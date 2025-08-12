2025. augusztus 12. kedd Klára
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Aerial view of Alicante with the cathedral and the castle of Santa Barbara.
Utazás

Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 21:13

A Ryanair csoporthoz tartozó Azul Handling földi kiszolgáló vállalatnál országos sztrájkot hirdetett a spanyol szakszervezet. A Ryanair-sztrájk augusztus 15-től kezdődik, és 2025 végéig tarthat, ami jelentősen érintheti a spanyolországi repülőterekről induló járatokat - jelentette az euronews. Így magyar utasok is érintettek lehetnek a munkabeszüntetések miatt, főként akik erre a részre terveztek utazni, vagy itt terveztek átszállni távolabbi úti célok felé. 

A spanyol Általános Munkásszövetség (UGT) bejelentette, hogy sztrájkot szervez az Azul Handling összes spanyolországi munkahelyén és bázisán augusztus 15-től. A Ryanair csoporthoz tartozó vállalat földi kiszolgáló szolgáltatásokat nyújt számos spanyol repülőtéren, többek között Madridban, Barcelonában, Sevillában, Malagában, Alicantéban, Ibizán, Mallorcán, Gironában, Tenerife déli részén, Lanzarotén és Santiago de Compostelában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sok dolgozót érint a spanyol sztrájk

A munkabeszüntetés első körben augusztus 15-én, 16-án és 17-én lesz, három idősávban: 5:00-9:00, 12:00-15:00, valamint 21:00-23:59 között. Ezt követően a sztrájk minden szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap folytatódik egészen 2025. december 31-ig. A szakszervezet szerint a tiltakozás okai között szerepel a részmunkaidős állandó alkalmazottak munkaidejének konszolidációjának hiánya, a túlórák kényszerítése, valamint a túlzott fegyelmi intézkedések. Emellett kifogásolják az ágazati megállapodás gazdasági garanciáira és bérkiegészítéseire vonatkozó ajánlások folyamatos megsértését is.

Az UGT azzal vádolja a vállalatot, hogy jogellenes korlátozásokat vezet be a betegszabadság utáni munkába való visszatérésre, és megtagadja a rugalmas munkarendek biztosítását, ami akadályozza a családbarát munkaidő-beosztást. José Manuel Pérez Grande, az FeSMC-UGT légiközlekedési szakszervezet szövetségi titkára szerint "az Azul Handling a bizonytalanság és a munkavállalókra gyakorolt nyomás stratégiáját folytatja, amely sérti az alapvető munkajogokat és rendszeresen figyelmen kívül hagyja a szakszervezeti követeléseket". A szakszervezet felszólította a lap szerint az Azul Handlinget, hogy vonja vissza a szankciókat, tartsa be a megállapodásban foglaltakat, és kezdjen valódi tárgyalásokat az országszerte több mint 3000 munkavállaló munkakörülményeinek javítása érdekében.

Az érintett repülőterekről augusztus közepétől utazóknak javasolt a Ryanairtől tájékozódni arról, hogy járatukat érinti-e a sztrájk.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #sztrájk #ryanair #repülés #légitársaság #spanyolország #repjegy #reptér #augusztus #spanyol

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:13
21:01
20:45
20:22
20:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 12.
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
2025. augusztus 12.
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
2025. augusztus 12.
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
2025. augusztus 12.
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
2025. augusztus 12.
Kvíz: Órákig tudnád pörgetni a TikTokot? Mit tudsz az addiktív kínai közösségi oldalról?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kongatják a vészharangot a Balatonnál: rengeteg nyaraló van óriási veszélyben, sokan nem is sejtik
2
3 napja
Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni
3
2 hete
Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország
4
2 hete
Rendkívüli miniszteri bejelentés: küszöbön az ökológiai katasztrófa, menekülnek a régióból
5
2 napja
Óriási a gond a Balaton vizével: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eladási nettó és bruttó árfolyam
Az állampapírok jegyzése és kereskedése az árfolyam alapján történik és ebből adódik a piacon elérhető hozam (ld. hozam oszlop alább). Egy elméleti példában szereplő egyszerű kötvényt a névérték (pl. 10 ezer forint) 100%-án bocsátanak ki, és ahogy haladunk előre az időben az első kamatfizetésig (esedékesség napja), úgy a piacon elérhető nettó árfolyamhoz hozzá kell adni a még kifizetetlen kamat időarányos részét is. E két tétel összege adja a bruttó árfolyamot, amely mellett ténylegesen hozzá juthatunk a megvásárlandó papírunkhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 18:05
Kvíz: Órákig tudnád pörgetni a TikTokot? Mit tudsz az addiktív kínai közösségi oldalról?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 16:05
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
Agrárszektor  |  2025. augusztus 12. 19:29
Nem semmi: magyar cég építi meg Kazahsztán legnagyobb premixüzemét