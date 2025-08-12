Felpörgött a forint – a dollár árfolyama bezuhant

Kedden a bankközi devizapiacon a forint erősödött a főbb valutákkal szemben a reggeli jegyzésekhez képest.

Délután 18 órakor az eurót 395,16 forinton jegyezték, szemben a reggeli 395,61 forinttal. A dollár árfolyama 338,05 forintra csökkent a reggeli 340,27-ről, míg a svájci franké 418,85-re mérséklődött a 419,62-ről.

A forint augusztus eleje óta folyamatosan erősödik: 1,2%-kal drágult az euróhoz, 3,5%-kal a dollárhoz, és 2,9%-kal a svájci frankhoz képest.

Az év eleji induláshoz viszonyítva a hazai fizetőeszköz közel 4%-kal erősebb az euróval és a frankkal szemben, míg a dollár ellenében közel 15%-os pluszban áll.