Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Reggeli árfolyamsokk: zuhanással indította a napot a forint

Pénzcentrum/MTI
2025. augusztus 13. 08:19

Gyengült kissé a forint szerda reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat órakor 395,58 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,16 forintos jegyzés után.

A dollár 338,55 forinton áll 338,05 forint után, a svájci frank pedig 419,72 forinton 418,85 után.

Szerda reggeli jegyzésén a forint 1,1 százalékkal áll erősebben az augusztusi kezdésnél az euróval, 3,4 százalékkal erősebben a dollárral és 2,7 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
