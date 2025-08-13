Nagy bajban a legendás bivalyrezervátum: drámai felvételeken a kiszáradt Nagyszéksós-tó

A mórahalmi Nagyszéksós-tó idén nyárra ismét teljesen kiszáradt – a tómeder most üres, a víz csak egy mesterséges csatornában maradt meg. A természetes jelenség mellett azonban már mesterséges vízpótlási terveken is dolgoznak.

A Csongrád-Csanád vármegyei Mórahalmon található, mintegy 100 hektáros Nagyszéksós-tó látványos drónfelvételei ismét bejárták a sajtót: a bivalyrezervátum központi vízfelülete mostanra teljesen eltűnt. A tó korábban 2022-ben és 2023 szeptemberében is kiszáradt, idén pedig a szokásosnál hamarabb, már a nyár közepére csak a közepén futó mesterséges csatornában maradt víz.

Szűcs Anikó, a területen zajló fejlesztési projekt vezetője a Délmagyar.hu-nak elmondta: a jelenség teljesen természetes, hiszen a szikes tavak sekély vizűek (átlagosan 10–50 centiméteres mélységűek) és évente akár többször is kiszáradhatnak. Ősszel a csapadék és a talajvíz rendszerint újratölti a medret.

Az élővilág is alkalmazkodott ehhez a változékonysághoz: a tó szigetein tavasszal vízimadarak – például nagykócsagok, szürkegémek és bíbicek – költenek, a bivalyok pedig a csatornában találnak hűsölőhelyet. Mivel sós vizű élőhelyről van szó, halak eleve nincsenek benne, a madarak táplálékát pedig rovarok biztosítják.

A tó mesterséges pótlására már több irányban is vizsgálatok folynak. A Kiskunsági Nemzeti Park engedélyezte, hogy a szennyvíztisztító telep tisztított vizét a tóba vezessék, emellett a Szegedi Tudományegyetem és az Alsó Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság együttműködésével zajlik egy monitoringprogram is. Ez azt vizsgálja, hogy a környéken kitermelt, minősített gyógyvizek összetétele egyezik-e a szikes tavak természetes vizével – ha igen, akár termálvízzel is pótolhatnák a hiányt.

Addig azonban a tó feltöltődését a természetre bízzák – a vízfelület visszatérésére várhatóan az őszi esők hoznak majd reményt.

