a szavazatszámlálás még több államban zajlik, gyakorlatilag már kedden eldőlt, hogy Donald Trump ismét az Egyesült Államok elnöke lesz. Ez a hír mozgatta meg leginkább a héten a közbeszédet, melyre az árfolyamok, piacok is reagáltak:

Ház, lakás, otthon

"Lakhatási problémák becslések szerint két és hárommillió fő között érintik a magyar lakosságot, így ez az egyik legsúlyosabb probléma ma Magyarországon. Bár a Nemzetgazdasági Minisztérium egy 21 lépéses új gazdaságpolitikai akciótervet szeretne bevezetni, amelyben, bár szerepelnek olyan kulcsszavak, mint a megfizethető lakhatás, vagy a szegénység csökkentése, gyakorlatilag semmit nem lehet tudni ennek a programnak a részleteiről" - mondta el Lukács György, a Habitat for Humanity szakértője, akivel interjúnk során többek között a magyarországi lakáshelyzetről és a problémák lehetséges megoldásairól beszélgettünk.

Magyarországon még mindig sokan félelemből döntenek úgy, hogy kivágatják a kertjükben álló fákat, pedig a megfelelő megelőzéssel erre gyakran nem is lenne szükség. Ráadásul az önkormányzatok gyakran szabályozzák a fa kivágását még akkor is, ha a saját kertünkben áll. És még ha sikerül is engedélyt szerezni, sokszor fizetni kell érte, nem beszélve arról, hogy a kivágás elvégzéséhez szakemberre van szükség, ami további költségekkel jár. Kisebb fákat már 5-20 ezer forintért is kivághatnak. A közepes fák kivágása ritkán kerül 50-80 ezer forintnál kevesebbe, míg a nagyobb, óriási fák kivágása akár több százezer forintos tétel is lehet egy család számára:

A hazai lakhatási válságot az Airbnb betiltása nem fogja megoldani, legfeljebb a szállodák bevételei emelkednek meg, de az intézkedés jogi oldalról is vet fel kérdéseket, hiszen a lakáshasznosítás valamely formájának a megtiltása elég súlyos tulajdonjog-korlátozásnak minősül. Szatmári Andrea, önkéntes utcajogász szerint a magyar rendszer hiányosságai kiszolgáltatott helyzetbe hozzák mind a tulajdonosokat, mind a bérlőket, és elsősorban ez az, amiért rövid távú kiadásban gondolkodnak az emberek, a hosszú táv helyett:

Meddig éri meg klímával fűteni? Hány fok után nem lehet használni fűtésre a klímát? - Bár még mindig a gázfűtés dominál Magyarországon, egyre több háztartásban találhatók fűtésre alkalmas klímák. Amíg nem hűl le túlságosan az idő, az átmeneti időszakban az otthonok fűtését légkondival is meg lehet oldani, így még spórolni is lehet a rezsin. A kérdés csak az, hogy meddig éri meg, illetve meddig szabad a klímát fűtésre használni anélkül, hogy tönkremenne a berendezés.

Manapság, ha azt mondjuk új lakópark épül nemcsak házak szorosan egymásra épülő sokaságára gondolunk, hanem új szolgáltatásokra, parkokra, megújuló városnegyedekre. Kérdéses, hogy miért éri meg a beruházóknak, hogy az eladásra kínált lakásokon, épületeken túl a környékre is ekkora hangsúlyt fektessenek. Mi indította el ezt a változást és miért lehet jó ez a jövő lakásvásárlóinak?

Autó

Októberben a magyarországi autópiac kiemelkedő hónapot zárt, de mi a helyzet a luxusautókkal? Megnéztük, milyen kocsikat vásároltak a legtehetősebbek. A listán a legdrágább modellek közül kiemelkedik a Lamborghini Revuelto, amelynek alapára 220 millió forint, és a Ferrari Purosangue, nagyjából 200 millió forintos árával. Emellett a luxuslimuzinok mezőnyében a Rolls-Royce Spectre vezeti a sort, melynek alapára meghaladja a 160 millió forintot.

Erőre kapott a magyar autópaic októberben: a korábbi évek adataihoz képest jóval több személyautó állt forgalomba a múlt hónapban. A Datahouse friss adataiból kiderült, a gyártók éves versenyét a Suzuki vezeti itthon, és a tavalyi számokon is sokat tudtak javítani. Azt is megnéztük, melyik most Magyarország kedvenc autója:

A legfrissebb gyermekülés teszt során 17 új terméket vizsgált meg a Német Autóklub biztonság, kezelhetőség, ergonómia és károsanyag-tartalom szempontjából. Mint kiderült, volt olyan modell, amely azért kapott elégtelen osztályzatot, mert rákkeltő anyagot tartalmaz:

Vásárlás

50. jubileumát ünnepli Németországban a Kinder. Ennek apropóján óriási akciót hirdettek: 5000 eurót - ami a mostani árfolyamon több mint 2 millió forintot ér - lehet nyerni egy-egy különleges arany Kinder-figurával, melyből 50 darabot rejtettek el a csokitojásokban. Nem csoda, hogy tömegével terjednek a Kinder Surprise bontogató videók, amelyekben gyakran látni, hogy több, 24 darabis tálcányi csokitojást bontanak fel a nyerni vágyók. A kampányról bővebben:

Újra kapható Magyarországon a cukros Coca-Cola Vanilla! - Sok-sok év után végre visszakapták a vásárlók a vaníliás kóla cukros változatát:

Már bekerültek az idei kínálatba a Tescóban az eredeti Szamos recept alapján készült Tesco Finest szaloncukrok. A boltlánc sajátmárkás termékei jóval olcsóbbak, mint a Szamos által forgalmazott termékek. Bár nem teljesen ugyanazokról a szaloncukor kiszerelésekről és ízekről beszélhetünk, a tescós szaloncukrokon ott a Szamos-minőséget igazoló címke. Sőt, nemcsak a Tesco, hanem az Aldi is Szamos recept alapján készült sajátmárkás terméket árul. Egyes Aldikban kimérős formában is lehet belőle vásárolni:

Indul az utolsó hajrá, a boltok év végi akcióháborúja: négy nagy hazai üzletlánc is kiadta már külön ünnepi katalógusát. Ezekből szemezgetve pedig úgy tűnik, hogy a 2024-es karácsony nem csak a sokak által áhított játékkonyhákról fog szólni! Bár még 49 nap van karácsonyig, érdemes lehet lecsapni egy-egy jó ajánlatra az Auchan Interspar, Tesco vagy épp a Lidl kiadványából - már csak azért is, mert így legalább nem egyszerre kell mindent megvenni a decemberi rohanásban.

Elmaradhatlan csemegének számít a magyar konyhákban az egy hét múlva sorra kerülő Márton-napi ünnepkor a libapecsenye, de a hús fokozatosan drágul, és az elmúlt hónapokban megint több helyen előkerült a madárinfluenza. Látits Miklós, a Kacsa- és Lúdszövetség titkára ugyanakkor nem számít idén jelentős drágulásra, így az is fellélegezhet, aki kacsát tenne az asztalra karácsonyi vacsora gyanánt.

Bankolás

Jelentősen emelkedtek a banki költségek a KSH lapunkkal közölt adatai alapján 2024-ben. Több szlgáltatás nagyjából 20 százalékkal drágult egy év alatt, miközben jelenleg is elérhetők akár 0 forintos éves költségű számlacsomagok. Most különösen fontos, hogy az ügyfelek a pénzügyi szokásikhoz illeszkedő számlacsomagban legyenek, mert 2025 januárjától újabb jelentős drágulás következik. Részletek és a bankok jelenlegi legkedvezőbb ajánlatai az alábbi cikkben olvashatók:

Bár októberben hatályba lépett a kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadást, illetve információt nyújtó természetes személy képzettségére, szakmai gyakorlatára nézve előírásokat megfogalmazó kormányrendelet, a Pénzcentrum információi szerint novemberben újabb „erélyes” szabályok születnek. A portálunknak nyilatkozó szakértők szerint e szigor oka, hogy a kriptoeszköz piac az eddig szabályozott pénzügyi engedélyes területekhez képest speciális terület, az ügyfelek érdekében speciális szakértelem előírása is szükséges. Ezért a követelmények, elvárások a „hagyományos” befektetési tanácsot, vagy információt nyújtó szakemberekhez képest jóval magasabbak:

Hamarosan megemelhetik az ingyenes készpénzfelvétel összegének felső összeghatárát a jelenlegi 150 ezerről 250 ezer forintra - ehhez már csak egy törvénymódosításnak kell átmennie az Országgyűlésen. A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint a limit megemelése hátrányosan érintheti a digitális átállást:

A héten publikált adatok szerint csökkenést hozott a szeptember a babaváró hitelek kihelyezésének szempontjából. Az augusztusi 21,17 milliárd forinttal szemben az ősz 19,75 milliárd forintos kihelyezéssel indult, ami 6,7%-os visszaesést jelent. Ehhez még azt is hozzátehetjük, hogy a mostani eredmény az idei év harmadik legkisebb összege:

A lakáshitelek mellett a személyi hitelek piacán is fellendülést hozott a szeptember – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrisseb adataiból. Az augusztusi 73,09 milliárd forinttal szemben szeptemberben 76,48 milliárd forint került kihelyezésre, amely a július után az idei év második legjobb eredménye. Arról nem is beszélve, hogy az előző év azonos időszakához mérve közel 64%-os bővülés látható az új szerződések összegének tekintetében.

Nyugdíj

A legfrissebb felmérés szerint 770 ezer magyar él és dolgozik jelenleg külföldön. Az anyaországot elhagyók három legvonzóbb célpontja Németország, az Egyesült Királyság és Ausztria – ebben három országban összesen mintegy 281 ezer magyar él és dolgozik. Sok magyar számára azért is lehet vonzó hosszabb-rövideig ideig a külföldi munka, mert ezáltal nyugdíjjogosultságot is szereznek. A Pénzcentrum megvizsgálta, hány év munka szükséges ehhez a magyarok számára legvonzóbb országokban:

Utazás

A síelés szerelmeseinek nem kell feltétlenül mélyen a zsebükbe nyúlniuk ahhoz, hogy kiváló havas élményben legyen részük. Az Alpok drága üdülőhelyei helyett érdemes felfedezni néhány rejtett, kevésbé ismert, de mégis izgalmas síterepet, amelyek Magyarországhoz közel találhatók. Ezek a titkos gyöngyszemek nemcsak barátságos árakkal működnek, de nagy tömeget sincs, így nyugodtabb és olcsóbb síelést biztosítanak. Összegyűjtöttünk néhány rejtett síparadicsomot, amelyek tökéletes alternatívái a népszerű és zsúfolt síközpontoknak:

Munka

Az európai minimálbér bevezetésével kapcsolatos félreértések miatt korábbi cikkünkben összeszedtük, hogy hogyan is érinti ez a magyarországi fizetéseket. Ezen a héten pedig megnéztük, mennyi lesz itthon a minimálbér összege, ha mi is átállunk az eu-s irányelv szerinti európai minimálbérre, és ez hogyan viszonyul a jelenlegi minimálbér szintjéhez:

A hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci integrációja komoly kihívások elé állítja a hazai cégeket és a folyamatokat segítő civil szférát egyaránt. Bakó Csaba és Tolvaj Krisztina, a SIMPACT szakértői arra figyelmeztetnek, hogy a vállalatok részéről nemcsak a nyitottság, de a célzott fejlesztési programok, mentori rendszerek és a rugalmas munkavégzési lehetőségek is nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy ezek az álláskeresők tartósan be tudjanak illeszkedni a munka világába. Velük készítettünk interjút:

"Az ismerős pokol az sokkal kényelmesebb és sokkal jobb érzés az embernek, mint hogyha elkezdene menni az ismeretlen felé" - hangzott el Korok Fatima négyszeres világbajnok és többszörös magyar rekordtartó a szabadtüdős mélymerülés extrém sportolótól a vele készült interjúnkban. A sportolónő a Pénzcentrum és a Prohuman közös megrendezésben megvalósuló HR konferencián, a HR (R)Evolution 2024-en is előad a témában.

Kovács Eszterrel, jógaoktató, mindfulnesstréner, coach és meditációtanárral készítettünk interjút, amelyben többek között arról is beszélt, hogy a social média sokszor nyomasztó elvárásokat állít az egészséges életmód és munka-magánélet egyensúly terén, ám a valóság, hogy ezeket az elvárásokat sokszor nehéz összeegyeztetni egy hagyományos, 40 órás munkahéttel. Emiatt rosszul kéne éreznünk magunkat? Mi az, ami jó nekünk és kire kéne hallgatni a témában? A Portfolio GEN-Z konferencián Eszter a stressz tudományos hátteréről és kezeléséről tart előadást, melynek fókuszában az áll, hogyan válhat a stressz konstruktív energiává

Egyebek

"Nagyon érdekes, hogy amikor elindultunk, szintén egyetemistákkal dolgoztunk, de eltelt 10 év. Ebben az időszakban egész jól sikerült azonosítanunk azokat a motívumokat, amik nem változtak, és a közösség a megtartó erejét erősítik. Borzasztó hiánycikk az egyetemisták életében, - az volt 10 éve is, és most, a COVID után talán még inkább az - hogy kis közösségben lehetnek. Egy egyetemi szakon nem ritka, hogy akár 200 hallgató is össze van zárva egy helyen, ez egy olyan szám, ami már nem feltétlen szolgálja a közösségépítést. Azt a kis közösséget, amit a mi szüleink meséltek anno, hogy hogyan jártak egyetemre, vagy a szakkollégiumok tudják pótolni, vagy például az Amigos és az ehhez hasonló kezdeményezések" - mondta el Forgács-Fábián Sára, az Amigos a Gyerekekért Alapítvány vezetője, akivel az önkénteskedés mellett beszéltünk, a Gen Z Fest kapcsán a Z-generációt érintő új munkaerőpiaci kihívásokról, a szervezetük működéséről és persze jövőbeli céljaikról is.

Ahogy az a Pénzcentrum kiszúrta, megkezdődött a jegyelővétel az Azahriah-filmre, a budapesti artmozi hálózaton, a Cinema Citykben és Kultik Mozihálózat mozijaiban is kaphatók már a jegyek. A premier november 28-a szombatra esik, az első napok esti vetítéseinél már nem egy moziban félig megteltek a termek. Várhatóan rengetegen tódulnak majd a moziba, hogy mielőbb lássák a magyar sztár rendhagyó filmjét.