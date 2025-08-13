2025. augusztus 13. szerda Ipoly
34 °C Budapest
Legyen szemtanúja a kiszáradt víztározó kísérteties valóságának egy lenyűgöző naplemente hátterében. Ez a rideg kép az aszály mélyreható hatását mutatja be, ahogy az egykor élénk vízforrás most sivár és kietlen.
Gazdaság

Érik a katasztrófa az Alföldön: lassan termelni sem lehet, minden egy üres sivatag lesz

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 09:51

Súlyos aszály sújtja a Duna-Tisza közét, ahol a Homokhátság már félsivatagi környezetté vált. A mezőgazdaságból egy évszaknyi csapadék hiányzik, és a helyzet a következő hetekben tovább romolhat.

A Reuters beszámolója szerint a Duna-Tisza közén a súlyos aszály miatt egyre több termelő fontolgatja a gazdálkodás feladását. A Homokhátság területén, ahol hagyományosan kukoricát, gabonát és napraforgót termesztenek, a klímaváltozás okozta hőhullámok és csapadékhiány drasztikusan csökkentette a terméshozamokat, miközben a talajvízszint folyamatosan csökken.

Fehér Balázs, a Hungaromet meteorológusa az InfoRádióban elmondta, hogy bár az elmúlt két hétben volt némi csapadék, ez az ország túlnyomó részén jóval elmaradt a sokéves átlagtól. Míg sokfelé 10-25 milliméter közötti eső hullott, helyenként 30-60 milliméter, addig a középső és keleti országrészben többfelé csak 1-4 milliméter jutott.

"A Dunántúlon és az Észak-Alföldön valamit javult az aszályhelyzet, de ez csak tűzoltásjellegű segítség volt, a teljes problémát nem oldotta meg. A Homokhátság, illetve a Dél-Alföld térségében továbbra is súlyos az aszály. Oda ez a csapadék nem jutott el" - magyarázta a szakember.

A meteorológus szerint a talaj felső egy méterén 150-170 milliméternyi csapadék hiányzik, ami egy teljes évszaknyi mennyiségnek felel meg. A Homokhátság már félsivatagi környezetté vált, és a kilátások sem biztatóak.

Az érkező hidegfront nagyon kevés helyen hozott csapadékot. A következő napokban szinte felhőmentes lesz az ég, így eső sem várható. Vasárnap érkezik ugyan egy újabb hidegfront, de a szakértő szerint ez is csak kevés helyre hoz majd esőt, szeszélyes területi eloszlással. Kiadós eső a következő egy-két hétben nem várható.

A Hungaromet agrometeorológiai elemzése szerint az előttünk álló 8-10 napban a fokozott párolgás miatt a talajok gyorsan veszítenek majd nedvességtartalmukból, így a mezőgazdasági aszály kiterjedése és mértéke egyaránt növekedni fog.

A napos, száraz idő, a 30 fok fölötti csúcshőmérsékletek és a gyakori légköri aszály nemcsak a szántóföldi növények fejlődését nehezíti, de az érésben lévő zöldségeknél és gyümölcsöknél is megnöveli a napégés veszélyét.
Címlapkép: Getty Images
A közösségi piactér
1
2 hete
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a katasztrófa
2
1 hete
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
3
7 napja
Globális riasztást adtak ki: küszöbön az összeomlás, Magyarország is elbukik
4
1 hete
Súlyos válság fenyegeti Magyarországot: a katasztrófa már a küszöbön áll
5
2 hete
Méregdrága öröklési tévhitben él a legtöbb magyar: ilyen egyszerűen úszhat a család teljes vagyona
