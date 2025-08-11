2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Galati, Románia - 2016. november 20: Professzionális videokártya az NVIDIA-tól - Nvidia Quadro K1200 egy nagy teljesítményű munkaállomásról, elszigetelve fehér színben.
Gazdaság

Meglepő megállapodás született – engedett az amerikai nyomásnak a két techóriás

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 11:45

Az Nvidia és az AMD megállapodást kötött az amerikai kormánnyal, amely szerint kínai bevételeik 15%-át fizetik be az exportengedélyek fejében, közölte a BBC.

A két chipgyártó óriásvállalat példa nélküli megállapodást kötött a Trump-adminisztrációval, amely lehetővé teszi számukra, hogy folytassák bizonyos fejlett chipek értékesítését Kínában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Egyesült Államok korábban betiltotta a mesterséges intelligenciához használt nagy teljesítményű chipek Kínába történő exportját nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva. Biztonsági szakértők nemrég aggodalmuknak adtak hangot, hogy az Nvidia H20 chipje "erőteljes gyorsítója" lehet Kína MI-képességeinek.

A megállapodás értelmében az Nvidia a H20 chip kínai eladásaiból származó bevételeinek 15%-át fizeti be az amerikai kormánynak, míg az AMD hasonló feltételekkel értékesítheti MI308 chipjét a kínai piacon.

Az Nvidia közleményében hangsúlyozta: "Követjük az amerikai kormány által a világpiaci részvételünkre vonatkozó szabályokat", és hozzátette, remélik, hogy az exportszabályozás lehetővé teszi Amerika versenyképességének fenntartását Kínában és világszerte.

Kapcsolódó cikkeink:

A H20 chipet kifejezetten a kínai piac számára fejlesztették a Biden-adminisztráció által 2023-ban bevezetett exportkorlátozások után, de értékesítését Trump kormánya idén áprilisban gyakorlatilag betiltotta. Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója hónapok óta lobbizott a chipek kínai értékesítésének újraindításáért.

Szakértők szerint a megállapodás ellentmondásos, hiszen "vagy van nemzetbiztonsági probléma, vagy nincs" – fogalmazott Deborah Elms, a Hinrich Alapítvány kereskedelempolitikai vezetője. "Ha 15%-os befizetést kérnek, az nem szünteti meg a nemzetbiztonsági kockázatot."

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Charlie Dai, a Forrester elemzője szerint ez a megállapodás példa nélküli, és "kiemeli a piaci hozzáférés magas költségét a fokozódó technológiai kereskedelmi feszültségek közepette".

A chipértékesítés újraindítása Kína felé a két ország közötti kereskedelmi feszültségek enyhülésének jele. Peking lazított a ritkaföldfémek exportjára vonatkozó korlátozásokon, míg az USA feloldotta a chipfejlesztő szoftverekkel foglalkozó cégek kínai működésére vonatkozó korlátozásokat.

Májusban a világ két legnagyobb gazdasága 90 napos fegyverszünetet kötött a vámháborúban, bár a vámszünet meghosszabbításáról szóló megállapodást még nem erősítették meg az augusztus 12-i határidő előtt.

Trump kereskedelmi politikájának részeként nyomást gyakorolt a nagy vállalatokra, hogy növeljék amerikai befektetéseiket. Az Nvidia maga is bejelentette, hogy akár 500 milliárd dollár értékben tervez AI szervereket építeni az Egyesült Államokban.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #gazdaság #bevétel #megállapodás #usa #donald trump #kína #chip #nvidia #vámok #vámháború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:44
12:31
12:23
12:18
12:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 10. 09:45
A 27%-os áfa példátlan versenyhátrány - hogyan élhet túl a hazai koncertipar?  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 10. 21:01
Magyar Péter egyszerre bírálta az RTL-t a TV2-vel és az ATV-vel
Egy videófelvétel szerint a Tisza Párt elnöke elégedetlenül beszélt az RTL-ről, az ATV-ről és a TV2-...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 10. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem ő...
Holdblog  |  2025. augusztus 9. 10:24
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősöd...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 8. 08:09
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 20...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 11.
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
2025. augusztus 11.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
2025. augusztus 11.
Friss toplista: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, 6 milla alatt sokra ne számíts
2025. augusztus 10.
Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
2025. augusztus 11.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 8 körzetben
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 11. hétfő
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a katasztrófa
2
6 napja
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
3
5 napja
Globális riasztást adtak ki: küszöbön az összeomlás, Magyarország is elbukik
4
1 hete
Súlyos válság fenyegeti Magyarországot: a katasztrófa már a küszöbön áll
5
2 hete
Méregdrága öröklési tévhitben él a legtöbb magyar: ilyen egyszerűen úszhat a család teljes vagyona
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 12:44
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 8 körzetben
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 11:30
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Agrárszektor  |  2025. augusztus 11. 12:37
Elképesztő, ami most az ukránoknál zajlik: ennyibe kerül a paradicsom