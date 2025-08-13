2025. augusztus 13. szerda Ipoly
34 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Online tőzsdei kereskedés mobilon.
Gazdaság

Felpöröghet ma a BÉT – a Richter és az OTP mozgása mindenkit meglephet

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 09:14

A kedvező nemzetközi befektetői hangulat miatt emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 159,35 pontos, 0,15 százalékos csökkenéssel, 104 031,29 ponton zárt. Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 191 forintos szint alatt zárt, de a 30 ezer forint lélektani támaszt jelent. A részvény ára 400 forinttal, 1,31 százalékkal 30 100 forintra csökkent, forgalma 8,6 milliárd forintot tett ki kedden.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol továbbra is az 50 napos mozgóátlag közelében van, ami 2991 forintnál húzódik; alatta 2966 forintnál látható támasz, míg ellenállást a 30 napos mozgóátlag jelent 3022 forintnál. A papír 30 forinttal, 1,01 százalékkal 2998 forintra erősödött kedden, 651,1 millió forintos forgalomban.

A Richter a 10 470 forintos ellenállást teszteli, a 200 napos mozgóátlag 10 508 forintos szintjének áttörése esetén nyílna nagyobb tér felfelé. Kedden a részvény árfolyama 50 forinttal, 0,48 százalékkal 10 450 forintra emelkedett, forgalma 837,4 millió forintot ért el. Az elemző jelezte azt is, hogy céláremelés érkezett a Richterre. A Jefferies 13 390 forintról 13 837 forintra emelte a részvényre vonatkozó 12 havi célárfolyamot, az ajánlás változatlanul vétel. A papírt követő 10 elemző közül 8 vételre, 1 tartásra, 1 eladásra javasolja jelenleg a Richtert, a medián célárfolyam 12 510 forint.

A Magyar Telekom az 1868 forintos ellenállás felett tudott zárni, a következő potenciális akadály 1910 forintnál lehet. A papír árfolyama 26 forinttal, 1,41 százalékkal 1874 forintra nőtt, forgalma 865,5 millió forint volt kedden.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kutatás a PMÁP-kamatok befektetési lehetőségeiről

Az elmúlt mintegy 6 hónapban a kereskedelmi bankok versenyre keltek a lakossági állampapírokból (különösen a Prémium Magyar Állampapírból - röviden PMÁP) befolyó kamatok befektetési lehetőségeiért. Sokszor egymásra licitálva kínáltak és kínálnak a különböző típusú számlák (hagyományos bankszámla, értékpapírszámla, TBSZ, NYESZ) nyitásáért anyagi jutalmat, juttatást vagy visszatérítést a maguk sajátos és egyedi módján. A juttatásokért az ügyfeleknek természetesen különböző feltételeket kell teljesíteniük, nincs ingyen ebéd, ahogyan szokták mondani. A kérdés az, találkoztál-e ilyen jellegű számlanyitási akciókkal? Részt vettél bennük?
Címlapkép: Getty Images
#otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:51
09:45
09:43
09:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 12. 16:55
Orosz áttörés, Trump-Putyin találkozó: miben reménykedhet most Ukrajna?  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 13. 09:46
Sztárban Sztár All Stars-zal, A Kísértéssel és az Ázsia Expresszel indítja a TV2 az őszt - íme a részletek
Hármas premierrel vág neki az őszi tévés szezonnak a TV2. A friss bejelentés szerint szeptember 7-én...
Holdblog  |  2025. augusztus 12. 11:07
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A go...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 10. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem ő...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 8. 08:09
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 20...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 13.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2025. augusztus 13.
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
2025. augusztus 12.
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
2025. augusztus 12.
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
2025. augusztus 12.
Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 13. szerda
Ipoly
33. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a katasztrófa
2
1 hete
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
3
7 napja
Globális riasztást adtak ki: küszöbön az összeomlás, Magyarország is elbukik
4
1 hete
Súlyos válság fenyegeti Magyarországot: a katasztrófa már a küszöbön áll
5
2 hete
Méregdrága öröklési tévhitben él a legtöbb magyar: ilyen egyszerűen úszhat a család teljes vagyona
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó elszámolás (netting)
A nettósítás a klíringtagok megállapodása arról, hogy az egymással szemben fennálló tartozásaikat és követeléseiket egyetlen tartozássá vagy követeléssé alakítják oly módon, hogy a tartozásaik összegét csökkentik a követelések összegével.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 10:02
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 05:29
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 09:02
Lesújtó, ami a magyar meggyel történik: ilyenre már rég volt példa