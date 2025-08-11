2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
bét, budapesti értéktőzsde
Gazdaság

BUX a nyári tőzsdei hullámokon – profitrealizálás és mozgalmas nyitány a BÉT-en

Pénzcentrum/MTI
2025. augusztus 11. 17:55

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 95,5 pontos, 0,09 százalékos csökkenéssel, 104 190,64 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, hogy hétfőn a BUX index az európai tőzsdei hangulatot követte, a nyári napokhoz képes viszonylag magas forgalomban. Hozzátette, hétfőn nem volt piacmozgató hír, elsősorban profitrealizálást lehetett látni.

A Magyar Telekom több mint 1 százalékos emelkedése annak tudható be, hogy céláremelés érkezett a társaság részvényeire, az Oddo BHF 2150 forintra emelte a korábbi 2100 forintos 12 havi célárát, az ajánlásuk a részvényre továbbra is felülsúlyozás - mondta az elemző.

  • A Mol árfolyama 30 forinttal, 1 százalékkal 2968 forintra csökkent, 905,2 millió forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 70 forinttal, 0,23 százalékkal 30 500 forintra erősödött, forgalmuk 8,5 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 30 forinttal, 1,65 százalékkal 1848 forintra nőtt, forgalma 772,0 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,76 százalékkal 10 400 forintra esett, a részvények forgalma 842,7 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9143,49 ponton zárt hétfőn, ez 17,92 pontos, 0,2 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #részvény #richter #bux #részvénypiac #budapesti értéktőzsde

