Sorsdöntő adat érkezik a mai nap folyamán: alaposan felforgathatja a forint árfolyamát

Évtizedekig a Dunaferr dolgozóinak nyári sportnapjait és céges majálisait szolgálta, most azonban új gazdát keres a Lemezalakító üzem szabadidőparkja.
A forint továbbra is viszonylag erős maradt az euróval szemben, annak ellenére, hogy tegnap kismértékben gyengült. Az árfolyam 396 alatt maradt, nem tért vissza a korábbi, másfél hónapig tartó 396-401-es sávba - írja a Portfolio.
A forint/euró árfolyam 395,7-nél kezdi a mai napot, pontosan ott, ahol tegnap este zárt. Előreláthatólag ma sem várhatók jelentős események a piacon, így fennmaradhat az alacsony volatilitás, egyedül a délutáni amerikai inflációs adat hozhat nagyobb mozgást az árfolyamban.
A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett, és ma 340,6 körül kezdi a napot. A dollárral szembeni gyengülés hátterében az euró/dollár árfolyam elmozdulása áll, amely tegnap 1,167 feletti szintről 1,159-ig csökkent, majd részben korrigált, és ma reggel ismét 1,16 felett jár.
A mai nap legfontosabb eseménye az Egyesült Államok júliusi inflációs adatának 14:30-kor történő közzététele lesz. Ez különös figyelmet kap, részben a nap eseménytelenségének köszönhetően, részben pedig azért, mert az amerikai gazdaságról alkotott kép bizonytalanná vált a legutóbbi munkaerőpiaci jelentés után.
Ha az inflációs adatok megnyugtatóak lesznek, a növekedési szempontok kerülhetnek előtérbe a Fed kamatpolitikájában, és a befektetők alacsonyabb kamatpályát kezdhetnek árazni. Ellenben ha az infláció a vártnál magasabb lesz, felerősödhetnek a stagflációs aggodalmak, ami jóval összetettebb helyzetet eredményezne a piacokon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
A magyar háztartások állampapír-állománya júniusban tovább növekedett, miközben a befektetési alapok népszerűsége még jelentősebb volt.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint júliusban 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban.
Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
