Működik a Tesco-trükk: így veszik idén is nyomott áron a Szamos-szaloncukrot az élelmes magyarok

Már bekerültek az idei kínálatba a Tescóban az eredeti Szamos recept alapján készült Tesco Finest szaloncukrok. A boltlánc sajátmárkás termékei jóval olcsóbbak, mint a Szamos által forgalmazott termékek. Bár nem teljesen ugyanazokról a szaloncukor kiszerelésekről és ízekről beszélhetünk, a tescós szaloncukrokon ott a Szamos-minőséget igazoló címke. Mutatjuk, mennyiért csaphatnak le az élelmesek idén a prémium édességre!

Ahogy a korábbi években, 2024-ben is árulja Tesco Finest szaloncukorait a Tesco, ezek már online is elérhetők. A csomagoláson jól láthatóan feltüntetik, a termék Szamos receptúra alapján készült. Jelenleg négyféle termék érhető el, mindegyik 300 g kiszerelésű és az áruk 3799 forinttól 4699 forintig terjed. Clubcarddal viszont akár 3499 forintért is lehet venni egy dobozzal, így a kilónkénti ár 11 663 forintra jön ki. Ezek alapján, ha Clubcarddal vásárolunk, a tavalyi áron vehetjük meg a Tesco Finest szaloncukrokat.

Eközben ha ugyanúgy a Tescónál most vennék Szamos szaloncukrot. A 250 g kiszerelésű Szamos csokoládékrémmel töltött marcipán szaloncukor csokoládéval mártva még olcsóbbnak is tűnhet Clubcard áron: 3399 forint, a kilós ára így 13 596 forint. 17 százalékkal drágább ez a terméktípus, amelyben egyféle szaloncukor van. Vannak azonban ennél drágább ízek, illetve válogatások is, melyeknek szintén magasabb az ára. Például éppen a legolcsóbbnak tűnő Szamos töltött marcipán szaloncukor válogatás 2549 forint Clubcarddal, de csak 150 g kiszerelésű, így a kilós ára 16 993 forint. Több mint 30 százalékkal drágább a Tesco Finest terméknél.

Idén is érdemes nyitott szemmel járni tehát karácsony előtt, hiszen egyre gyakoribb, hogy a boltláncok saját márkás termékei között olyan tűnjön fel, mely minőségben megegyezik az ismert, híres márkákkal. Tavaly az Aldi is árult Szamos szaloncukrot, méghozzá "kimérős", lédig kiszerelésben, ami a lehet legolcsóbb.

Tarolnak a sajátmárkás termékek

Idén nyáron a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, nagymintás felmérést végzett, hogy kiderüljön, hogyan vélekednek a hazai vásárlók az ún. kereskedelmi/saját márkás, illetve a gyártói márkás termékekről. Kutatásunkból kiderült, a több mint 10 ezer válaszadó szerint a sajátmárkás termékek ma már nem csupán olcsóbb alternatívát jelentenek a fogyasztók számára, hanem sok esetben minőségi választást is.

A kutatásban résztvevők 52,3%-a gondolta úgy, hogy a kereskedelmi márkás termékek minősége azonos a gyártói márkás termékek minőségével. A megkérdezettek 14,7%-a vélekedik úgy, hogy a kereskedelmi márkás termékek minősége jobb, mint a gyártói márkás termékek minősége. A tipikus vélemény körükben az volt, hogy jobb, de csak kis mértékben jobb. A megkérdezettek 33,0%-a vélelmezetten gyengébb minőségről számolt be a kereskedelemi márkás termékek esetén. A tipikus vélemény körükben is az volt, hogy gyengébb a minőség, de csak kis mértékben. Kíváncsi vagy a kutatás részletes eredményeire? A témáról ebben a cikkben olvashatsz bővebben.