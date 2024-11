Így kapnak külföldön nyugdíjjogosultságot az élelmesek: van, ahol elég ehhez pár évet dolgozni

A legfrissebb felmérés szerint, melyet az Egyensúly Intézet készített, 770 ezer magyar él és dolgozik jelenleg külföldön. Az anyaországot elhagyók három legvonzóbb célpontja Németország, az Egyesült Királyság és Ausztria – ebben három országban összesen mintegy 281 ezer magyar él és dolgozik, a külföldön élőknek több mint harmada. Sok magyar számára lehet vonzó hosszabb-rövideig ideig a külföldi munka, mert ezáltal nyugdíjjogosultságot is szereznek. A Pénzcentrum most megvizsgálta, hány év munka szükséges ehhez a magyarok számára legvonzóbb országokban.

A külföldön munkát vállalók körében végzett kérdőíves felmérés adatai alapján a kivándorlás fő okai voltak a külföldön elérhető magasabb fizetés; a bizonytalan, kiszámíthatatlan otthoni jövő; a hazai politikai helyzet negatív megítélése; a honfitársak mentalitásával való elégedetlenség; valamint az anyagi problémák. A felmérés szerint pedig a hazaköltözés mellett szóló legjellemzőbb érvek pedig a szociális kapcsolatok (család, barátok) hiánya, ritkábban honvágy; a gyerekek iskolai tanulmányainak megkezdése; a külföldi munkakeresés nehézségei; az anyagi bizonytalanság a külföldi élet során; az anyagi célok teljesülésének elmaradása a külföldi munkavállalás során; valamint a nyugdíjas kor elérése.

Az Egyensúly Intézet előrejelzése szerint 2028-ra a külföldön élő magyarok létszáma 770 ezerről 750 ezerre fog csökkenni. Az ENSZ korábbi felmérései alapján viszont 1990 óta erőteljes kiáramlást láthattunk. 2010-ről 2020-ra több mint 200 ezer fővel nőtt a Magyarországon született, de külföldön élő lakosok száma.

Ahogy az egy közelmúltban készült öngondoskodás témájú felmérés alapján kiderült, a megkérdezettek 70-80%-ának véleménye szerint az állam feladata lenne a tisztességes megélhetéshez szükséges nyugdíj biztosítása. Ugyanakkor az állami nyugdíjról a válaszadók 82%-a azt gondolja, hogy nem lesz elegendő számukra nyugdíjas éveikben a megélhetéshez.

Nem csoda, ha sokan gondolkodnak abban, hogy munkavállalással nyugdíjjogosultságot szereznek külföldön, ezzel egészítve ki magyar nyugdíjukat idős korukban. Ha több országban is nyugdíjjogosultságot szerez valaki, akkor joggal remélheti, hogy hiába "omlik össze" valamely ország nyugdíjrendszere, vagy inflálódik el végzetsen idős korára a nyugdíja, a másik országban értékálló marad a járandósága.

A Pénzcentrum most összeszedte a magyar munkavállalók legkedveltebb célpontjait: hol, mennyi ideig kell dolgozni, hogy jogosultak legyünk - az adott országban, vagy az itthon érvényes nyugdíjkorhatár elérése után - az adott országtól is nyugdíjat igényelni. Megvizsgáltuk, hány év munka szükséges ehhez Európa - munka szempontból - a magyarok számára legvonzóbb országokban.

Osztrák nyugdíj - A nyugdíjjogosultság megszerzése Ausztriában

Ahhoz, hogy egy dolgozó osztrák állami nyugdíjat kaphasson, legalább 180 hónapig - vagyis 15 évig - kell fizetnie a nyugdíjjárulékot Ausztriában, illetve betölteni az aktuálisan érvényes nyugdíjkorhatárt. Pozitívum, hogy más országokkal szemben az Osztrák Nyugdíjpénztár által fizetett osztrák nyugdíjak közvetlenül is utalhatók a nyugdíjban részesülő magánszemély külföldi bankszámlájára.

Mivel az uniós jog szerint az EU valamely tagállamában megszerzett összes nyugdíjbiztosítási időszakot figyelembe veszik a nyugdíj szempontjából, akárcsak Németországban, így rövidebb szolgálati idő is elegendő, hogy Ausztriából is igényelhessünk nyugdíjat - de ehhez a 180 hónapnak összesen meg kell lennie EU vagy -EGT-tagállamban.

Az osztrák Nyugdíjbiztosítási Intézet rendszeres "nemzetközi konzultációs napokat" tart azon biztosítottak számára, akik Németországban, Olaszországban, Liechtensteinben, Horvátországban, Szlovéniában, Magyarországon, Csehországban, Szerbiában, Szlovákiában és Svájcban is szerzett nyugdíjas időszakot. Érdemes lehet igénybe venni ezt a szolgáltatást, ha valaki érintett az osztrák nyugdíj igénylésében.

Brit nyugdíj - A nyugdíjjogosultság megszerzése Angliában, az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyságban 10 év szolgálati időre van szükség a rendes nyugdíj igényléséhez. Akárcsak Németországban és Ausztriában, nem feltétlenül kell ezt a 10 évet végig a szigetországban ledolgozni, EGT-országokban, Gibraltáron és Svájcban is meg lehet ezt részben tenni (illetve egyéb országokban is, külön megyegyezés alapján a szigetországgal). Ugyanakkor ha valaki egy évnél rövidebb ideig volt biztosított, akkor más szabály vonatkozik a nyugdíjra. Ha Magyarországon igényli meg a dolgozó a nyugdíjat, a magyar nyugdíjához fogják számolni az egy évnél rövidebb szolgálati időt, amit az Egyesült irályságban töltött.

Német nyugdíj - A nyugdíjjogosultság megszerzése Németországban

Németországból több mint 60 hónapnyi - vagyis 5 évnyi - munkával, megfizetett nyugdíjjárulékkal lehet a Németországban aktuálisan hivatalos nyugdíjkorhatár elérését követően már lehet nyugdíjat igényelni. Sőt, nem kell feltétlenül dolgozni, mert vannak egyéb jogosultságszerző tevékenységek is: gyermeknevelés (hároméves korig), gyermeknevelési időszak 10 éves korig, közoktatásban és főiskolai oktatásban való részvétel 17 éves kor után, képzési időszakok, betegszabadságok és munkanélküliség időszaka, beteg rokon ápolásának ideje. Ezeknek az eseteknek érdemes jobban utánanézni, mikor számíthatnak bele a magyar kifejezéssel élve szolgálati idő szerzésébe. Így előfordulhat például, hogy valaki nem is dolgozott Németországban, viszont kisgyermeket nevelt több mint 60 hónapnyi időtartamban Németországban és így is jogosult lesz valamekkora nyugdíjra.

Az EU- és az EGT-országok minden állampolgárát egyenlő bánásmódban részesítik a német állampolgárokkal Németországban, vagyis az ország elhagyása után is joguk van folytatni az önkéntes német nyugdíjjárulék fizetését. Ez például akkor lehet hasznos, ha már csak néhány hónap hiányzik ahhoz, hogy időskori német nyugdíjat kapjon valaki. Fontos, hogy ezáltal hiába nem dolgozott valaki 5 éven át Németországban, a többi EU vagy EGT országban - köztük a Magyarországon - ledolgozott időt is figyelembe veszik. Tehát ha valaki akár csak egy rövid időt dolgozik ott, már kaphat Németországból is nyugdíjat az ottani nyugdíjkorhatár betöltése után.