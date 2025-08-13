Az eurót reggel hat órakor 395,58 forinton jegyezték az előző délután hat órai 395,16 forintos jegyzés után.
Felpöröghet ma a BÉT – a Richter és az OTP mozgása mindenkit meglephet
A kedvező nemzetközi befektetői hangulat miatt emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Kedden a BÉT részvényindexe, a BUX 159,35 pontos, 0,15 százalékos csökkenéssel, 104 031,29 ponton zárt. Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyama a 30 191 forintos szint alatt zárt, de a 30 ezer forint lélektani támaszt jelent. A részvény ára 400 forinttal, 1,31 százalékkal 30 100 forintra csökkent, forgalma 8,6 milliárd forintot tett ki kedden.
A Mol továbbra is az 50 napos mozgóátlag közelében van, ami 2991 forintnál húzódik; alatta 2966 forintnál látható támasz, míg ellenállást a 30 napos mozgóátlag jelent 3022 forintnál. A papír 30 forinttal, 1,01 százalékkal 2998 forintra erősödött kedden, 651,1 millió forintos forgalomban.
A Richter a 10 470 forintos ellenállást teszteli, a 200 napos mozgóátlag 10 508 forintos szintjének áttörése esetén nyílna nagyobb tér felfelé. Kedden a részvény árfolyama 50 forinttal, 0,48 százalékkal 10 450 forintra emelkedett, forgalma 837,4 millió forintot ért el. Az elemző jelezte azt is, hogy céláremelés érkezett a Richterre. A Jefferies 13 390 forintról 13 837 forintra emelte a részvényre vonatkozó 12 havi célárfolyamot, az ajánlás változatlanul vétel. A papírt követő 10 elemző közül 8 vételre, 1 tartásra, 1 eladásra javasolja jelenleg a Richtert, a medián célárfolyam 12 510 forint.
A Magyar Telekom az 1868 forintos ellenállás felett tudott zárni, a következő potenciális akadály 1910 forintnál lehet. A papír árfolyama 26 forinttal, 1,41 százalékkal 1874 forintra nőtt, forgalma 865,5 millió forint volt kedden.
Kedden a bankközi devizapiacon a forint erősödött a főbb valutákkal szemben a reggeli jegyzésekhez képest.
A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett.
Az eurót délután hat órakor 395,69 forinton jegyezték a kora reggeli 395,26 forint után.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
