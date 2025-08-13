Régen adósodtak el ennyire a magyarok: elképesztő ütemben pörögnek ezek a hitelek

A személyi kölcsönök rendkívül népszerűek lettek az utóbbi időben Magyarországon. 2025 első öt hónapjában 44 százalékkal nőtt a folyósított hitelösszeg az előző évhez képest, miközben az átlagos hitelösszeg is rekordmagasra emelkedett, írja a 24.hu.

Dübörög a személyi kölcsönök piaca Magyarországon: a Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint 2025 első öt hónapjában a bankok összesen 435 milliárd forint értékben folyósítottak szabad felhasználású hiteleket.

Ez 44 százalékkal haladja meg a tavalyi azonos időszak eredményét, pedig 2024 is kiemelkedő év volt a fogyasztási hitelezésben. Akkor a személyi kölcsönszerződések értéke mintegy 820 milliárd forintra ugrott a 2023-as 520 milliárdról, a teljes állomány pedig elérte az 1576,4 milliárdot – közel kétszer annyit, mint 2019-ben.

A lendület idén sem tört meg: május végéig a szerződések száma 13 százalékkal bővült, az átlagos hitelösszeg pedig jóval gyorsabban emelkedett. Míg 2024 májusában 2,6 millió forint körül mozgott, idén már 3,2 millió forintra nőtt.

Kutatás a PMÁP-kamatok befektetési lehetőségeiről

Az elmúlt mintegy 6 hónapban a kereskedelmi bankok versenyre keltek a lakossági állampapírokból (különösen a Prémium Magyar Állampapírból - röviden PMÁP) befolyó kamatok befektetési lehetőségeiért. Sokszor egymásra licitálva kínáltak és kínálnak a különböző típusú számlák (hagyományos bankszámla, értékpapírszámla, TBSZ, NYESZ) nyitásáért anyagi jutalmat, juttatást vagy visszatérítést a maguk sajátos és egyedi módján. A juttatásokért az ügyfeleknek természetesen különböző feltételeket kell teljesíteniük, nincs ingyen ebéd, ahogyan szokták mondani. A kérdés az, találkoztál-e ilyen jellegű számlanyitási akciókkal? Részt vettél bennük?