Óriásit megy a vilás legnagyobb vagyonalapja: brutál pénzt kaszáltak, akik benne vannak
A norvég állami vagyonalap 5,7%-os hozamot produkált 2025 első félévében – derül ki a Norges Bank Investment Management (NBIM) friss jelentéséből. Bár ez az eredmény óriási összeget jelent, 0,05 százalékponttal így is elmaradt a hivatalos célkitűzéstől.
A Bloomberg szerint közel 1900 milliárd dollár értékű alap teljesítményét főként a részvénypiacok húzták, amelyek átlagosan 6,7%-ot emelkedtek. „A pénzügyi szektor kimagaslóan teljesített” – mondta Nicolai Tangen vezérigazgató.
A norvég korona erősödése ugyanakkor visszafogta az eredményt, az alap összértéke emiatt 0,8%-kal csökkent 19 600 milliárd norvég koronára.
A világ legnagyobb állami vagyonalapja a globális részvénypiac mintegy 1,5%-át birtokolja, eszközeinek több mint kétharmadát külföldi részvényekben tartja. Legnagyobb pozíciói az Egyesült Államokban vannak, olyan technológiai óriásokban, mint az Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon és Meta.
Az NBIM-et az 1990-es évek elején hozták létre, hogy Norvégia olaj- és gázbevételeit a jövő generációi számára fialtassa. Az alap a pénzügyminisztérium által meghatározott referenciaindexhez igazodik, aktív vagyonkezelésre csak korlátozottan van lehetősége.
Nemrég nagy visszhangot keltett döntésük, amikor bejelentették: kivonják befektetéseiket 11 izraeli cégből, és megszüntetnek minden szerződést izraeli külső alapkezelőkkel – válaszul a gázai háborúval kapcsolatos nemzetközi felháborodásra.
A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett.
A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.
Nobel díj átadás 2025: mennyi a Nobel díj összege, azaz mennyi a Nobel díj pénzjutalom? A Nobel díj jutalom mellett megtudhatod, mikor lesz a Nobel...
Egy nap extrém hőség (32 °C felett) fél nap sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű.
Hol áll Magyarország a globális életszínvonal-listán? A CHART by Pénzcentrum friss adásában kiderül, kik az éllovasok – és miért vagyunk lemaradva.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A Tesla belépne a brit árampiaci versenybe, miközben Európában jelentősen visszaestek az autóeladásai.
Az Nvidia és az AMD történelmi megállapodást kötött: 15% bevételüket átadják az USA-nak a kínai chipeladásokért.
Nem néz ki jól a költségvetés, és még csak most jön a java: tényleg leminősíthetik Magyarországot 2025-ben?
A kormány választások előtti lakossági támogatásai és a költségvetési kilátások komoly gazdasági kihívásokat jelentenek, a hitelminősítők figyelme is Magyarországra irányul.
A Samsung SDI bevételei 2022 óta nem látott mélypontra zuhantak, és a veszteségek továbbra is magasak maradtak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
Svájcot, Belgiumot előzi a kanyarban Lengyelország: már a G20-ba kacsintgatnak, ez nagyot fog szólni
Lengyelország gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezett: az idén a világ 20 legnagyobb gazdasága közé emelkedhet, megelőzve Svájcot.
A magyar háztartások állampapír-állománya júniusban tovább növekedett, miközben a befektetési alapok népszerűsége még jelentősebb volt.
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
Magyarország a kevésbé fejlett régiók között kiemelkedő kedvezményezett volt, egyes térségekben a támogatások a GDP több mint 4 százalékát tették ki.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint júliusban 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban.
Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
