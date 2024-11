Húzós ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán

Magyarországon még mindig sokan félelemből döntenek úgy, hogy kivágatják a kertjükben álló fákat, pedig a megfelelő megelőzéssel erre gyakran nem is lenne szükség. Ráadásul az önkormányzatok gyakran szabályozzák a fa kivágását még akkor is, ha a saját kertünkben áll. És még ha sikerül is engedélyt szerezni, sokszor fizetni kell érte, nem beszélve arról, hogy a kivágás elvégzéséhez szakemberre van szükség, ami további költségekkel jár. Kisebb fákat már 5-20 ezer forintért is kivághatnak. A közepes fák kivágása ritkán kerül 50-80 ezer forintnál kevesebbe, míg a nagyobb, óriási fák kivágása akár több százezer forintos tétel is lehet egy család számára.

Az idei évi viharszezon is igen brutálisra sikeredett: a tavalyi évet követően az elmúlt évtizedben idén másodszor lépte át a tízmilliárd forintot a viharszezon biztosítói kárrendezése. A hagyományosan a május 1. és augusztus vége között számontartott viharszezonban idén a legtöbb bejelentés június első napjaiban futott be, valamint a július 17-i viharokhoz volt köthető. De a legfrissebb adatokból kiderült az is, hogy az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás bizony más időpontokban is durván le tud csapni a lakosságra.

Ilyen körülmények között pedig kifejezetten félelmetes egy rozoga, rossz állapotban lévő fa az ember portáján. Ettől pedig rendesen félnek is az emberek, hiszen egy vihartól kicsavart fa komoly kárt okozhat a házban, vagy ami még rosszabb az ottlakók testi épségére is. Úgyhogy sokan pontosan a tavaszi viharszezon előtt vagy éppen utána, az őszi időszakban keresnek megoldást a kertekben rossz állapotban lévő fák eltávolítására. Persze a kivágást meg is lehetne előzni, de erre majd cikkünk későbbi részében térünk ki.

Ugyanakkor a lakott területeken lévő fák kivágása nem egyszerű feladat, ráadásul költséges is lehet. Sok településen szigorú szabályozások nehezítik, vagy egyenesen tiltják egy-egy fa kivágását, még akkor is, ha az a tulajdonos saját kertjében áll. Az idei súlyos viharszezon után utánajártunk, milyen költségekkel kell számolniuk a kertes házak tulajdonosainak, ha az idősödő, betegeskedő fáikat ki szeretnék vágatni az őszi kerti munkák során.

Fakivágás árak 2024 őszén

Lakott területen a fák kivágásának költségét alapvetően két tényező határozza meg: a fa mérete, azaz törzsének átmérője és magassága, valamint a lombkorona alatti terület jellege. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen nem mindegy, hogy a fa alatt üres mező vagy éppen egy családi ház, melléképület, esetleg kerítés helyezkedik el. Ezek a körülmények nagymértékben befolyásolják hogyan dolgozhat a favágó.

Ha most megnézzük az árakat, akkor kis méretű fát már 4-5 ezer forinttól is vállalnak, viszont a közepes és nagy méretű fák kivágása már masszívabb költség, 20-40 ezer forinttól indulnak ezek, de az extra méretű fák eltakarítása százezrekbe is fájhat.

Fakivágás árak különböző szakportálokon.

Mustránk során láthatjuk azt is, mennyire sok mindenen múlik az, hogy a fakivágási akciónk mennyibe is fog kerülni. Nagyon nem mindegy természetesen hogy milyen magas, milyen törzsátmérőjű fáról beszélünk, de a fa egészségügyi állapota is nagyon meghatározó, akárcsak hogy milyen területen áll a kivágandó fa.

De nagyon sokat számít az is, hogy az adott fa milyen technikával vágható. Több helyen az alpintechnikás favágás alapvetően magasabb árkategóriába esik. Kis fára persze ritkán mennek a szakemberek alpinnal, ezért értelemszerűen ezt a technikát inkább magasabb fáknál alkalmazzák, ezért nem is csoda a műveletek árcédulája is magasabb.

Éppen ezért nagyon fontos, és a magukra valamit is adó favágók egyaránt azt ajánlják az embereknek, hogy aki tényleg komolyan gondolja a fakivágást, az legalább 2-3 megbízható szakembertől kérjen ajánlatot, ezzel spórolhat is, de ki is okosíthatja magát. Célszerű a megkereső e-mailben képekkel és leírásokkal gazdagon megtámogatni az ajánlatkérést.

Sok szakember persze kiszállás nélkül nem ad árajánlatot, hiszen a helyszínen még sok minden kiderülhet, ettől függetlenül azonban vannak szakik, akik a kiszállást akár ingyen is vállalják. Érdemes tehát rendesen utánamenni a dolgoknak, elég sok pénz múlhat ugyanis a dolgon.

Sok a csaló, óvakodj tőlük

A szakma szerint kifejezetten sokan vágnak és vágatnak feketén fákat. Ez több szempontból is problémás. Egyfelől az önkormányzatok még a magánporták területén fekvő fák kivágását is szigorúan szabályozzák, arról nem is beszélve, hogyha valakinek nincs papírja lakott területi fakivágásról, az akár komoly károkat, sérüléseket is okozhat.

Természetesen akkor sem érdemes feketén vágatni, ha amúgy a hivatásos szakemberekre várni kell. Érdemes szem előtt tartani, hogy a tavasz eleje és az ősz dömping időszak. Sokan ugyanis ilyenkor vagy egy-egy komolyabb vihar után eszmélnek, hogy inkább vágatnának. Ekkor elképzelhető, hogy jó pár napot, esetleg néhány hetet várnunk kell. Ha ez így is van, akkor sem javallott a magát hozzáértő, ám laikus szomszédot vagy ismerőst hívni a munkához.

Hogyan lehet egyáltalán fát kivágatni?

Amint említettük, nem magától értetődő, hogy valaki még a saját telkén belül is kivághat-e egy fát. A környezetvédelmi törvény ugyanis lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak arra, hogy olyan rendeleteket alkossanak, amelyek akár a tulajdonjogot is korlátozzák a természet védelmében. Így előfordulhat, hogy a saját kertünkben álló fa kivágásához is önkormányzati engedély szükséges. Ráadásul sok esetben előírhatnak valamilyen „jóvátételt” is a vágást igénylőnek, például kötelezhetik a kivágott fa pótlására – akár törzsátmérő alapján – vagy egy pénzbeli hozzájárulást is kérhetnek a fa megváltására.

Inkább óvd meg, és akkor nem kell kivágni!

A faápolás szakértői egyetértenek abban, hogy a fák nem egyetlen év alatt mennek tönkre. Az, hogy sok kerti fa veszélyessé válik, hosszú évek gondozatlanságának az eredménye, és csak ezek után jut el oda, hogy egy heves vihar esetleg kicsavarhatja. Ezzel szemben egy egészségesen tartott, karbantartott fa sokkal kisebb kockázatot jelentene, hiszen a valódi veszélyt az idős, korhadt és rossz állapotú fák jelentik.

Pedig léteznek megoldások: ma már Magyarországon is bőven akad lehetőség arra, hogy minősített faápolókat, favizsgálókat keressünk fel. Ezek a szakemberek korszerű, drága műszerekkel és megfelelő szakértelemmel pontosan fel tudják mérni, mire van szüksége egy fának ahhoz, hogy még hosszú ideig egészséges maradjon.

Persze ezek sem olcsó beavatkozások, ám gyakran megelőzhető általuk a fa kivágása. Általában a fákat 3-5 évente érdemes szakemberrel megvizsgáltatni, de az idősebb, vagy korábban már károsodott fáknál a 2-3 éves felülvizsgálat is ajánlott. Általában 10-15 ezer forint körül kezdődik egy egyszerű szemrevételezés és tanácsadás, de ha speciális eszközök is szükségesek, az árak emelkedhetnek. A műszeres vizsgálatok (például fa akusztikus tomográfiás vizsgálata vagy egyéb belső állapotfelmérések) persze ennél drágábbak, ezek ára fánként 30-80 ezer forint között mozoghat, a fa méretétől és a szükséges vizsgálatok típusától függően.

Viszont, ha úgy vesszük, hogy a fa érték, akkor érdemes először gondot fordítani annak megóvására, hogy biztosan ne legyen a későbbiekben vele probléma. Így nem kell majd azért kivágatni például, mert beteg.