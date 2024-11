Kiderült, ez most Magyarország kedvenc autója: óriásit menetel a BYD, Nissan, Cupra a szalonokban

Erőre kapott a magyar autópaic októberben: a korábbi évek adataihoz képest jóval több személyautó állt forgalomba a múlt hónapban. A Datahouse friss adataiból kiderült, a gyártók éves versenyét a Suzuki vezeti itthon, és a tavalyi számokon is sokat tudtak javítani. Azt is megnéztük, melyik most Magyarország kedvenc autója.

10 034 új személyautó állt forgalomba Magyarországon októberben a Datahouse friss adatai szerint, azaz jócskán magára talált az autópiac. Az októberi adat 19 százalékkal haladja meg a 2023 októberében mértet (8429 db), 2022 októberéhez képest (8266 db) pedig 21,4 százalékos az emelkedés a statisztikák szerint.

Éves összesítésben már 99 084 darabnál járunk, ami 8,4 százalékkal több, mint a tavalyi év első 10 hónapjában volt (91 445 db), és a 2022-es adatot is (94 034 db) is majdnem 5,5 százalékkal túlszárnyalja.

A gyártók igen szoros versenyében az októbert a Suzuki nyerte 1254 forgalomba helyezéssel, mögötte a Skoda áll 1167 darabbal, hajszállal lemaradva harmadik helyen a Toyota áll (1148 db). Ezer darab feletti eredményt ezeken kívül egy márka sem ért el, a negyedik Ford és az ötödik Volkswagen tudott még 700 feletti eredményt hozni.

Éves összesítésben is a Suzuki vezet 12 935 darab forgalomba helyezéssel, második a Toyota 11 882 darabbal, a harmadik pedig jócskán lemaradva a Skoda, amelyből 8954 darab állt forgalomba az első 10 hónapban. Negyedik a Volkswagen 7401 darabbal, ötödik pedig a Kia, amelyből 5489 darab kapott magyar rendszámot 2024 első 10 hónapjában.

Ami az egyes márkák volumenváltozásait illeti, a 25 legjelentősebb között tavalyhoz képest bődületeset növekedett a kínai BYD, igaz, hozzá kell tenni, hogy a márka igazán csak 2024-ben pörgette fel eladásait. Így fordulhatott elő, hogy az első 10 hónapban több mint 15 600 százalékkal tudta növelni forgalomba helyezéseit - idén 1100 kocsijuk kapott magyar rendszámot, tavaly az első 10 hónapban csak 7 darab. A szintén kínai MG is szépen gyarapította forgalomba helyezéseit, tavaly ilyenkorhoz képest 13,8 százalékos pluszban vannak.

Nagyot ment még a Nissan, ami a tavalyi első 10 hónaphoz képest több mint 92 százalékkal tudott növekedni, ezt főképp az új Quashqai nyomta meg, amely a modellek versenyében is jól szerepel, de erről később. 50 százalék felett gyarapodott még a Cupra, (+83%), a Renault (+62,5%) és a Tesla (+53,3%). Valamint a Suzukinál sincs ok panaszra, amely 45,5 százalékot tudott gyarapodni.

Viszont nagyon bezuhantak a Fiat forgalomba helyezései, majdnem 54 százalékkal kevesebb állt forgalomba ezekből idén, mint 2023-ban a január-októberi időszakban. 21,8 százalékkal csökkentek a Mazda számai, de 10 százalék feletti mínuszt jegyzett az Audi (-15,9%), a Dacia (- 13,6%), az Opel (-11,8%) és a Ssangyong (-11,2%) is.

Ez most Magyarország kedvenc autója

A friss forgalomba helyezési adatok szerint Magyarország kedvenc autója a Suzuki Vitara, amelyből október végéig 5734 darab kapott magyar rendszámot, de a verseny igen szoros, második helyezett a Suzuki S-Cross 5336 forgalomba helyezéssel - még semmi sem dőlt el. Harmadik helyen a Skoda Octavia áll 4973 darabbal, mögötte már jócskán lemaradva negyedik a már említett Quashqai (2606 db), de itt még a Kia Ceed is előzhet, amely 2597 forgalomba helyezésnél tart, ezzel ötödik.

Sőt, a Toyota Corolla is beleszólhat még a versenybe (2473 db), ahogyan a Dacia Duster is (2314 db). A Suzuki a két slágermodell mellett a Swiftet is delegálja a listára, amely 1500 darabbal a 13 helyen áll. A Toyotábtól ott van a 8. helyen a C-HR 1958 forgalomba helyezéssel, tizedik a Yaris Cross (1760 db), ezt követi a Yaris, amely 1411 darabbal a 14., 16. a RAV4-es 1269-el, a Corolla Cross pedig a 17. helyen áll 1211 forgalomba helyezéssel.

A Skoda még a Kodiaq-ot is felhozta a 21. helyre 1018 forgalomba helyezéssel, valamint a Superb is ott van a 25 helyen 937 darabbal. A Kia Ceed mellett a Sportage is felkerült a toplistára, 12. helyebn áll 1686 forgalomba helyezéssel. A top 25-ös listán feltűnik még Tesla Model Y is (22. helyezett 987 forgalomba helyezéssel), valamint az MG ZS (24. 967 forgalomba helyezés).

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA