Robban a devizapiac: meglepő fordulat a hétfői árfolyamokban

Vegyesen alakult hétfőn a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, írja az MTI. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán.

Az eurót délután hat órakor 395,69 forinton jegyezték a kora reggeli 395,26 forint után, a dollár jegyzése 340,96 forinton áll 338,65 forint után, a svájci franké pedig 419,47 forinton 419,97 után.

A forint 3,8 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 14,2 százalékkal erősebben a dollárral, és 4,2 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.