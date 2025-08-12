Blue chipek csatája: egyetlen vesztes húzta le a tőzsdét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX kedden 159,35 ponttal, azaz 0,15%-kal esett vissza, és 104 031,29 ponton zárt. A forgalom 12,3 milliárd forintot tett ki.

A vezető papírok közül csak az OTP gyengült, a többi blue chip erősödni tudott. Muhi Gergely, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint a bankpapír csökkenése mögött az elmúlt napok csúcsdöntései utáni „túlvett” állapot áll, így most korrekció zajlik.

A Mol 30 forinttal (1,01%-kal) 2998 forintra erősödött, 651 millió forintos forgalomban. A Magyar Telekom árfolyama 26 forinttal (1,41%-kal) 1874 forintra nőtt, a Richter pedig 50 forinttal (0,48%-kal) 10 450 forintra drágult.

Az OTP ezzel szemben 400 forinttal, 1,31%-kal esett, és 30 100 forinton zárt, forgalma meghaladta a 8,6 milliárd forintot.

A kis és közepes kapitalizációjú részvényeket tömörítő BUMIX 39,05 ponttal (0,43%-kal) emelkedett, és 9182,54 ponton fejezte be a napot.

A befektetők figyelme a pénteki Putyin–Trump találkozó felé irányul, sokan a béke felé történő elmozdulásban bíznak, amit a vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat is támogat.

