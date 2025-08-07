Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk

A kereslet ugyan megugrott, az árak egyelőre nem álltak komoly növekedési pályára az Otthon Start bejelentése és a részletek megismerése után
A nyár második felében sok családnak már nemcsak a nyaralás költségeivel kell számolni: az iskolakezdés kiadásai is komoly terhet rónak a háztartásokra. A 2025-ös tanév különösen fájdalmas lehet a szülők pénztárcájának, mivel az infláció továbbra is érezteti hatását a tanszerek, gyermekruházat és egyéb, iskolához kapcsolódó termékek piacán. Utánajártunk, mennyibe kerül idén egy tanév elindítása egy magyar család számára, és hogy milyen pénzügyi praktikákkal lehet érdemben mérsékelni a kiadásokat. A Penny kínálatában idén is számos iskolaszer lesz elérhető kedvező áron.
Az iskolakezdés mindig is plusz költségekkel járt, de a legfrissebb árkörkép alapján idén a rekordmagas árak mellett egy alsó tagozatos gyermek beiskolázása akár 80–100 ezer forintba is kerülhet – attól függően, milyen minőségű termékeket vásárolunk, és szükség van-e például ruházat- vagy cipőcserére is. A legnagyobb tételt az iskolatáska, a tolltartó, az írószerek, a technikai felszerelés és a testneveléshez szükséges felszerelés teszi ki, emellett a szeptemberi étkezési díjak is hozzájárulnak a kiadások növekedéséhez.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2024. decemberi inflációs adatai szerint az oktatással összefüggő termékek és szolgáltatások ára éves szinten 11,4%-kal emelkedett, míg a papíráruk, írószerek és egyéb iskolai kellékek ára ennél is nagyobb mértékben, akár 13-15 százalékkal nőtt. A Pénzcentrum iskolakezdési körképe már tavaly is figyelmeztetett, hogy egy alapfelszerelés ára elérheti a 70–80 ezer forintot – azóta pedig további áremelések tapasztalhatók.
A digitális oktatás térnyerése miatt egyre több felső tagozatos és középiskolás diák számára szükségessé vált saját laptop, fejhallgató, e-könyv olvasó vagy nyomtató – ezek áraival együtt a költségek végösszege akár 120–150 ezer forintra is rúghat.
Mindez egy újonnan kibontakozó trendet mutat: sok család már júniusban elkezdi a vásárlást, így igyekeznek széthúzni a kiadásokat több hónapra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az, aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást, nemcsak magasabb árakkal, hanem szűkösebb kínálattal is szembesülhet, különösen a középkategóriás, jó ár–érték arányú termékeknél.
Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a tanszervásárlást
Ahogy a legtöbb anyagi döntés, úgy az iskolakezdéshez kötődő nagybevásárlás kapcsán is elmondható, hogy a legnagyobb megtakarítási lehetőség az előrelátásban és a tudatos vásárlásban rejlik.
Az első és legfontosabb tipp, hogy ne hagyjunk mindent az utolsó pillanatra: az árak augusztus második felében gyakran emelkednek a megnövekedett kereslet miatt, ráadásul a rohamvásárlás során hajlamosabbak vagyunk impulzív döntéseket hozni, és olyan termékeket is megvenni, amikre valójában nem is lenne szükség.
Érdemes fokozatosan, több hét alatt beszerezni a szükséges eszközöket, kezdve azzal, ami biztosan kell: iskolatáska, füzetek, írószerek. A drágább tételeknél – mint például tornacipő vagy digitális kiegészítők – ajánlott keresni az akciós ajánlatokat, használni a kuponos kedvezményeket, a törzsvásárlói programokat is.
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy sok családban feleslegessé vált, de jó állapotú iskolai eszközök lapulnak a fiókokban – ezek újrahasznosítása jelentős megtakarítást jelenthet. Ugyanez igaz a közösségi oldalakon található adok-veszek csoportokra is: a használt, de minőségi termékekkel több ezer forintot lehet spórolni, miközben ez egy környezetbarátabb alternatíva is.
A vásárlási szokások átgondolása mellett érdemes figyelni a helyi önkormányzatok és civil szervezetek által kínált iskolakezdési támogatásokat is. Ezek jellemzően augusztus elején, vagy még júliusban igényelhetők, és formájuk változatos: tanszercsomag, utalvány, vagy közvetlen pénzbeli juttatás. Bár ezek a támogatások elsősorban a rászoruló családokat célozzák, sok helyen nem kizárólag jövedelem alapján döntenek, ezért mindenképpen érdemes utánanézni a helyi lehetőségeknek.
Pedagógus-tipp: ne költekezzünk feleslegesen
Egy 44 éves tanítói tapasztalattal rendelkező pedagógus osztotta meg praktikus tanácsait a Pénzcentrummal arról, hogyan érdemes felkészülni az iskolakezdésre, és mire figyeljenek a szülők a tanszerek vásárlásakor, hogy elkerüljék a felesleges kiadásokat. Orosz Zsoltné hangsúlyozta, hogy a tanszerek kiválasztásánál mindig érdemes a tanító által kiadott listát követni, hiszen "ahány iskola és tanítónéni, annyi szokás".
A táska kiválasztásánál a merev hátú, rekeszes modellek a legpraktikusabbak, amelyek megállnak és kényelmesen illeszkednek a gyermek hátához. Fontos, hogy a táska minél könnyebb legyen, hiszen a gyermeknek kell cipelnie, ugyanakkor tartós is, hogy legalább két évig használható maradjon.
A füzetek esetében érdemes a tanító által meghatározott mennyiséget és típust beszerezni, de ajánlott kettővel többet venni, hogy legyen tartalék, ha év közben elfogyna vagy megsérülne. A borításnál a hagyományos, gyorsan elhasználódó csomagolópapír helyett öntapadós fóliákat érdemes használni, az előlapra címkét ragasztani a gyermek nevével, a ceruzák végébe pedig egy kis vájatot készíteni a monogrammal, hogy könnyen azonosíthatók legyenek.
Az írószerek közül a szakember a HB-s grafitceruzákat, a tolltartóból pedig a rekeszes változatot javasolja. A színes ceruzákból egy 12 darabos készlet elegendő, a radírok közül a klasszikus típust ajánlja, a faragóknál pedig a dupla nyílású, tokos változatot, amely a szemetet is összegyűjti.
A rajz- és technikaórákhoz szükséges eszközöknél is a mértékletesség a kulcs. A 12 színű vízfesték és tempera tökéletesen elég, nincs szükség a drágább, több színt tartalmazó készletekre. A tornafelszerelés esetében a fehér póló, sötét nadrág és fehér zokni az általános elvárás, a cipőnél pedig a tépőzáras változat praktikusabb lehet az alsó tagozatosoknak.
A tanító hangsúlyozta, hogy a tanszerek kiválasztásánál mindig a középutat érdemes keresni ár tekintetében, az élelmiszerüzletek kínálata pedig ebben segít: a náluk megtalálható márkák ugyanis kiváló ár-érték arányú alternatívát jelentenek a vásárlók számára, a megnövekedett eladások pedig igazolják, hogy a minőségi és elérhető árú termékek egyre népszerűbbek a fogyasztók körében.
A Penny-nél már júliustól vonzó választék érhető el a hagyományos iskolaszerek, például füzetek, tolltartók, ecsetek, filctollak, gyurmák, kulacsok és akrilfestékek kínálatából, ami lehetővé teszi, hogy a legfontosabb iskolai kellékeket egy helyen, kiszámítható áron szerezzék be a szülők.
Emellett több tucat élelmiszer, például az uzsonnásdobozokba kerülő saját márkás péksütemények, gyümölcslevek, reggeliző kekszek és tejtermékek is kedvező áron beszerezhetők az élelmiszerlánc üzleteiben.
Sok szülő számára a legnagyobb kihívás az, hogyan lehet elkerülni a túlvásárlást, úgy, hogy egy fontos tétel se maradjon le. Ebben segíthet a tudatos tervezés: például, ha előre átnézzük az aktuális akciós újságot, listát írunk, és célzottan vásárolunk.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
