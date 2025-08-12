Az idei nyárban különösen figyelemre méltó, hogy a tó vize 30 egymást követő napon maradt 24 °C felett.
Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint
A Ryanair csoporthoz tartozó Azul Handling földi kiszolgáló vállalatnál országos sztrájkot hirdetett a spanyol szakszervezet. A Ryanair-sztrájk augusztus 15-től kezdődik, és 2025 végéig tarthat, ami jelentősen érintheti a spanyolországi repülőterekről induló járatokat - jelentette az euronews. Így magyar utasok is érintettek lehetnek a munkabeszüntetések miatt, főként akik erre a részre terveztek utazni, vagy itt terveztek átszállni távolabbi úti célok felé.
A spanyol Általános Munkásszövetség (UGT) bejelentette, hogy sztrájkot szervez az Azul Handling összes spanyolországi munkahelyén és bázisán augusztus 15-től. A Ryanair csoporthoz tartozó vállalat földi kiszolgáló szolgáltatásokat nyújt számos spanyol repülőtéren, többek között Madridban, Barcelonában, Sevillában, Malagában, Alicantéban, Ibizán, Mallorcán, Gironában, Tenerife déli részén, Lanzarotén és Santiago de Compostelában.
Sok dolgozót érint a spanyol sztrájk
A munkabeszüntetés első körben augusztus 15-én, 16-án és 17-én lesz, három idősávban: 5:00-9:00, 12:00-15:00, valamint 21:00-23:59 között. Ezt követően a sztrájk minden szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap folytatódik egészen 2025. december 31-ig. A szakszervezet szerint a tiltakozás okai között szerepel a részmunkaidős állandó alkalmazottak munkaidejének konszolidációjának hiánya, a túlórák kényszerítése, valamint a túlzott fegyelmi intézkedések. Emellett kifogásolják az ágazati megállapodás gazdasági garanciáira és bérkiegészítéseire vonatkozó ajánlások folyamatos megsértését is.
Az UGT azzal vádolja a vállalatot, hogy jogellenes korlátozásokat vezet be a betegszabadság utáni munkába való visszatérésre, és megtagadja a rugalmas munkarendek biztosítását, ami akadályozza a családbarát munkaidő-beosztást. José Manuel Pérez Grande, az FeSMC-UGT légiközlekedési szakszervezet szövetségi titkára szerint "az Azul Handling a bizonytalanság és a munkavállalókra gyakorolt nyomás stratégiáját folytatja, amely sérti az alapvető munkajogokat és rendszeresen figyelmen kívül hagyja a szakszervezeti követeléseket". A szakszervezet felszólította a lap szerint az Azul Handlinget, hogy vonja vissza a szankciókat, tartsa be a megállapodásban foglaltakat, és kezdjen valódi tárgyalásokat az országszerte több mint 3000 munkavállaló munkakörülményeinek javítása érdekében.
Az érintett repülőterekről augusztus közepétől utazóknak javasolt a Ryanairtől tájékozódni arról, hogy járatukat érinti-e a sztrájk.
A magyar mezőgazdaság idei évét is súlyosan érinti az aszály és a csapadékhiány.
Figyelem, fontos változás élesedett a gyógyfürdők szabályozásában: 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvénnyel használhatják ezeket a gyógymedencéket!
A Pénzcentrum 2025. augusztus 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A következő napokban fokozatosan erősödik a kánikula, a hét második felében sokfelé 35 fok fölötti értékek várhatók.
2025 első felében nőtt a vendégforgalom és a külföldiek kiadásai, ami tovább hajtja a turizmus gazdasági növekedését.
Hegyi Zsolt szerint a balesetnek nincs köze az azt megelőző hetekben zajló átfogó felújításhoz sem.
Átmenetileg nem voltak elérhetőek a a digitális jegyek és bérletek a BudapestGO applikációban.
Tizennyolc fővárosi hivatásos tűzoltóegység és több önkéntes egység a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával oltotta a lángokat.
A mai napon, hétfőn sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tombol a kőkemény hőség, a melegrekord is megdőlhetett: pusztító meleget mértek Körösladányban és Újpesten
Vasárnap megdőlhetett az augusztus 10-i országos és budapesti melegrekord a HungaroMet előzetes mérései szerint.
Nem tágít a brutál hőség, jövő héten sem ússzuk meg a kánikulát: 36-39 fok is lehet, meg fogunk főni
A jövő héten folytatódik a kánikula, a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fokot is mérhetünk.
A Balaton vízszintje jelenleg 81 centiméter, ami jóval alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál, és már megközelíti a 2022-es aszályos év értékeit.
Van olyan balatoni település, ahol a víz hőmérséklete már megközelíti a 26 fokot.
Bár az ország nagy részén napos, száraz idő lesz, néhol záporok, zivatarok és viharos széllökések is kialakulhatnak.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Alig ismert szabály miatt szórják a bírságokat sok nyaralóhelyen: magyarokat is százezrekre vághatnak meg
Európa több országában szigorú bírságokat vezettek be a turisták helytelen viselkedésének visszaszorítására.
Az Európai Unió új csomagolási rendelete jelentős átalakulást hoz a fogyasztói termékek piacán.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.