Európai minimálbér: mi az igazság, tényleg Magyarországon is hamarosan bevezetik?

Az európai minimálbér bevezetésével kapcsolatos félreértések miatt fontos tisztázni, hogyan is érinti ez a magyarországi helyzetet. Egyre több tagállamban végeznek módosításokat, már Romániában is a kormány bejelentette, hogy a bruttó minimálbért 3 700-ról 4 050 lejre (tehát bruttó kb. 300 958 forintról bruttó 329 427 forintra) emelik, hogy ezzel is megfeleljenek az uniós irányelv szerinti ajánlásoknak. Magyarországon ezzel szemben a kormány várhatóan csak novemberben nyújt be törvényjavaslatot, amely a helyi igények és gazdasági viszonyok szerint szabályozhatja majd az európai minimálbér alkalmazásának feltételeit.

