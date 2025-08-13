2025. augusztus 13. szerda Ipoly
34 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Aedes albopictus (Stegomyia albopicta), from the mosquito (Culicidae) family, also known as the (Asian) tiger mosquito. Vector of yellow fever virus, dengue fever, Chikungunya fever, Zika virus.
Egészség

Megjelent a Chikungunya-vírus Európában: ezek a betegség tünetei, ilyen szúnyogok terjesztik

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 10:35

Kínában járványhelyzet alakult a Chikungunya-vírus terjedésének következtében és júliusig Ázsia más részeiről, illetve Amerikából is számos esetet jelentettek. A szakértők arra figyelmeztettek, már Európában is felbukkant a veszélyes vírus. Azonban kell-e tartani a Chikungunya-láz fertőzéstől Magyarországon? Megnéztük, hogy melyek a betegség fő tünetei és mit tehetünk a fertőzés ellen.

A Chikungunya-vírust szúnyogok terjesztik, ezért vektorfertőzésnek is nevezik. A vírus emberről emberre közvetlenül nem terjed, a vírus hordozói bizonyos fajtájú szúnyogok. Így a fertőzés ellen védekezhetünk közvetlenül a vírussal szemben (védőoltással), vagy a terjesztői, a szúnyogok ellen is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Így terjed a Chikungunya-vírus 2025-ben

A Chikungunya vírus fertőzött szúnyogok csípésével terjed. A betegség egyenlőre főként Afrikában, Ázsiában és Amerikában fordul elő; azonban szórványos kitörésekről más régiókban is beszámoltak már - írja az Egészségvonal. Minden olyan régióban, ahol az Aedes aegypti vagy az Aedes albopictus szúnyogok populációi megtelepedtek, már tapasztalható a szúnyogok által terjesztett helyi fertőzés. Ezek a szúnyogok elsősorban a nappali órákban csípnek. Petéiket állóvízzel teli edényekbe rakják le. Mindkét faj a szabadban táplálkozik, az Ae. aegypti pedig beltérben is - írják.

Az Egyiptomi csípőszúnyog egyelőre nem jelent meg nagy számban Magyarországon, az Ázsiai tigrisszúnyogokról viszont évek óta hallani. A tavalyi évben 7 ezer tigrisszúnyogot "fogtak" a magyar kutatók, ami azt jelzi, hogy hazánkban is valós veszélye van a terjedésüknek.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kínából Chikunguny-járványt jelentettek, a legutolsó adatok szerint több mint 7000 fertőzést regisztráltak az elmúlt hetekben. A szakértők világszerte attól tartanak, hogy a vírus nem fog megállni Kínában, mivel a globális utazás lehetővé teszi a vírus gyors eljutását különböző országokba. A Scientific American cikke szerint a vírus globális terjedésének legvalószínűbb forgatókönyve az, hogy egy Kínában megfertőzött személy repülőgépre száll, és az USA-ba vagy Európába utazik, ahol egy helyi szúnyog megcsípheti. Így a vírus bekerülhet a helyi szúnyogpopulációba, amely tovább terjesztheti azt.

A cikk hangsúlyozza, hogy a vírus elterjedéséhez szükséges, hogy az adott országban már jelen legyenek azok a szúnyogfajok, amelyek a vírust képesek terjeszteni. Az Egyesült Államokban például az Aedes aegypti és Aedes albopictus szúnyogok is megtalálhatók, ami növeli a fertőzés kockázatát, például a déli és keleti államokban. Az Egyesült Államokban, valamint Európa egyes részein (például Franciaországban és Olaszországban) már jelenleg is vannak esetek, amelyek arra utalnak, hogy a vírus terjedése valóságos veszélyt jelent.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legfrissebb jelentése szerint 2025 eleje óta, júliusig körülbelül 240 000 Chikungunya-fertőzést és 90 Chikungunya-vírushoz kapcsolódó halálesetet jelentettek 16 országban/területen. Az esetekről Amerikákból, Afrikából, Ázsiából és Európából is érkeztek jelentések. Az EU-ban (a legkülső régiók kivételével) 2025-ben 31 helyi esetet jelentettek Franciaországból (30) és Olaszországból (1). Ezen kívül a francia legkülső régióban, Réunionban 2025. július 18-ig több mint 54 ezer esetet regisztráltak. Az esetek az egész sziget településein jelentkeztek. Mayotte-on is 1 098 helyi esetet jelentettek, a vírus intenzív és széleskörű terjedése jellemző az egész területen.

2025. július közepe óta a legnagyobb számú esetet jelentő országok Brazília (185 553), Bolívia (4 721), Argentína (2 836) és Peru (55) voltak. Továbbá július elejéig Ázsiában több mint 34 000 esetet jelentettek Indiából, Srí Lankáról, Mauritiusról, Pakisztánból és Kínából. Afrikában 2025-ben Szenegál és Kenya jelentett Chikungunya-fertőzést. Az EU/EEA országai importált esetekről számoltak be például Madagaszkárról és a Seychelle-szigetekről, ami a Chikungunya szélesebb körű terjedését jelzi az Indiai-óceán térségében - jelezte az ECDC.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Chikungunya-láz tünetei

Az első tüneteket jellemzően 4-8 nappal (2-12 nap) a fertőzött szúnyog csípése után jelentkeznek. Jellemzője a hirtelen fellépő láz, melyet gyakran súlyos ízületi fájdalom kísér. A fájdalmas tünet általában néhány napig tart, de elhúzódhat hetekig, hónapokig vagy akár évekig is - írja az Egészségvonal. Gyakori tünet még az ízületi duzzanat, izomfájdalom, fejfájás, hányinger, fáradtság és bőrkiütés.

A legtöbb beteg teljesen felépül a fertőzésből; azonban esetenként a szövődmények érinthetik a szemet, a szívet és az idegrendszert. Az újszülöttek és idősek súlyosan megbetegedhetnek, és a fertőzés növelheti a halálozás kockázatát is. Ha az egyén meggyógyul, a rendelkezésre álló adatok alapján a jövőbeni fertőzésekkel szemben valószínűleg immunis lesz. A fertőzésre nincs célzott kezelés, a tünetek enyhítése a cél.

A vírus ellen létezik vakcina, melyet 2024-ben engedélyeztek Európában.

Magyarországon az NNGYK jelentése szerint a tavalyi évben 5 Chikungunya-vírus okozta fertőzést regisztráltak, mind importált volt. Ha tehát valaki Ázsia vagy Amerika olyan részeire utazna, esetleg olyan szigetre, ahol jelenleg járványosan terjed a Chikungunya-láz, érdemes beadatnia a védőoltást.

Akármilyen egzotikus utazásról van szó, mindig érdemes támogatni az immunrendszerünket és nem csak a kötelező oltásokat beadatni, tájékozódni az aktuális egészségügyi kockázatokról az érintett térségekben. Ezen túlmenően is sokat tehetünk a fertőzések terjedése ellen azzal, hogy odafigyelünk a környezetünkre: segíthetjük a magyar kutatók munkáját szúnyogészlelésekkel, és akadályozhatjuk a szúnyogok szaporodását akár saját udvarunkban. Figyeljünk rá, hogy ne háborgassuk a szúnyogokkal is táplálkozó állatokat, ne korlátozzuk életterüket. Ugyanakkor szüntessük meg a tócsákat, fedjük le a kerti tavakat, medencéket, víztározókat, hogy ezekkel ne segítsük elő a szúnyogszaporulatot. Az ablakainkra szereljünk szúnyoghálót, hogy a lakásba ne juthassanak be a vérszívók, illetve a szabadban megfelelő ruházattal, vagy természetes riasztószerekkel tartsuk távol azokat. 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #fertőzés #szúnyog #egészségügy #vírus #betegség #szúnyogok #vírusfertőzés #vírusvédelem #ecdc #láz #nngyk

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:02
10:45
10:35
10:24
10:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 13.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2025. augusztus 13.
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
2025. augusztus 12.
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
2025. augusztus 12.
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
2025. augusztus 12.
Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 13. szerda
Ipoly
33. hét
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Óriási botrány robbanhat a Pfizer COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást
2
4 hete
Kiderült a nagy tejtitok: sokan nem is sejtik, mit isznak valójában nap mint nap
3
2 hete
Újabb fordulat Schmuck Andor temetése ügyében: ismert művész jelentkezett be, ő állja a költségeket
4
4 hete
Pintér Sándor új rendelete mindent megváltoztat: így alakítják át az orvosok ügyeleti rendszerét
5
3 hete
Ezekben a tengerekben terjed a húsevő, Vibrio-baktérium: így nem szabad vízbe menni
PÉNZÜGYI KISOKOS
BBP-biztosítás
külföldi utazás vagy tartózkodás idejére szóló betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítási kötvény felmutatása ellenében a külföldi orvos - sürgős szükség esetén - a beteget ellátja, és honoráriumát később a biztosítóval számolja el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 10:02
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 05:29
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 10:32
Döntöttek a Balaton jövőjéről: ez várható a következő 5 évben