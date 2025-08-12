A vitaminpiac értéke meghaladja a 32 milliárd dollárt, de a kutatások ellentmondásosak a táplálékkiegészítők valódi egészségügyi előnyeiről.
Blue chipek csatája: egyetlen vesztes húzta le a tőzsdét
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX kedden 159,35 ponttal, azaz 0,15%-kal esett vissza, és 104 031,29 ponton zárt. A forgalom 12,3 milliárd forintot tett ki.
A vezető papírok közül csak az OTP gyengült, a többi blue chip erősödni tudott. Muhi Gergely, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint a bankpapír csökkenése mögött az elmúlt napok csúcsdöntései utáni „túlvett” állapot áll, így most korrekció zajlik.
A Mol 30 forinttal (1,01%-kal) 2998 forintra erősödött, 651 millió forintos forgalomban. A Magyar Telekom árfolyama 26 forinttal (1,41%-kal) 1874 forintra nőtt, a Richter pedig 50 forinttal (0,48%-kal) 10 450 forintra drágult.
Az OTP ezzel szemben 400 forinttal, 1,31%-kal esett, és 30 100 forinton zárt, forgalma meghaladta a 8,6 milliárd forintot.
A kis és közepes kapitalizációjú részvényeket tömörítő BUMIX 39,05 ponttal (0,43%-kal) emelkedett, és 9182,54 ponton fejezte be a napot.
A befektetők figyelme a pénteki Putyin–Trump találkozó felé irányul, sokan a béke felé történő elmozdulásban bíznak, amit a vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat is támogat.
Magyarországon az elmúlt években sorra dőlnek meg a negatív demográfiai rekordok: idén jó eséllyel 75 ezer alatt marad a születésszám.
A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett.
A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.
Egy nap extrém hőség (32 °C felett) fél nap sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű.
Hol áll Magyarország a globális életszínvonal-listán? A CHART by Pénzcentrum friss adásában kiderül, kik az éllovasok – és miért vagyunk lemaradva.
Az eurót délután hat órakor 395,69 forinton jegyezték a kora reggeli 395,26 forint után.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A Tesla belépne a brit árampiaci versenybe, miközben Európában jelentősen visszaestek az autóeladásai.
Az Nvidia és az AMD történelmi megállapodást kötött: 15% bevételüket átadják az USA-nak a kínai chipeladásokért.
Nem néz ki jól a költségvetés, és még csak most jön a java: tényleg leminősíthetik Magyarországot 2025-ben?
A kormány választások előtti lakossági támogatásai és a költségvetési kilátások komoly gazdasági kihívásokat jelentenek, a hitelminősítők figyelme is Magyarországra irányul.
A Samsung SDI bevételei 2022 óta nem látott mélypontra zuhantak, és a veszteségek továbbra is magasak maradtak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
Svájcot, Belgiumot előzi a kanyarban Lengyelország: már a G20-ba kacsintgatnak, ez nagyot fog szólni
Lengyelország gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezett: az idén a világ 20 legnagyobb gazdasága közé emelkedhet, megelőzve Svájcot.
A magyar háztartások állampapír-állománya júniusban tovább növekedett, miközben a befektetési alapok népszerűsége még jelentősebb volt.
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
Magyarország a kevésbé fejlett régiók között kiemelkedő kedvezményezett volt, egyes térségekben a támogatások a GDP több mint 4 százalékát tették ki.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
