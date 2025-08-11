Meglepő megállapodás született – engedett az amerikai nyomásnak a két techóriás

A kormány választások előtti lakossági támogatásai és a költségvetési kilátások komoly gazdasági kihívásokat jelentenek, a hitelminősítők figyelme is Magyarországra irányul.
Az Nvidia és az AMD megállapodást kötött az amerikai kormánnyal, amely szerint kínai bevételeik 15%-át fizetik be az exportengedélyek fejében, közölte a BBC.
A két chipgyártó óriásvállalat példa nélküli megállapodást kötött a Trump-adminisztrációval, amely lehetővé teszi számukra, hogy folytassák bizonyos fejlett chipek értékesítését Kínában.
Az Egyesült Államok korábban betiltotta a mesterséges intelligenciához használt nagy teljesítményű chipek Kínába történő exportját nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva. Biztonsági szakértők nemrég aggodalmuknak adtak hangot, hogy az Nvidia H20 chipje "erőteljes gyorsítója" lehet Kína MI-képességeinek.
A megállapodás értelmében az Nvidia a H20 chip kínai eladásaiból származó bevételeinek 15%-át fizeti be az amerikai kormánynak, míg az AMD hasonló feltételekkel értékesítheti MI308 chipjét a kínai piacon.
Az Nvidia közleményében hangsúlyozta: "Követjük az amerikai kormány által a világpiaci részvételünkre vonatkozó szabályokat", és hozzátette, remélik, hogy az exportszabályozás lehetővé teszi Amerika versenyképességének fenntartását Kínában és világszerte.
A H20 chipet kifejezetten a kínai piac számára fejlesztették a Biden-adminisztráció által 2023-ban bevezetett exportkorlátozások után, de értékesítését Trump kormánya idén áprilisban gyakorlatilag betiltotta. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója hónapok óta lobbizott a chipek kínai értékesítésének újraindításáért.
Szakértők szerint a megállapodás ellentmondásos, hiszen "vagy van nemzetbiztonsági probléma, vagy nincs" – fogalmazott Deborah Elms, a Hinrich Alapítvány kereskedelempolitikai vezetője. "Ha 15%-os befizetést kérnek, az nem szünteti meg a nemzetbiztonsági kockázatot."
Charlie Dai, a Forrester elemzője szerint ez a megállapodás példa nélküli, és "kiemeli a piaci hozzáférés magas költségét a fokozódó technológiai kereskedelmi feszültségek közepette".
A chipértékesítés újraindítása Kína felé a két ország közötti kereskedelmi feszültségek enyhülésének jele. Peking lazított a ritkaföldfémek exportjára vonatkozó korlátozásokon, míg az USA feloldotta a chipfejlesztő szoftverekkel foglalkozó cégek kínai működésére vonatkozó korlátozásokat.
Májusban a világ két legnagyobb gazdasága 90 napos fegyverszünetet kötött a vámháborúban, bár a vámszünet meghosszabbításáról szóló megállapodást még nem erősítették meg az augusztus 12-i határidő előtt.
Trump kereskedelmi politikájának részeként nyomást gyakorolt a nagy vállalatokra, hogy növeljék amerikai befektetéseiket. Az Nvidia maga is bejelentette, hogy akár 500 milliárd dollár értékben tervez AI szervereket építeni az Egyesült Államokban.
A Tesla belépne a brit árampiaci versenybe, miközben Európában jelentősen visszaestek az autóeladásai.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
Svájcot, Belgiumot előzi a kanyarban Lengyelország: már a G20-ba kacsintgatnak, ez nagyot fog szólni
Lengyelország gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezett: az idén a világ 20 legnagyobb gazdasága közé emelkedhet, megelőzve Svájcot.
A magyar háztartások állampapír-állománya júniusban tovább növekedett, miközben a befektetési alapok népszerűsége még jelentősebb volt.
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
Magyarország a kevésbé fejlett régiók között kiemelkedő kedvezményezett volt, egyes térségekben a támogatások a GDP több mint 4 százalékát tették ki.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint júliusban 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban.
Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hogyan került egyre korábbra a Túlfogyasztás Napja? Mit jelent az ökológiai lábnyom, és mely országok „égetik el” a leggyorsabban a bolygó tartalékait? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 682,26 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel 101 103,82 ponton zárt szerdán.
Itt a kormány bejelentése: ilyen törlesztőrészletekkel indul az Otthon Start Program, módosul a CSOK-rendelet is
Emellett Panyi Miklós ismertette az Otthon Start Program részleteit, itt vannak a törlesztők.
Lefulladt a magyar ipar, a boltokban csak kicsit nő a forgalom: az igazi feketeleves csak most jöhet a gazdaságban?
Két fontos adat is érkezett ma reggel a KSH-tól: míg az ipari termelés tovább csökkent, addig a kiskereskedelmi forgalom határozott növekedést mutatott júniusban.
Meteorológia: az átlagosnál melegebb és kissé szárazabb volt a júliusi hónap Magyarországon.
Növekedett a Richter árbevétele, de nyeresége csökkent – kiderült, mi áll a háttérben.
Karnyújtásnyira van a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX az eddigi történelmi rekord áttörésétől – derül ki az Equilor Befektetési Zrt. friss elemzéséből.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
