2025. augusztus 13. szerda Ipoly
34 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ingatlanközvetítő ügynök, hogy az elemzés és a döntés a lakáshitel az ügyfél, ügynök ember használja számológép bemutatása részletesen és várja a választ, hogy befejezze.
Hitel

Régen adósodtak el ennyire a magyarok: elképesztő ütemben pörögnek ezek a hitelek

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 10:24

A személyi kölcsönök rendkívül népszerűek lettek az utóbbi időben Magyarországon. 2025 első öt hónapjában 44 százalékkal nőtt a folyósított hitelösszeg az előző évhez képest, miközben az átlagos hitelösszeg is rekordmagasra emelkedett, írja a 24.hu.

Dübörög a személyi kölcsönök piaca Magyarországon: a Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint 2025 első öt hónapjában a bankok összesen 435 milliárd forint értékben folyósítottak szabad felhasználású hiteleket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez 44 százalékkal haladja meg a tavalyi azonos időszak eredményét, pedig 2024 is kiemelkedő év volt a fogyasztási hitelezésben. Akkor a személyi kölcsönszerződések értéke mintegy 820 milliárd forintra ugrott a 2023-as 520 milliárdról, a teljes állomány pedig elérte az 1576,4 milliárdot – közel kétszer annyit, mint 2019-ben.

A lendület idén sem tört meg: május végéig a szerződések száma 13 százalékkal bővült, az átlagos hitelösszeg pedig jóval gyorsabban emelkedett. Míg 2024 májusában 2,6 millió forint körül mozgott, idén már 3,2 millió forintra nőtt.

Kutatás a PMÁP-kamatok befektetési lehetőségeiről

Az elmúlt mintegy 6 hónapban a kereskedelmi bankok versenyre keltek a lakossági állampapírokból (különösen a Prémium Magyar Állampapírból - röviden PMÁP) befolyó kamatok befektetési lehetőségeiért. Sokszor egymásra licitálva kínáltak és kínálnak a különböző típusú számlák (hagyományos bankszámla, értékpapírszámla, TBSZ, NYESZ) nyitásáért anyagi jutalmat, juttatást vagy visszatérítést a maguk sajátos és egyedi módján. A juttatásokért az ügyfeleknek természetesen különböző feltételeket kell teljesíteniük, nincs ingyen ebéd, ahogyan szokták mondani. A kérdés az, találkoztál-e ilyen jellegű számlanyitási akciókkal? Részt vettél bennük?
Címlapkép: Getty Images
#hitel #bank #személyi kölcsön #kölcsön #személyi hitel #magyar nemzeti bank #szabad felhasználású

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:02
10:45
10:35
10:24
10:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 12. 16:55
Orosz áttörés, Trump-Putyin találkozó: miben reménykedhet most Ukrajna?  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 13. 10:51
Gábor László, az Origo volt főszerkesztője lett az Ellenpont vezetője
Az Origo tavaly távozó főszerkesztője irányítja az Ellenpont nevű új KESMA-s propagandalapot. Főleg...
Holdblog  |  2025. augusztus 13. 10:10
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 10. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem ő...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 8. 08:09
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 20...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 13.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2025. augusztus 13.
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
2025. augusztus 12.
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
2025. augusztus 12.
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
2025. augusztus 12.
Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 13. szerda
Ipoly
33. hét
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Óriási fordulat a magyar devizahitelesek ügyében: itt a Kúria döntése, ez minden megváltoztat
2
4 hete
Otthon Start 2025: ezek az 50 milliós hitel feltételei, ezt lehet tudni a 3 százalékos lakáshitel kapcsán előzetesen
3
2 hete
Váratlan fordulat az anyák SZJA-mentessége ügyében: mégsem jár mindenkinek a támogatás?
4
2 hónapja
Itt a bejelentés, gigahitelt vett fel Magyarország: ki fogja visszafizetni?
5
2 hete
Sorra ürítik ki a magyarok bankszámláit: rém hiteles csalás terjed, minden nyom ide vezet
PÉNZÜGYI KISOKOS
BBP-biztosítás
külföldi utazás vagy tartózkodás idejére szóló betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítási kötvény felmutatása ellenében a külföldi orvos - sürgős szükség esetén - a beteget ellátja, és honoráriumát később a biztosítóval számolja el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 10:02
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 05:29
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 10:32
Döntöttek a Balaton jövőjéről: ez várható a következő 5 évben