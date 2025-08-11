A Tesla belépne a brit árampiaci versenybe, miközben Európában jelentősen visszaestek az autóeladásai.
BUX a nyári tőzsdei hullámokon – profitrealizálás és mozgalmas nyitány a BÉT-en
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 95,5 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel, 104 190,64 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy hétfőn a BUX index az európai tőzsdei hangulatot követte, a nyári napokhoz képes viszonylag magas forgalomban. Hozzátette, hétfőn nem volt piacmozgató hír, elsősorban profitrealizálást lehetett látni.
A Magyar Telekom több mint 1 százalékos emelkedése annak tudható be, hogy céláremelés érkezett a társaság részvényeire, az Oddo BHF 2150 forintra emelte a korábbi 2100 forintos 12 havi célárát, az ajánlásuk a részvényre továbbra is felülsúlyozás - mondta az elemző.
- A Mol árfolyama 30 forinttal, 1 százalékkal 2968 forintra csökkent, 905,2 millió forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 70 forinttal, 0,23 százalékkal 30 500 forintra erősödött, forgalmuk 8,5 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,65 százalékkal 1848 forintra nőtt, forgalma 772,0 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,76 százalékkal 10 400 forintra esett, a részvények forgalma 842,7 millió forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9143,49 ponton zárt hétfőn, ez 17,92 pontos, 0,2 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Az eurót délután hat órakor 395,69 forinton jegyezték a kora reggeli 395,26 forint után.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
Svájcot, Belgiumot előzi a kanyarban Lengyelország: már a G20-ba kacsintgatnak, ez nagyot fog szólni
Lengyelország gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezett: az idén a világ 20 legnagyobb gazdasága közé emelkedhet, megelőzve Svájcot.
A magyar háztartások állampapír-állománya júniusban tovább növekedett, miközben a befektetési alapok népszerűsége még jelentősebb volt.
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
Magyarország a kevésbé fejlett régiók között kiemelkedő kedvezményezett volt, egyes térségekben a támogatások a GDP több mint 4 százalékát tették ki.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint júliusban 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban.
Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 682,26 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel 101 103,82 ponton zárt szerdán.
Lefulladt a magyar ipar, a boltokban csak kicsit nő a forgalom: az igazi feketeleves csak most jöhet a gazdaságban?
Két fontos adat is érkezett ma reggel a KSH-tól: míg az ipari termelés tovább csökkent, addig a kiskereskedelmi forgalom határozott növekedést mutatott júniusban.
Növekedett a Richter árbevétele, de nyeresége csökkent – kiderült, mi áll a háttérben.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
