Súlyos válság fenyegeti Magyarországot: a katasztrófa már a küszöbön áll

Ha esetleg lemaradtál volna: ezek voltak 2025 31. hetének legfontosabb, legolvasottabb, na meg legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a képes ajánlókra.

Ezen a héten is változatos témákkal foglalkoztunk a Pénzcentrumon. Volt szó az Otthon Start-hitel legfontosabb tudnivalóiról, aktualitásairól, a tűzijátékról, a nyugdíjakról és persze a strandok helyzetéről is írtunk. Ha elolvasnád valamelyik cikket, kattints a linkre vagy a képes ajánlóra!

Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a katasztrófa

Magyarország vízben gazdag ország hírében áll – de ez a kép gyorsan szertefoszlik, ha az éghajlati és vízgazdálkodási adatokat nézzük. Az extrém időjárás, a rendszertelen csapadékeloszlás és az elavult infrastruktúra együttese súlyos fenyegetést jelent hazánk vízbiztonságára. A Pénzcentrumnak válaszoló szakértők szerint még nem késő cselekedni, de az időnk egyre kevesebb.

Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak

Idén is napok óta tart a találgatás: vajon megrendezik-e augusztus 20-án a tűzijátékot Budapesten? A kérdés nemcsak politikai és társadalmi vita tárgya, de meteorológiai szempontból is különösen érzékeny. 2022-ben 75–80%-os esőesély miatt lemondták az eseményt, ám végül száraz maradt az este – az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetőinek menesztése lett a következmény. Azóta is sokakat foglalkoztat, hogyan keletkeznek ezek a százalékos előrejelzések. Mit jelent valójában a 40% esőesély? Miért lehet, hogy nem esik mégsem? Hogyan számolják ki ezeket a valószínűségeket? Cikkünkben közérthetően elmagyarázzuk a PoP képlet lényegét, az időjárási modellek működését, és azt is, mit érdemes valójában kezdeni ezekkel a számokkal – különösen, ha egy egész ország várja a döntést.

Szó szerint megfő Magyarország: itt az újabb hőségrekord, ezt nem fogjuk sokáig bírni

Egy sarkadi mérőállomáson mérték a rekordmagas hőmérsékletet, ami már alig fél fokkal marad el az abszolút hazai hőségrekordtól.

Egyre több nyugdíjas hagyja el az országot: ide menekülnek, hogy jobban éljenek

A nyugdíjasok számára legkedvezőbb külföldi célországok között Vietnám, Portugália és Costa Rica emelkedik ki, amelyek alacsony megélhetési költségeik mellett különböző életstílusokhoz is ideális feltételeket kínálnak.

Méregdrága öröklési tévhitben él a legtöbb magyar: ilyen egyszerűen úszhat a család teljes vagyona

Az élettársak nagy része nem is tud róla, hogy végrendelet hiányában semmit nem örököl, sőt, amennyiben nincs tulajdonrésze a közösen lakott ingatlanban, az elhunyt örökösei gond nélkül kitehetik. Szintén kevesen tudják, hogy a magyar öröklési jognak pontosan milyen eltérő rendelkezései vannak a házastársak, az élettársak és bejegyzett élettársak tekintetében, szakértők segítségével a Pénzcentrum ezeket a szabályokat tekinti át.

Az Európai Bizottság a közelmúltban javaslatot tett az Európai Unió bevételi rendszerének átalakítására. A 2028-34 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretrendszer részeként egy új adónem, az úgynevezett Vállalati forrás Európáért (CORE) hozzájárulás tervezetét is ismertették. A multinacionális cégcsoportokat célzó CORE javaslat célja a közös piac előnyeiből jobban profitáló vállalatok nagyobb teherviselésének biztosítása.

Váratlan törvénymódosítás szűkíti a négygyermekes anyák szja-mentességét, kizárva az 1999 előtti szabályok szerint családi pótlékot kapó édesanyákat a kedvezményből.

Tömegével terem a magyar erdők aranya: rengeteg pénzt kaszálhatnak a szemfüles gyűjtögetők

Magyarország, ezen belül is a Jászság nagyhatalomnak számít a szarvasgomba termesztésben, bár a szakértők szerint nem szabad szemet hunyni bizonyos kedvezőtlen tendenciák felett. A termesztés legfontosabb hazai területe a Jászság, ahonnét tíz éve a szarvasgomba kilencven százaléka került ki, ám a tolvajlás, az illegális gyűjtés okoz komoly problémát ezen az élőhelyen is. Természetvédelmi bírság kiszabható, ám ez nem kellő visszatartó erő, hiszen a hivatalos kereskedelemben százezer forint a gomba kilója, míg az illegális gyűjtők eltudják passzolni 30-35 ezer forintért, ez pedig csábító pénz ezen a környéken.

