Igazi roham indult a magyar mozikban: tucatjával veszik a jegyeket az Azahriah-filmre, ezt mindenki látni akarja

Megkezdődött a jegyelővétel az Azahriah-filmre, a budapesti artmozi hálózaton, a Cinema Citykben és Kultik Mozihálózat mozijaiban is kaphatók már a jegyek. A premier november 28-a szombatra esik, az első napok esti vetítéseinél már nem egy moziban félig megteltek a termek. Várhatóan rengetegen tódulnak majd a moziba, hogy mielőbb lássák a magyar sztár rendhagyó filmjét.

November 28-án érkezik a mozikba Azahriah-filmje, a Mi vagyunk Azahriah, mely a hazai mozik legnagyobb érdeklődésre számot tartó premierje lehet a Barbenheimer óta. A Barbie és az Oppenheimer tavaly júliusban vonzott rengeteg nézőt a mozikba, olyanokat is, akik egyébként nem járnak rendszeresen. Ebben nem kis szerepe volt a véletlen együttállásnak, hogy két ennyire különböző filmnek egy napra esett a premierje, amely mémként kezdett el terjedni az interneten. Amikor a forgalmazók észrevették, mekkora hype-ot generált a véletlen egybeesés, elkezdtek rájátszani a váratlan figyelemre. Azahriah-filmje szintén rengeteg nézőt mozgathat meg, akik nem rendszeres moziba járók, pusztán a zenész hírneve miatt.

Azahriah nemrég jelentette be, hogy egy időre visszavonul. A rövid bejelentés szerint nem tűnik el végleg, de úgy érzi ideje egy kicsit megpihenni, sok dolgot helyretenni, gondolkozni, változtatni, de legfőképpen tanulni tovább és fejlődni. Hozzátette, hogy november végén érkezik a mozikba a filmje és előtte van még az európai turné is, aztán egy darabig "felszívódik".

Érkezik az Azahriah-film

Azt régóta tudjuk, hogy a Mi vagyunk Azahriah film premierje november 28-ra esik. A magyar mozik úgy döntöttek, hogy már meg is nyitják a jegyelővételt. A legtöbb mozi oldalán foglalni nem is lehet, csak jegyvásárlás lehetséges. Ez manapság már jellemző azoknál a filmeknél, amelyek nagy érdeklődésre tarthatnak számot, eseményjelleget kölcsönöznek a mozizásnak.

Korábban lapunk Buda Andreával, a Cinema City mozihálózat marketing és PR igazgatójával beszélgetett arról, hogy hová lehet pozicionálni majd a filmet. A szakember a Semmelweis-filmet hozta példának, amely magyar film viszonylatában óriási siker volt. Nagy kérdése a 2024-es évnek és a további éveknek is, hogy fel tud-e nőni bármelyik film a Semmelweis sikeréhez. A Semmelweis-Azahriah "párbaj" nyilván csak hosszú távon dől el, nem rögtön november végén. A mostani jegyvásárlási láz alapján viszont nem kizárt, hogy Azahriah a Puskás Aréna után a magyar mozikban is tarolni fog.

Ahogy arra már korábban felhívtuk az olvasók figyelmét, a Mi vagyunk Azahriah mellett ugyanaznap lesz a bemutatója Herendi Gábor - az egyik legismertebb és magyar blockbuster-eket rendező filmes - legújabb filmjének is. Így a Futni mentem és az Azahriah-film együtt debütál, két hétre rá pedig a Hogyan tudnék élni nélküled? is ringbe száll. A Demjén Ferenc leghíresebb dalaira felfűzött romantikus zenés vígjáték egyik utolsó, a Nyugati pályaudvaron rögzített jelenetének felvételén a 77 éves rocklegenda személyesen is részt vett és kamera elé is állt. Elég erősnek ígérkezik tehát a december a magyar mozikban.

Miről szól a film?

Sokat nem lehet tudni arról, mit is várhatnak a nézők a Mi vagyunk Azahriah című filmtől, azonban valószínű, hogy így csak még több ember kíváncsiságát fogja felkelteni. "Azahriah poptörténelmet írt, amikor 2024 májusában három egymást követő koncerten töltötte meg a Puskás Arénát. De ez a film nem egy koncertfilm. Nem egy zenés dokumentumfilm. Nem is egy hagyományos portréfilm. A Mi vagyunk Azahriah egy valóságos és egy képzeletbeli utazás története, amelyeket Azahriah élete és dalai ihlettek" - szól a hivatalos leírás.

Az artmozi.hu leírása pedig így hangzik: "Baukó Attila, vagy ahogy mindenki ismeri, Azahriah két év alatt berobbant a magyar könnyűzenei életbe. Olyan csúcsokra jutott fel, ahova senkinek sem sikerült az elmúlt hatvan évben. Ennek a sikertörténetnek a betetőzése volt a három egymást követő, teltházas Puskás Stadion koncert 2024 májusában.

Mazzag Izabella filmje 2023 nyarán kezdődik, onnan követi a stáb a főhőst a Puskásba vezető úton. Rengeteg izgalmas szituáció, egy európai turné, egy személyes tragédia és a hosszú felkészülés állomásai övezik ezt az utat. Miközben a feszültség egyre inkább nő: Vajon ehhez a feladathoz is fel tud nőni a 22 éves Azahriah?

De a Mi vagyunk Azahriah nem egy klasszikus zenei dokumentumfilm. Ugyanis váratlan megszületik benne egy fikciós történet is. Ez a szál azzal a helyzettel játszik el, hogy mi történik, ha egy nap felébredünk és minden eltűnik körülöttünk? Mit teszünk, ha váratlanul egy másik helyzetben, egy másik életben, egy másik világban találjuk magunkat? Ez a történetszál lazán, sokszor asszociatívan kapcsolódik Azahriah és a generációja problémáihoz. De egy biztos: ebben a másik univerzumban is Azahriah dalai köré formálódnak az események.

Mint egy jó Columbo krimiben, a befejezést mindenki ismeri: Azahriah 2024 május 24-én felsétált a Puskás Stadion színpadára. De vajon, mi történt vele a koncerteket megelőző nyolc hónapban és mi játszódott le a fejében, amikor háromszor is felsétált a színpadra háromszor 50 ezer ember elé?"

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA