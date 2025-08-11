Meglepő megállapodás született – engedett az amerikai nyomásnak a két techóriás

Az Nvidia és az AMD megállapodást kötött az amerikai kormánnyal, amely szerint kínai bevételeik 15%-át fizetik be az exportengedélyek fejében, közölte a BBC.

A két chipgyártó óriásvállalat példa nélküli megállapodást kötött a Trump-adminisztrációval, amely lehetővé teszi számukra, hogy folytassák bizonyos fejlett chipek értékesítését Kínában.

Az Egyesült Államok korábban betiltotta a mesterséges intelligenciához használt nagy teljesítményű chipek Kínába történő exportját nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva. Biztonsági szakértők nemrég aggodalmuknak adtak hangot, hogy az Nvidia H20 chipje "erőteljes gyorsítója" lehet Kína MI-képességeinek.

A megállapodás értelmében az Nvidia a H20 chip kínai eladásaiból származó bevételeinek 15%-át fizeti be az amerikai kormánynak, míg az AMD hasonló feltételekkel értékesítheti MI308 chipjét a kínai piacon.

Az Nvidia közleményében hangsúlyozta: "Követjük az amerikai kormány által a világpiaci részvételünkre vonatkozó szabályokat", és hozzátette, remélik, hogy az exportszabályozás lehetővé teszi Amerika versenyképességének fenntartását Kínában és világszerte.

A H20 chipet kifejezetten a kínai piac számára fejlesztették a Biden-adminisztráció által 2023-ban bevezetett exportkorlátozások után, de értékesítését Trump kormánya idén áprilisban gyakorlatilag betiltotta. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója hónapok óta lobbizott a chipek kínai értékesítésének újraindításáért.

Szakértők szerint a megállapodás ellentmondásos, hiszen "vagy van nemzetbiztonsági probléma, vagy nincs" – fogalmazott Deborah Elms, a Hinrich Alapítvány kereskedelempolitikai vezetője. "Ha 15%-os befizetést kérnek, az nem szünteti meg a nemzetbiztonsági kockázatot."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Charlie Dai, a Forrester elemzője szerint ez a megállapodás példa nélküli, és "kiemeli a piaci hozzáférés magas költségét a fokozódó technológiai kereskedelmi feszültségek közepette".

A chipértékesítés újraindítása Kína felé a két ország közötti kereskedelmi feszültségek enyhülésének jele. Peking lazított a ritkaföldfémek exportjára vonatkozó korlátozásokon, míg az USA feloldotta a chipfejlesztő szoftverekkel foglalkozó cégek kínai működésére vonatkozó korlátozásokat.

Májusban a világ két legnagyobb gazdasága 90 napos fegyverszünetet kötött a vámháborúban, bár a vámszünet meghosszabbításáról szóló megállapodást még nem erősítették meg az augusztus 12-i határidő előtt.

Trump kereskedelmi politikájának részeként nyomást gyakorolt a nagy vállalatokra, hogy növeljék amerikai befektetéseiket. Az Nvidia maga is bejelentette, hogy akár 500 milliárd dollár értékben tervez AI szervereket építeni az Egyesült Államokban.