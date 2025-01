Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete, amely egy olyan, most induló platform, amelynek segítségével bárki könnyen és olcsón lecserélheti a ruhatárát.

“Nem az a legnagyobb kihívás, hogy valaki rátaláljon egy ruhára, hanem hogy túladjon rajta” - mondta Polgár-Zsilán Anita, a Ruhacsúszda alapítója, aki szerint az emberek jobb híján otthonukban halmozzák fel a feleslegessé vált darabokat, amelyek ezután egyre kevésbé lesznek kelendőek. Különösen így vannak a családok a gyerekek ruháival, amelyeken nem mindig könnyű túladni. Ez nemcsak időpocsékolás, hanem óriási pazarlás is. Ezen kíván változtatni a Ruhacsúszda, amely egy automatizált ruhatár-beváltó platform, így megfelelő választ kínál a családoknak, amelyek gyorsan és egyszerűen szeretnék forgatni ruhatárukat.

Hogyan működik a Ruhacsúszda?

Egy rövid űrlap kitöltése után 3 kilós dobozba rendezve kell feladni a kinőtt vagy nem használt ruhákkal teli csomagot! Cserébe pedig rövidesen érkezik a megfelelő méretű ruhatár. Nem kell tárolni, eladni, nincs hirdetés, nincs fotózgatás!

Az előfizetési rendszerben mindenki meghatározhatja a ruhacsomag összetételét – nem, méret, szezon és stílus alapján. Az előfizetők a beküldött ruhákért cserébe rendszeresen kapnak meglepetéscsomagokat, amelyek tartalma akár a gyerekek növekedéséhez igazodik, de a Ruhacsúszda a felnőttuhák cseréjére is ideális. A csere egyszerű és rugalmas: ha valami nem felel meg, visszaküldhetik, és cserébe másik ruhát kapnak.

Pénzügyi előnyök: akár 70%-os megtakarítás a ruhavásárlásban

A Ruhacsúszda használatával az előfizetők jelentős pénzügyi megtakarítást is elérhetnek. Míg egy új kollekció szezononként akár több tízezer forintba is kerülhet, a Ruhacsúszda előfizetésével ezek az összegek töredékükre csökkennek. Egy előfizető évente átlagosan 60-80 ezer forintot spórolhat meg az új ruhák árának elkerülésével. Ez a fenntarthatóság mellett komoly könnyebbséget jelent a családi költségvetés számára is.

Döbbenetes adatok a divatipar környezeti hatásairól

A világon évente több mint 92 millió tonna ruhahulladék keletkezik. Ez a szám 2030-ra várhatóan 134 millió tonnára nő. A divatipar a második legszennyezőbb iparág a világon, évente 1,2 milliárd tonna szén-dioxidot bocsát ki – ez több, mint a légi és hajózási közlekedés kibocsátása együttvéve. Ráadásul a gyerekek ruhatára az egyik leggyorsabban forgó terület, hiszen a kicsik évente akár 3-4 ruhaméretet is nőhetnek. Egyetlen előfizetéssel a Ruhacsúszda évente akár 135.000 liter vizet takarít meg, és 450 kg szén-dioxid kibocsátás-csökkentést érhet el háztartásonként.

A Ruhacsúszda értékei: Fenntarthatóság, közösség, és egyszerűség

A Ruhacsúszda nemcsak egy platform, hanem egy újfajta gondolkodásmódot is jelent. Célja egy olyan ökoszisztéma kialakítása, amelyben a közösség tagjai megosztják egymással a kinőtt ruháikat, ezzel csökkentve a textilhulladékot és a felesleges fogyasztást. A Ruhacsúszda elsősorban azoknak az szól, akiknek nincs idejük, és kapacitásuk menedzselni a család ruhatárát. Csererendszerrel a vevők pénzt, időt, és tárolóhelyet spórolhatnak, miközben védik a bolygót a fölösleges ruhavásárlás negatív környezeti hatásaitól.

Nincs hasonló megoldás a piacon

A Ruhacsúszda Magyarországon egyedülálló módon köti össze a fenntarthatóságot a praktikus megoldásokkal. A platform innovatív, technológia-alapú rendszere egyszerűvé és élvezetessé teszi a ruhák körforgását. Most a Brancs felületén gyűjtik az első előfizetőket.

