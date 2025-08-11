Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!

A REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint a 2025-ös iskolakezdés átlagosan 50-75 ezer forint körüli kiadást jelent a családoknak.
Az ENSZ által évente közzétett emberi fejlődési index alapján mérhető, mennyire élhető egy ország. A legjobban teljesítő országok évtizedek óta stabilan vezetik a listát. A CHART by Pénzcentrum friss adásában azt is megvizsgáltuk, hol helyezkedik el Magyarország a nemzetközi mezőnyben. Az életszínvonal mögötti tényezők komplexitása sokszor meglepő eredményeket hoz.
Az életszínvonal mérésére az egyik legszélesebb körben elfogadott nemzetközi mutató az ENSZ által évente közzétett emberi fejlődési index (Human Development Index – HDI). Ez az összetett mutatószám nem csupán a gazdasági teljesítményt veszi figyelembe, hanem három kulcsterületet is értékel: az egészségi állapotot – különösen a születéskor várható élettartamot –, az oktatás színvonalát – ideértve az iskolázottságot és a tanulással töltött évek számát –, valamint az életszínvonalat, amelyet az egy főre jutó vásárlóerő-paritáson számolt jövedelem alapján határoznak meg. A CHART by Pénzcentrum legfrissebb adásában részletesen elemeztük a legújabb globális adatokat, kitérve arra is, hol áll Magyarország a nemzetközi mezőnyben.
A 2025-ös világrangsor élén továbbra is Észak- és Nyugat-Európa egyes országai állnak. Izland, Svájc és Norvégia kimagasló értékeket mutatnak mindhárom vizsgált területen: kiemelkedő az egészségügyi rendszerük, világszínvonalú az oktatásuk, és magas az egy főre jutó vásárlóerő. Ezek az országok nemcsak a gazdasági mutatóikban erősek, de fejlett szociális ellátórendszereik és stabil társadalmi struktúráik is hozzájárulnak a magas életszínvonalhoz. Magyarország ezzel szemben a lista középmezőnyében helyezkedik el: bár bizonyos mutatókban előrelépés tapasztalható, még mindig jelentős a lemaradás a nyugat-európai élbolyhoz képest.
Az életszínvonal kérdése azonban túlmutat a puszta számokon. A jólét mérésénél egyre inkább előtérbe kerülnek azok a tényezők, amelyek a mindennapi életminőséget befolyásolják: a jövedelmi szint mellett fontos szerepet játszik a lakhatás minősége, a munka és a szabadidő egyensúlya, az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége, valamint az oktatás minősége. Emellett az is meghatározó, mennyire stabil és kiszámítható a társadalmi és gazdasági környezet, illetve mennyire érzik magukat az emberek elégedettnek az életükkel.
A skála másik végén olyan országokat találunk, mint Dél-Szudán, Csád vagy Szomália, ahol a politikai instabilitás, a fegyveres konfliktusok és a mélyszegénység következtében mindhárom kulcsterületen súlyos elmaradások tapasztalhatók. A lista tanulsága, hogy a magas gazdasági teljesítmény önmagában nem elegendő a jó helyezéshez: az ország társadalmi modellje, az oktatásba és egészségügybe fektetett erőforrások, valamint a lakosság életminősége mind hozzájárulnak az emberi fejlődés átfogó megítéléséhez. Jó példa erre Katar vagy az Egyesült Arab Emírségek esete, ahol ugyan magas a jövedelmi szint, ám az oktatási és egészségügyi mutatók mérsékeltebbek – ezért nem kerültek be a rangsor élmezőnyébe.
Az eurót délután hat órakor 395,69 forinton jegyezték a kora reggeli 395,26 forint után.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A Tesla belépne a brit árampiaci versenybe, miközben Európában jelentősen visszaestek az autóeladásai.
Az Nvidia és az AMD történelmi megállapodást kötött: 15% bevételüket átadják az USA-nak a kínai chipeladásokért.
Nem néz ki jól a költségvetés, és még csak most jön a java: tényleg leminősíthetik Magyarországot 2025-ben?
A kormány választások előtti lakossági támogatásai és a költségvetési kilátások komoly gazdasági kihívásokat jelentenek, a hitelminősítők figyelme is Magyarországra irányul.
A Samsung SDI bevételei 2022 óta nem látott mélypontra zuhantak, és a veszteségek továbbra is magasak maradtak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
Svájcot, Belgiumot előzi a kanyarban Lengyelország: már a G20-ba kacsintgatnak, ez nagyot fog szólni
Lengyelország gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezett: az idén a világ 20 legnagyobb gazdasága közé emelkedhet, megelőzve Svájcot.
A magyar háztartások állampapír-állománya júniusban tovább növekedett, miközben a befektetési alapok népszerűsége még jelentősebb volt.
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
Magyarország a kevésbé fejlett régiók között kiemelkedő kedvezményezett volt, egyes térségekben a támogatások a GDP több mint 4 százalékát tették ki.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint júliusban 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban.
Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hogyan került egyre korábbra a Túlfogyasztás Napja? Mit jelent az ökológiai lábnyom, és mely országok „égetik el” a leggyorsabban a bolygó tartalékait? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 682,26 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel 101 103,82 ponton zárt szerdán.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
