A mezőgazdaságból egy évszaknyi csapadék hiányzik, és a helyzet a következő hetekben tovább romolhat.
Nagy bajban a legendás bivalyrezervátum: drámai felvételeken a kiszáradt Nagyszéksós-tó
A mórahalmi Nagyszéksós-tó idén nyárra ismét teljesen kiszáradt – a tómeder most üres, a víz csak egy mesterséges csatornában maradt meg. A természetes jelenség mellett azonban már mesterséges vízpótlási terveken is dolgoznak.
A Csongrád-Csanád vármegyei Mórahalmon található, mintegy 100 hektáros Nagyszéksós-tó látványos drónfelvételei ismét bejárták a sajtót: a bivalyrezervátum központi vízfelülete mostanra teljesen eltűnt. A tó korábban 2022-ben és 2023 szeptemberében is kiszáradt, idén pedig a szokásosnál hamarabb, már a nyár közepére csak a közepén futó mesterséges csatornában maradt víz.
Szűcs Anikó, a területen zajló fejlesztési projekt vezetője a Délmagyar.hu-nak elmondta: a jelenség teljesen természetes, hiszen a szikes tavak sekély vizűek (átlagosan 10–50 centiméteres mélységűek) és évente akár többször is kiszáradhatnak. Ősszel a csapadék és a talajvíz rendszerint újratölti a medret.
Az élővilág is alkalmazkodott ehhez a változékonysághoz: a tó szigetein tavasszal vízimadarak – például nagykócsagok, szürkegémek és bíbicek – költenek, a bivalyok pedig a csatornában találnak hűsölőhelyet. Mivel sós vizű élőhelyről van szó, halak eleve nincsenek benne, a madarak táplálékát pedig rovarok biztosítják.
A tó mesterséges pótlására már több irányban is vizsgálatok folynak. A Kiskunsági Nemzeti Park engedélyezte, hogy a szennyvíztisztító telep tisztított vizét a tóba vezessék, emellett a Szegedi Tudományegyetem és az Alsó Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság együttműködésével zajlik egy monitoringprogram is. Ez azt vizsgálja, hogy a környéken kitermelt, minősített gyógyvizek összetétele egyezik-e a szikes tavak természetes vizével – ha igen, akár termálvízzel is pótolhatnák a hiányt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Addig azonban a tó feltöltődését a természetre bízzák – a vízfelület visszatérésére várhatóan az őszi esők hoznak majd reményt.
Először rendezik meg a Független Vidéki Színházak Fesztiválját Szentesen, a Tóth József Színházban, ahol öt nap alatt az ország különböző pontjairól érkező társulatok mutatják be...
Az idei nyárban különösen figyelemre méltó, hogy a tó vize 30 egymást követő napon maradt 24 °C felett.
Teljesen kiégett Tolna vármegye és az ország ikonikus buszmegállója Mórágyon.
Évtizedekig a Dunaferr dolgozóinak nyári sportnapjait és céges majálisait szolgálta, most azonban új gazdát keres a Lemezalakító üzem szabadidőparkja.
A somogyi Csokonyavisontán 2026 nyarára megnyílik Magyarország legújabb, természetközeli gyógyvizes tava – és a helyiek szerint itt nem a luxus, hanem a nyugalom lesz a...
Második világháborús aknavető gránátok és kézigránátok kerültek elő a Pest vármegyei Alsónémediben egy ládából.
Egy erdőben végzett kísérlet egyértelműen megmutatja, miért kell rendkívül óvatosnak lenni, ha a Kárpátokban szabad ég alatt sátrazol – a medvék és más vadak pillanatok...
Nem mindennapi esethez riasztották a tűzoltókat Paloznakon: egy szarvas akadt bele egy kerti hinta szerkezetébe, és csak komoly összefogással tudták kiszabadítani.
Figyelem, ennek a horgászatnak itt vége: tilalom lépett életbe az egyik legnépszerűbb hazai víztározón
Az idei év szélsőséges időjárása és az ebből fakadó vízszintcsökkenés rányomta a bélyegét a a Maconkai-víztározó állapotára, ezért drasztikus lépésekre kényszerültek!
Újra kinyitott a meseszép zalai strand a Szapáry-kastély ősfái között: a belépő áránál is leesik az állad!
Hat évnyi szünet után szombaton délelőtt 10 órakor újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a letenyei strandfürdő, amely felújított medencékkel és megújult környezettel várja a...
A feldühödött sárvári szurkoló nemcsak szidalmazta az edzőt, de egy borosüveggel is célba vette az autóját.
Az idei nyár rendkívüli aszályos időjárása jelentősen lecsökkentette a Maros folyó vízszintjét, ami szokatlan látványt nyújt a folyó mentén.
A szeptemberi tűzeset óta jelentős előrelépések történtek, de félkész állapotban nem akarták megnyitni a fürdőt. Ennek okairól is beszélt a polgármester.
Bezárja üzletét a Spar Kisujjszálláson. A boltlánc szerint hosszú távon sem működtethető nyereségesen az egység, ezért augusztus 24-én nyit ki utoljára.
Bár manapság már a retro ételek közé soroljuk, a lekváros bukta most is a magyarok egyik kedvenc, gyermekkort idéző süteménye. Tudd meg, hogyan készül, mitől...
Hepatitis A-fertőzés miatt elmarad a hat év után újra megrendezni tervezett városnapi ünnepség Ongán.
Lejárt a türelmi idő, augusztus 1-jétől már büntetik azokat, akik jegy nélkül parkolnak.
A kormány jelentősen megemelte a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására szánt keretet, a korábbi összeg több mint kétszeresére növelve azt.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.