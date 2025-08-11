Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!

Az ENSZ által évente közzétett emberi fejlődési index alapján mérhető, mennyire élhető egy ország. A legjobban teljesítő országok évtizedek óta stabilan vezetik a listát. A CHART by Pénzcentrum friss adásában azt is megvizsgáltuk, hol helyezkedik el Magyarország a nemzetközi mezőnyben. Az életszínvonal mögötti tényezők komplexitása sokszor meglepő eredményeket hoz.

Az életszínvonal mérésére az egyik legszélesebb körben elfogadott nemzetközi mutató az ENSZ által évente közzétett emberi fejlődési index (Human Development Index – HDI). Ez az összetett mutatószám nem csupán a gazdasági teljesítményt veszi figyelembe, hanem három kulcsterületet is értékel: az egészségi állapotot – különösen a születéskor várható élettartamot –, az oktatás színvonalát – ideértve az iskolázottságot és a tanulással töltött évek számát –, valamint az életszínvonalat, amelyet az egy főre jutó vásárlóerő-paritáson számolt jövedelem alapján határoznak meg. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb adásában részletesen elemeztük a legújabb globális adatokat, kitérve arra is, hol áll Magyarország a nemzetközi mezőnyben.

A 2025-ös világrangsor élén továbbra is Észak- és Nyugat-Európa egyes országai állnak. Izland, Svájc és Norvégia kimagasló értékeket mutatnak mindhárom vizsgált területen: kiemelkedő az egészségügyi rendszerük, világszínvonalú az oktatásuk, és magas az egy főre jutó vásárlóerő. Ezek az országok nemcsak a gazdasági mutatóikban erősek, de fejlett szociális ellátórendszereik és stabil társadalmi struktúráik is hozzájárulnak a magas életszínvonalhoz. Magyarország ezzel szemben a lista középmezőnyében helyezkedik el: bár bizonyos mutatókban előrelépés tapasztalható, még mindig jelentős a lemaradás a nyugat-európai élbolyhoz képest.

Az életszínvonal kérdése azonban túlmutat a puszta számokon. A jólét mérésénél egyre inkább előtérbe kerülnek azok a tényezők, amelyek a mindennapi életminőséget befolyásolják: a jövedelmi szint mellett fontos szerepet játszik a lakhatás minősége, a munka és a szabadidő egyensúlya, az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége, valamint az oktatás minősége. Emellett az is meghatározó, mennyire stabil és kiszámítható a társadalmi és gazdasági környezet, illetve mennyire érzik magukat az emberek elégedettnek az életükkel.

A skála másik végén olyan országokat találunk, mint Dél-Szudán, Csád vagy Szomália, ahol a politikai instabilitás, a fegyveres konfliktusok és a mélyszegénység következtében mindhárom kulcsterületen súlyos elmaradások tapasztalhatók. A lista tanulsága, hogy a magas gazdasági teljesítmény önmagában nem elegendő a jó helyezéshez: az ország társadalmi modellje, az oktatásba és egészségügybe fektetett erőforrások, valamint a lakosság életminősége mind hozzájárulnak az emberi fejlődés átfogó megítéléséhez. Jó példa erre Katar vagy az Egyesült Arab Emírségek esete, ahol ugyan magas a jövedelmi szint, ám az oktatási és egészségügyi mutatók mérsékeltebbek – ezért nem kerültek be a rangsor élmezőnyébe.

