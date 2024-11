200 milliós Lambó, elektromos Rolls-Royce: ezek most a magyar szupergazdagok kedvenc autói

Októberben a magyarországi autópiac kiemelkedő hónapot zárt, de mi a helyzet a luxusautókkal? Megnéztük, milyen kocsikat vásároltak a legtehetősebbek. A listán a legdrágább modellek közül kiemelkedik a Lamborghini Revuelto, amelynek alapára 220 millió forint, és a Ferrari Purosangue, nagyjából 200 millió forintos árával. Emellett a luxuslimuzinok mezőnyében a Rolls-Royce Spectre vezeti a sort, melynek alapára meghaladja a 160 millió forintot.

Mint beszámoltunk róla, 10 034 új személyautó állt forgalomba Magyarországon októberben, ami 19 százalékkal haladja meg a 2023 októberében mértet (8429 db), 2022 októberéhez képest (8266 db) pedig 21,4 százalékos az emelkedés a statisztikák szerint.

Mint kiderült, Magyarország kedvenc autója a Suzuki Vitara, amelyből október végéig 5734 darab kapott magyar rendszámot, de a verseny igen szoros, második helyezett a Suzuki S-Cross 5336 forgalomba helyezéssel. Harmadik helyen a Skoda Octavia áll 4973 darabbal. De mi a helyzet a luxusautókkal? Cikkünkben megnéztük, hogy melyek most a magyar elit kedvenc autói.

McLaren, Lambó, Ferrari a toplistán

A legalább 51,2 millióba kerülő Mercedes AMG GT-ből 41 darab állt forgalomba, 28 darab érkezett a legalább 56 millió forintba kerülő Porsche 911-esből, de ezek csak kispályások a luxus sportkocsik között, amelyeket 2024-ben eddig forgalomba helyeztek itthon. Magyar rendszámot kapott például egy McLaren GT, ami legkevesebb 94 millió forintba kerül, illetve egy 750s, aminek az ára nagyjából 120 millió forint. Érkezett egy hasonló árcédulával rendelkező Aston Martin DBS, emellett 12 darab DB12-re is magyar rendszám került, ennek kb. 65 millió forint körül van az alapára, valamint 4 Vantage is honosítva lett, azok nagyjából ennyibe kerülnek.

11 darab Ferrari Roma is magyar rendszámot kapott a sportkocsi-kategóriában, amely kb. 90 millió forintért kapható. Illetve 8 darab SF90 is gazdára lelt, ennek az ára 185 millió forint körül van, érkezett még 5 darab 296 GTB és három 296 GTS is, legalább 120 millió körüli árcédulával. Forgalomba állt még 1 darab 812 Competizione is, ami 140 millió forint körüli összegbe kerül legkevesebb, illetve egy Ferrari Portofino, ami "csak" 90 millió forintba kerül nagyjából. Idén 9-en döntöttek úgy, hogy a szépségkirály Jákob Zolihoz hasonlóan Ferrari terepjáróba ülnek, a milliárdos nagyjából 200 millió forintért vásárolta a Purosangue-ját.

Lamborghini is jött szép számmal, három Revuelto szeli már hazai rendszámmal az utakat, ennek a kocsinak az alapára nagyjából 220 millió forint. Hatan a Huracan mellett döntöttek, amely 90 millió forint körül kapható, 11-en pedig az Urus terepjárót honosíttatták, változattól függően legkevesebb 80 millió forintért.

Ha már luxusterepjárók: 8 Aston Martin DBX-re is magyar rendszám került, ez több mint 100 millióért kapható, emellett négy Bentley Bentayga is került az országba, ami legkevesebb 75 millió forintba került. A különlegesebb darabok között van még egy BMW Alpina XB7, ami ugyan "csak" 55 millió forint körüli árcédulát kapott, cserébe elég erősen limitált darab. A luxusterepjáró toplistát a BMW X7-es vezeti 164 darabbal, ez legkevesebb 40 millióba kerül - a sportváltozat kb. 50 milliós X7M-ből 33-at helyeztek forgalomba. Második az Audi Q7-es 158 darabbal, aminek az alapára kb. 30 millió forint. Harmadik 153 forgalomba helyezéssel a GLS Mercedes, ami nagyjából 40 millióba kerül. Ebből jött még 13 Maybach-verzió, ami legalább 79 millióért vehető meg, és 9 darab GLS AMG is, ennek alapára 77 millió forint.

Magyar rendszámot kapott még 61 darab BMW XM, ami legkevesebb 52 millió forintba kerül. Mercedes G-osztályból 63 darab állt forgalomba, ez nagyjából 57 millióról indul, az AMG-s változat megelőzte 79 forgalomba helyezéssel - ennek alapára több mint 80 millió forint. Az elektromos EQS SUV 49 millióba kerül, ebből 28 állt forgalomba.

A luxuslimuzinok kategóriáját az S-osztályos Mercedes uralta, 122 darabot honosítottak belőle, alapáron 41 millió forintba kerül, 14 darab AMG-változat kapott magyar rendszámot. ez legkevesebb 90 millióba kerül, emellett 9-et honosítottak a Maybach S-osztályból, ami alsó hangon 74 millióért kapható. Második a hetes BMW, amelyből 74 kapott magyar rendszámot, alapára 41,5 millió forint, jött 37 darab az M-es sportváltozatából is, ami legkevesebb 55 millióba kerül. A különlegesebb darabok közül egy Bentley Flying Spurt is regisztráltak, ami kb. 65 millió forintról indul a kereskedésekben, de a legdrágább autó ebben a kategóriában

a Rolls-Royce Spectre, a gyártó első elektromos autója, amelynek alapára 160 millió forint körül van.

Emellett a kínai NIO zászlóshajójából, az ET7-ből is regisztráltak egyet, ennek alapára kb. 35 millió forint. A 40 milliós Audi A8-asból 10 kapott magyar rendszámot, ám ami érdekes, hogy majdnem ugyanennyi, 7 darab honosodott az S8-ból, amelynek az alapára 55 millió forint.

