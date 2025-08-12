A Pénzcentrum 2025. augusztus 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Hatalmas bajban a magyar gazdaság: ezt már helyrehozni sem lehet 2025-ben?
A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg - írja cikkében a Portfolio.
Az idei év gazdasági kilátásai folyamatosan romlanak. Bár 2024 kezdetén mind a kormányzat, mind a gazdasági elemzők optimista előrejelzéseket fogalmaztak meg, a várakozások fokozatosan mérséklődtek. A kormány jelenleg 1%-os GDP-növekedést prognosztizál, míg a közgazdászok többsége ennél is szerényebb, 0,5% körüli bővülést vetít előre, sőt, a stagnálás lehetősége is felmerült.
Ez a forgatókönyv kísértetiesen emlékeztet az előző két évre. Akkor is bizakodással indult az év, majd különböző tényezők - háború, energiaválság, infláció, beruházások visszaesése, német gazdasági problémák - fokozatosan rontották a kilátásokat. A kabinet most az EU-USA vámegyezményt jelöli meg legújabb kockázati tényezőként. Figyelemre méltó azonban, hogy ezek a külső sokkok más országokat kevésbé viseltek meg, ami a magyar gazdaság strukturális problémáira utal.
"Magyarországon három dolog hozott jelentős gazdasági növekedést az elmúlt 30 évben. Az FDI, az eladósodás, meg az EU-pénzek" - fogalmazta meg egy meghatározó hazai közgazdász. Ezek a növekedési motorok azonban mára kimerültek.
A rendszerváltás utáni időszakban a külföldi működőtőke beáramlása jelentős lendületet adott a gazdaságnak. A versenyképtelen szocialista ipar helyét átvették a világszínvonalú multinacionális vállalatok. Napjainkra azonban ez a növekedési forrás kimerült: a jelentős nemzetközi cégek már jelen vannak az országban, egy-egy új vállalat érkezése nem hoz olyan technológiai ugrást, mint évtizedekkel ezelőtt. Ráadásul a munkaerőtartalékok is kimerültek.
Az eladósodáson alapuló növekedés sem járható út. Magyarország magas államadóssága és költségvetési hiánya miatt a további hitelfelvétel súlyos kockázatokat hordozna: a hitelminősítők leértékelése és a forint gyengülése lenne az azonnali következmény.
Az uniós források korábban jelentős növekedési tényezőt jelentettek. A 2014-2019 közötti erőteljes gazdasági bővülésben kulcsszerepet játszottak az EU-pénzek, még ha felhasználásuk hatékonysága gyakran kívánnivalót hagyott is maga után. Jelenleg azonban az Európai Unió és a magyar kormány közötti feszültségek miatt ezek a források csak korlátozottan érkeznek.
A jövőbeli növekedési kilátások szempontjából aggasztó, hogy Magyarország elakadt a tudásalapú gazdaság felé vezető úton. A fiatal diplomások arányának növekedése megállt, miközben az EU többi országában folytatódik ez a kedvező trend. A kutatás-fejlesztésre fordított kiadások GDP-arányos szintje évek óta csökken, ami szintén kedvezőtlen a hosszú távú növekedési kilátások szempontjából.
A régióban egyre erősebb cseh és lengyel vállalatok térnyerése is jelzi a problémát. Míg a szomszédos országok vállalatai (például az Alza, a Kifli vagy a litván Vinted) sikeresen terjeszkednek a digitális gazdaságban, addig magyar cégek alig találhatók a régió élvonalában.
A gazdaság újbóli növekedési pályára állításához kettős stratégiára lenne szükség: rövid távon az uniós források beáramlása adhatna lendületet, hosszú távon pedig a stabil intézményrendszer és a munkaerő képzettségi szintjének javítása teremthetné meg a fenntartható fejlődés alapjait.
A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett.
Hol áll Magyarország a globális életszínvonal-listán? A CHART by Pénzcentrum friss adásában kiderül, kik az éllovasok – és miért vagyunk lemaradva.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A Tesla belépne a brit árampiaci versenybe, miközben Európában jelentősen visszaestek az autóeladásai.
Az Nvidia és az AMD történelmi megállapodást kötött: 15% bevételüket átadják az USA-nak a kínai chipeladásokért.
Nem néz ki jól a költségvetés, és még csak most jön a java: tényleg leminősíthetik Magyarországot 2025-ben?
A kormány választások előtti lakossági támogatásai és a költségvetési kilátások komoly gazdasági kihívásokat jelentenek, a hitelminősítők figyelme is Magyarországra irányul.
A Samsung SDI bevételei 2022 óta nem látott mélypontra zuhantak, és a veszteségek továbbra is magasak maradtak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
Svájcot, Belgiumot előzi a kanyarban Lengyelország: már a G20-ba kacsintgatnak, ez nagyot fog szólni
Lengyelország gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezett: az idén a világ 20 legnagyobb gazdasága közé emelkedhet, megelőzve Svájcot.
A magyar háztartások állampapír-állománya júniusban tovább növekedett, miközben a befektetési alapok népszerűsége még jelentősebb volt.
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
Magyarország a kevésbé fejlett régiók között kiemelkedő kedvezményezett volt, egyes térségekben a támogatások a GDP több mint 4 százalékát tették ki.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint júliusban 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban.
Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hogyan került egyre korábbra a Túlfogyasztás Napja? Mit jelent az ökológiai lábnyom, és mely országok „égetik el” a leggyorsabban a bolygó tartalékait? Mutatjuk!
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.