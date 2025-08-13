A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy azok az ügyfelek, akiknek a számláján villanykapcsoló jelzés szerepel, időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.
Régen adósodtak el ennyire a magyarok: elképesztő ütemben pörögnek ezek a hitelek
A személyi kölcsönök rendkívül népszerűek lettek az utóbbi időben Magyarországon. 2025 első öt hónapjában 44 százalékkal nőtt a folyósított hitelösszeg az előző évhez képest, miközben az átlagos hitelösszeg is rekordmagasra emelkedett, írja a 24.hu.
Dübörög a személyi kölcsönök piaca Magyarországon: a Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint 2025 első öt hónapjában a bankok összesen 435 milliárd forint értékben folyósítottak szabad felhasználású hiteleket.
Ez 44 százalékkal haladja meg a tavalyi azonos időszak eredményét, pedig 2024 is kiemelkedő év volt a fogyasztási hitelezésben. Akkor a személyi kölcsönszerződések értéke mintegy 820 milliárd forintra ugrott a 2023-as 520 milliárdról, a teljes állomány pedig elérte az 1576,4 milliárdot – közel kétszer annyit, mint 2019-ben.
A lendület idén sem tört meg: május végéig a szerződések száma 13 százalékkal bővült, az átlagos hitelösszeg pedig jóval gyorsabban emelkedett. Míg 2024 májusában 2,6 millió forint körül mozgott, idén már 3,2 millió forintra nőtt.
Kutatás a PMÁP-kamatok befektetési lehetőségeiről
Az elmúlt mintegy 6 hónapban a kereskedelmi bankok versenyre keltek a lakossági állampapírokból (különösen a Prémium Magyar Állampapírból - röviden PMÁP) befolyó kamatok befektetési lehetőségeiért. Sokszor egymásra licitálva kínáltak és kínálnak a különböző típusú számlák (hagyományos bankszámla, értékpapírszámla, TBSZ, NYESZ) nyitásáért anyagi jutalmat, juttatást vagy visszatérítést a maguk sajátos és egyedi módján. A juttatásokért az ügyfeleknek természetesen különböző feltételeket kell teljesíteniük, nincs ingyen ebéd, ahogyan szokták mondani. A kérdés az, találkoztál-e ilyen jellegű számlanyitási akciókkal? Részt vettél bennük?
A DÁP-azonosítás bevezetése a netbanki csatornákon fontos mérföldkő az MBH Bank digitális fejlesztéseinek sorában.
Az Otthon Start Program 3%-os támogatott hitelének bejelentését követően, egyetlen hónap alatt megtízszereződött a lakáshitelek iránti kereslet.
Nesze neked, Otthon Start: brutális áremelkedés elé nézhetünk, így is luxus lehet lakást venni Magyarországon
Alapvető közgazdasági összefüggés, hogy a több pénz ugyanannyi áru mellett csak áremelkedéshez vezet - írja cikkében Kutasi Gábor.
A "vásárolj most, fizess később" típusú konstrukciók egyre nagyobb teret nyernek a világon, sőt a magyar online kereskedelemben is.
Megjelent az Otthon Start program végleges rendelete, amely több ponton is eltér az eredeti tervezettől.
A kormány módosítja a családtámogatási rendeleteket, hogy azok összhangban legyenek a szeptember 1-jén induló Otthon Start Programmal.
Mától tudnak előregisztrálni az ügyfelek az Otthon Start Lakáshitelre az egyik nagybanknál az érdeklődők.
Új kúriai határozat a devizahitelesek ügyében: csak a fogyasztó kérésére tartható érvényben az érvénytelen szerződés.
A 3 százalékos kamatú Otthon Start Programot egyedülálló lehetőségként emlegetik, de számos európai országban hasonló vagy még kedvezőbb feltételekkel érhetők el piaci lakáshitelek.
A szeptembertől induló 3 százalékos támogatott lakáshitel bizonyos szempontból jobb, mint az eddigi programok, de van egy nagy probléma.
Nevetséges: papíron jár a tanároknak, nővéreknek évi 1 millió lakásra, de a bank szerint hitelképtelenek
A közszolgálati dolgozók jelentős része alacsony jövedelme miatt nem tudja majd igénybe venni a támogatást.
Jó ötlet az Otthon Start Program, a CSOK Plusz, a Falusi CSOK és a Babaváró hitel összehangolása?
A jegybank az elmúlt hetekben intenzív egyeztetést folytatott a Magyar Bankszövetséggel a vállalati hitelezési aktivitás piaci alapú élénkítése kapcsán.
A kormány új otthontámogatási programot indít 2026. január 1-jétől a közszolgálati dolgozók számára, a részletek még nem ismertek, de jót lehet majd szakítani vele.
A magyar hitelpiac kettős képet mutatott 2025 első félévében, a lakosság pörög, a vállalati szektor gyengélkedik.
Szeptember 1-jétől indul az Otthon Start program, amely fix 3%-os lakáshitellel segíti az első otthonukat vásárlókat – jelentette be Orbán Viktor hétfő este.
A csalók gyakran nyilvánosan elérhető telefonszámokat és munkahelyi adatokat használnak, hogy hitelesebbnek tűnjenek..
Kiderült, mindössze ennyit keres az Otthon Start igénylők nagy része: hogyan fizetik majd ezt vissza?
A Bankmonitor kalkulátorának adatai szerint az érdeklődők jellemzően a maximális, 50 millió forintos hitelösszeget szeretnék igénybe venni.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
