Súlyosan veszélyes gyerekülés akadt fent a nagy teszten: erről minden magyar szülőnek tudnia kell

A legfrissebb gyermekülés teszt során 17 új terméket vizsgált meg a Német Autóklub biztonság, kezelhetőség, ergonómia és károsanyag-tartalom szempontjából. Mint kiderült, volt olyan modell, amely azért kapott elégtelen osztályzatot, mert rákkeltő anyagot tartalmaz.

A megfelelő gyermekülés kiválasztása sok szülő számára nehéz feladat: a választék szinte átláthatatlan, így nem egyszerű kiigazodni: mely modellek biztonságosak, könnyen kezelhetők és kínálják a legjobb ár-érték arányt? Ezekre a kérdésekre adott választ a Német Autóklub (ADAC), amely 17 gyermekülést vizsgált meg és értékelt. Teszteltek babahordozókat, valamint üléseket kisgyermekek és nagyobb gyermekek számára is.

Összessébében 12 ülés kapta az ADAC „jó” minősítését, négy „megfelelő” értékelést kapott. Csak egy ülést nem javasolnak megvásárlásra, ugyanis a Graco babahordozó az aktuális gyermekülés teszt során túl magas károsanyag-terhelése miatt nem kapott jó osztályzatot.

Ajánlottak a jó és megfelelő modellek a gyermekülés tesztben. Ezek egy része jelentősen felülmúlja a jogi előírásokat. Ez siker az ADAC fogyasztóvédelmi tesztjének, mivel a követelmények figyelembevételével növelték a gyermekülések minőségét.

Melyik most a legjobb gyerekülés?

A teszt legjobb gyermekülése az ADAC 1,6-os értékelésével (minél kisebb a pontszám, annál jobb) a Thule Maple + Alfi Base (itthon kb. 100-120 ezer forintba kerül), amely körülbelül egy éves korig használható. Csak egy hajszálnyira van a második helyezett, a 1,7-es értékelésű Doona i + Doona i Isofix Base (itthon kb. 200 ezer forintért kapható), amely 40-85 centiméteres magasságig alkalmas, tehát körülbelül másfél éves gyermekek számára megfelelő.

Összességében a tesztelt gyermekülések örvendetes magas szinten teljesítettek: tizenkét ülés értékelése 1,6 és 2,5 között mozog, így minden életkor és méretkategóriában található „jó” termék

- összegezte az ADAC. Van azonban egy kivétel: a Graco Snuglite i-Size (itthon kb. 45-55 ezer forint) babahordozót magas károsanyag-tartalom miatt „nem megfelelő” minősítést kapott, ezért nem ajánlották vásárlásra.

Az üléshuzatában formaldehidet mutattak ki olyan mennyiségben, amely meghaladja a játékokra vonatkozó határértéket. A formaldehidet rákkeltő anyagnak tekintik a szakértők.

Ugyanakkor a termék a baleseti teszteknél „nagyon jó” értékelést kapott, de a károsanyag-vizsgálaton elért minősítést nem lehet kompenzálni a másik három kategóriában elért jó teljesítménnyel.

Ezek a legjobb babahordozók

Ezúttal kilenc babahordozót teszteltek, közülük hét „jó” minősítést kapott. A legjobb modellek az alábbiak voltak:

Thule Maple + Alfi Base (1,6),

a babakocsiként is használható Doona i + Doona i Isofix Base (1,7),

az itthon kb 150-160 ezer forintért kapható Besafe Go Beyond + Beyond Base (1,8)

és a Magyarországon nagyjából 70 ezer forintért kapható Britax Römer Baby-Safe Core (1,8).

Ezek a teszteken nem mutattak gyengeséget a kritériumok között, tehát mind biztonság, kezelés, ergonómia, és a károsanyag-értékelés szempontjából élen járnak.

A tesztgyőztes Thule Maple + Alfi Base Isofix-alappal rendelkezik, amellyel az ülés könnyen és stabilan beszerelhető. A baba kényelmét javítandó a háttámla a kocsin kívül laposabb pozícióba állítható. Az ülés egy modulrendszer része, amelyben különböző gyermekülések rögzíthetők ugyanazon Isofix-alapon.

A további nyolc ülés a tesztben nagyobb gyermekek számára készült: a Magyarországon kb. 200 ezer forintért kapható Nuna Pruu (2,0-s értékelés) körülbelül négy éves korig használható, a nagyjából hasonló árú Besafe Beyond + Beyond Base pedig hét éves korig, a többi modellel a gyermekek tizenkét éves korig helyesen ülhetnek. Utóbbi a legjobb ülés ebben a kategóriában, és 1,8-as értékelést kapott. Főként a baleseti teszten elért kiváló eredménye biztosította be számára az első helyet. A Britax Römer Evolvafix és Versafix ülések (mindkettő kb. 70-90 ezer forint) szintén „jó” (2,5) értékelést kaptak.

A nagyobb gyermekeknek, körülbelül négy éves kortól (100 centiméter magasságtól) a Maxi-Cosi Rodifix R (kb. 55-70 ezer forint) a legjobb választás - 2,0-ás összértékelést kapott. Az ADAC tesztjében nemcsak biztonságosnak bizonyult, hanem 5,8 kg súlyával nagyon könnyű gyermekülés is, és rendkívül egyszerűen kezelhető.

Bizonyos üléseket már nem lehet eladni!

2023 szeptemberében lépett életbe az EU-ban a régi, úgynevezett UN Reg. 44 engedéllyel rendelkező gyermekülések fokozatos eladási tilalma. Azóta az ilyen termékeket nem lehetett gyártani vagy importálni, a raktáron lévő készletek értékesítése 2024 augusztus végéig volt lehetséges.

Az ADAC megjegyzi, hogy ezen termékek használatának tilalmára azonban nem terveznek intézkedéseket, így a már meglévő gyerekülések korlátozás nélkül használhatóak.

A régi norma (UN Reg. 44) még a gyermeküléseket meghatározott súlykategóriákra osztotta. Az új i-Size engedélyezési norma (UN ECE Reg. 129) a gyermek magasságához igazodik. Mivel a Isofix-rögzítéssel rendelkező gyermekülések általában a legjobb biztonságot kínálják, a legtöbb új gyermekülésmodell, amely az új UN ECE Reg. 129 norma szerint engedélyezett, Isofix-szal van felszerelve.