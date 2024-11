Megdöbbentő adatokat közölt Zacher Gábor: már nem 800 ezer alkoholista van Magyarországon

Kilencszázezer alkoholbeteg van ma Magyarországon, így nem éppen a legjobb ötlet bármilyen olyan promócióban gondolkodni, ami a borfogyasztást népszerűsíti - ezt mondta az országszerte ismert toxikológus és mentőorvos, Zacher Gábor a CashTag, a Pénzcentrum videoblogjának legfrissebb adásában. Vele és a Kék Pont Alapítvány Száraz Novemberhez kapcsolódó projektjének vezetőjével beszélgettünk a Száraz Novemberről, az alkohol szervezetünkre gyakorolt hatásairól és arról, miért jó vagy nem jó ötlet belevágni ebbe az egész hónapon át tartó kihívásba.

Napok óta tart már a november, amire az elmúlt években több kihívás is "rárakódott": a mellrák elleni küzdelem fémjelezte október után ebben a hónapban például a férfiegészségre, a prosztataszűrések fontosságára is sokan hívják fel a figyelmet - ezt Movembernek nevezik.

November azonban arról is híres, hogy aki szeretné megismerni saját viszonyát az alkohollal, az ebben a hónapban igyekszik alkoholmentesen élni: a kihívás kipróbálói és teljesítői saját határaikat is feszegetve próbálják ki ezt.

Azonban ennek is megvan a maga veszélye, mint erről írtunk is: aki már olyan viszonyban van az itallal, hogy élete szerves részét képezi, csúnya élettani hatásokat tapasztalhat. A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag e heti adásában az ismert toxikológust, Zacher Gábort kérdezte arról, ki futhat neki a Száraz Novembernek, és kik azok, akiknek inkább nem is szabad megpróbálkozniuk a hirtelen jött teljes alkoholmegvonással.

Promózni az alkoholt? Na ne!

A Pénzcentrum néhány hete közölt interjút Varga Mátéval, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagjával, mely interjúban arról beszélt, hogyan lehetne jobban népszerűsíteni a borfogyasztást. Szerinte azt is el lehetne érni, hogy ne legyen szabálysértés az, ha a vasárnapi ebédhez valaki elfogyaszt egy deci bort, utána pedig autóba ül.

Pont most indítunk egy komoly belföldi promóciós projektet, melyben a fiatalabb fogyasztókat ösztönözzük, hogy borászati termékeket fogyasszanak. Látjuk mi is a kialakulóban lévő trendeket, amelyek az alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok irányában tolják el a fogyasztást. Magunkba kell nézni, mint ágazat, és meg kell teremtenünk azokat a körülményeket, melyben a bor újra divatos lesz, olyan élményt adj a fogyasztónak, ami után újra és újra leveszi az adott terméket a polcról. Ehhez minőségi termékek kellenek, illetve a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa is dolgozik azon, hogy ezeknek meglegyen a megfelelő promóciója. Illetve lennének még olyan ezt segítő intézkedések, amiért a borszakma már régóta lobbizik, például a zéró tolerancia eltörlése

- fogalmazott Varga Máté.

A nyilatkozat igen erős hullámokat vert a közéletben, sokan megszólaltak arról, hogy Magyarországon éppen hogy az alkoholfogyasztást nem kellene reklámozni és felfuttatni, legkevésbé a fiatal generáció körében. A legnagyobb név közülük Zacher Gábor toxikológus és mentőorvos volt, aki saját oldalán reagált a kijelentésre.

Én azt gondolom, ez elég gáz. A legutóbbi statisztikák alapján szerencsére csökken elsősorban a fiatalok alkoholfogyasztása. Magyarország 2020-ban még a második helyen állt e tekintetben az európai ranglistán, most szerencsére lejjebb csúsztunk, hatodik, hetedik helyen állunk. A legutóbbi tanulmányok alapján egyértelműen kijelenthetjük hogy az az alkoholmennyiség, ami egyértelműen nem káros az egészségre, az a 0 milliliter

- mondta erről Zacher Gábor.

A népesség csaknem tizede már alkoholbeteg

A CashTag megkereste Zacher Gábort, mert szerettük volna, ha nálunk is kifejti a nézeteit az alkoholról és a Száraz November kihívásáról. A toxikológus azt mondta: egyre több az egészségtudatos fiatal, akik jóval kevesebb alkoholt fogyasztanak, mint az előző generációk.

Alapvetően azon kaptam fel a fejem, pontosabban nem azon, hogy milyen olcsón veszik át a szőlőt, meg hogy mennyire nem tudják a magyar bort esetleg külföldre látni, mert ehhez abszolút nem értek. De az erős kijelentés volt, hogy népszerűsítsük a borivást a legfiatalabb korosztályban, akikről viszont az utóbbi időben már hál' istennek kiderült, hogy egyre kevesebb alkoholt fogyasztanak

- mondta Zacher Gábor. Azt is hozzátette:

Magyarországon most már kilencszázezer alkoholbeteg van, szemben a korábbi, általa is sokat emlegetett nyolcszázezerrel,

és így biztosan nem jó stratégia arra biztatni bárkit is, hogy több alkoholt fogyasszon, akár bor, akár másmilyen ital van a középpontban.

Ha megnézzük, marihuánahasználat szempontjából az Európai Unióban nagyon a középső és az alsó harmad határán, de közelebb az alsó harmadhoz helyezkedünk el. Ami nem azt jelenti, hogy most hátradőlhetünk, és minden nagyon klassz, minden nagyon jó, de azért messze-messze nem olyan durva ma Magyarországon a kábítószerhelyzet, mint amilyen az alkoholprobléma. Világos, ez nem a legfiatalabb korosztályt érinti, de abban az országban, ahol van kilencszázezer alkoholbeteg, ahol az egyik vezető halálok, harmincezren halnak meg évente Magyarországon valamilyen alkohollal kapcsolatos megbetegedésben, ott azt gondolom, a felvilágosításnak lehet igazándiból szerepe. Persze ettől még senki nem mondja azt, hogy a kulturált borfogyasztás egy vacsora után meginni egy pohár bort

- tette hozzá Zacher Gábor.

Mire jó a Száraz November?

Tóth Karolina, a Kék Pont Alapítvány Száraz November-kampányának menedzsere szerint az egész hónapon át tartó kihívás egy jó alkalom arra, hogy kicsit kiszakadva a megszokottból megtudjuk, milyen a valódi viszonyunk az alkohollal. Azt is megtudtuk, hogy itthon ez a kísérlet már csaknem egy évtizede jött be a köztudatba.

Azért november, mert azt gondoltuk, hogy jó a karácsonyi ünnepi időszak előtt egy kicsit visszavenni és ránézni saját magunkra, hogy milyen viszonyban is vagyunk az alkohollal, meg hogy érezzük magunkat nélküle. Ez egy öngondoskodásra irányuló kampány, azért kezdtük el az egészet, hogy segítsünk az embereknek ránézni saját magukra. Mostanában ez egy felkapott szó, hogy self-care. Nem ördögtől való dolog odafigyelni saját magunkra, és megvizsgálni, hogy hogy érezzük magunkat alkohollal vagy éppen anélkül

- fogalmazott Tóth Karolina. Elmondta azt is, kinek szól leginkább a kampány, mi az a mennyiség, amely felett azért már érdemes ezzel kapcsolatban az öngondkoskodás, és ezzel a novemberi alkoholmentes kihívás irányába fordulni.

A száraz november egy eszköz arra, hogy megnézzük, hogy hogy vagyunk mi, és azok, akik kockázati ivók, tehát több mint heti öt egységnyi alkoholt megisznak, ami azt jelenti, hogy minden este iszok egy pohár bort, vagy pénteken elmegyek bulizni a haverokkal. Ők a kockázati ivók. Ez azt jelenti, hogy ők vannak a legnagyobb kitettségében annak, hogy ha valami trauma vagy váratlan élethelyzet éri őket, akkor az alkoholhoz nyúljanak legelőször. És a száraz november egy kiváló lehetőség, hogy ne várjuk meg a traumát, hogy kopogtasson az ajtónkon, hanem saját magunk miatt és saját magunk elhatározásából feltérképezzük, hogy milyen segítség áll a rendelkezésünkre, hogy milyen saját megküzdési stratégiáink lehetnek azzal kapcsolatban, hogy hogy érezzük magunkat. Ugye akkor szoktunk inni, amikor meg akarjuk változtatni, hogy hogy érezzük magunkat, és a száraz november egy lehetőség, hogy felismerjük, hogy ha nem iszunk és tompítjuk el az érzéseinket, akkor mégis hogy vagyunk mi, és mit tehetünk, hogy jobban legyünk, olyan eszközzel is, ami nem az alkohol

- tette még hozzá a Kék Pont alapítvány kampánymenedzsere.

Te mit gondolsz a zéró toleranciáról? Mondd el a Pénzcentrumnak!

Az alkohollal kapcsolatban tehát igen sok vita van még mindig, és nagyon sokan vannak olyanok, akiknek igencsak ajánlott legalább megpróbáálni ezt a kísérletet. a borász által elmondottakkal kapcsolatban a Pénzcentrum is készített egy kérdőívet, amelynek kitöltésével most elmondhatod, mit gondolsz a zéró toleranciáról.