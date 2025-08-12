Óriásit megy a vilás legnagyobb vagyonalapja: brutál pénzt kaszáltak, akik benne vannak

A norvég állami vagyonalap 5,7%-os hozamot produkált 2025 első félévében – derül ki a Norges Bank Investment Management (NBIM) friss jelentéséből. Bár ez az eredmény óriási összeget jelent, 0,05 százalékponttal így is elmaradt a hivatalos célkitűzéstől.

A Bloomberg szerint közel 1900 milliárd dollár értékű alap teljesítményét főként a részvénypiacok húzták, amelyek átlagosan 6,7%-ot emelkedtek. „A pénzügyi szektor kimagaslóan teljesített” – mondta Nicolai Tangen vezérigazgató.

A norvég korona erősödése ugyanakkor visszafogta az eredményt, az alap összértéke emiatt 0,8%-kal csökkent 19 600 milliárd norvég koronára.

A világ legnagyobb állami vagyonalapja a globális részvénypiac mintegy 1,5%-át birtokolja, eszközeinek több mint kétharmadát külföldi részvényekben tartja. Legnagyobb pozíciói az Egyesült Államokban vannak, olyan technológiai óriásokban, mint az Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon és Meta.

Az NBIM-et az 1990-es évek elején hozták létre, hogy Norvégia olaj- és gázbevételeit a jövő generációi számára fialtassa. Az alap a pénzügyminisztérium által meghatározott referenciaindexhez igazodik, aktív vagyonkezelésre csak korlátozottan van lehetősége.

Nemrég nagy visszhangot keltett döntésük, amikor bejelentették: kivonják befektetéseiket 11 izraeli cégből, és megszüntetnek minden szerződést izraeli külső alapkezelőkkel – válaszul a gázai háborúval kapcsolatos nemzetközi felháborodásra.

