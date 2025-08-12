Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint

A Ryanair csoporthoz tartozó Azul Handling földi kiszolgáló vállalatnál országos sztrájkot hirdetett a spanyol szakszervezet. A Ryanair-sztrájk augusztus 15-től kezdődik, és 2025 végéig tarthat, ami jelentősen érintheti a spanyolországi repülőterekről induló járatokat - jelentette az euronews. Így magyar utasok is érintettek lehetnek a munkabeszüntetések miatt, főként akik erre a részre terveztek utazni, vagy itt terveztek átszállni távolabbi úti célok felé.

A spanyol Általános Munkásszövetség (UGT) bejelentette, hogy sztrájkot szervez az Azul Handling összes spanyolországi munkahelyén és bázisán augusztus 15-től. A Ryanair csoporthoz tartozó vállalat földi kiszolgáló szolgáltatásokat nyújt számos spanyol repülőtéren, többek között Madridban, Barcelonában, Sevillában, Malagában, Alicantéban, Ibizán, Mallorcán, Gironában, Tenerife déli részén, Lanzarotén és Santiago de Compostelában.

Sok dolgozót érint a spanyol sztrájk

A munkabeszüntetés első körben augusztus 15-én, 16-án és 17-én lesz, három idősávban: 5:00-9:00, 12:00-15:00, valamint 21:00-23:59 között. Ezt követően a sztrájk minden szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap folytatódik egészen 2025. december 31-ig. A szakszervezet szerint a tiltakozás okai között szerepel a részmunkaidős állandó alkalmazottak munkaidejének konszolidációjának hiánya, a túlórák kényszerítése, valamint a túlzott fegyelmi intézkedések. Emellett kifogásolják az ágazati megállapodás gazdasági garanciáira és bérkiegészítéseire vonatkozó ajánlások folyamatos megsértését is.

Az UGT azzal vádolja a vállalatot, hogy jogellenes korlátozásokat vezet be a betegszabadság utáni munkába való visszatérésre, és megtagadja a rugalmas munkarendek biztosítását, ami akadályozza a családbarát munkaidő-beosztást. José Manuel Pérez Grande, az FeSMC-UGT légiközlekedési szakszervezet szövetségi titkára szerint "az Azul Handling a bizonytalanság és a munkavállalókra gyakorolt nyomás stratégiáját folytatja, amely sérti az alapvető munkajogokat és rendszeresen figyelmen kívül hagyja a szakszervezeti követeléseket". A szakszervezet felszólította a lap szerint az Azul Handlinget, hogy vonja vissza a szankciókat, tartsa be a megállapodásban foglaltakat, és kezdjen valódi tárgyalásokat az országszerte több mint 3000 munkavállaló munkakörülményeinek javítása érdekében.

Az érintett repülőterekről augusztus közepétől utazóknak javasolt a Ryanairtől tájékozódni arról, hogy járatukat érinti-e a sztrájk.