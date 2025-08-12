2025. augusztus 12. kedd Klára
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Eurobankjegyek magyar forintérmékkel
Gazdaság

Sorsdöntő adat érkezik a mai nap folyamán: alaposan felforgathatja a forint árfolyamát

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 10:32

A forint továbbra is viszonylag erős maradt az euróval szemben, annak ellenére, hogy tegnap kismértékben gyengült. Az árfolyam 396 alatt maradt, nem tért vissza a korábbi, másfél hónapig tartó 396-401-es sávba - írja a Portfolio.

A forint/euró árfolyam 395,7-nél kezdi a mai napot, pontosan ott, ahol tegnap este zárt. Előreláthatólag ma sem várhatók jelentős események a piacon, így fennmaradhat az alacsony volatilitás, egyedül a délutáni amerikai inflációs adat hozhat nagyobb mozgást az árfolyamban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett, és ma 340,6 körül kezdi a napot. A dollárral szembeni gyengülés hátterében az euró/dollár árfolyam elmozdulása áll, amely tegnap 1,167 feletti szintről 1,159-ig csökkent, majd részben korrigált, és ma reggel ismét 1,16 felett jár.

A mai nap legfontosabb eseménye az Egyesült Államok júliusi inflációs adatának 14:30-kor történő közzététele lesz. Ez különös figyelmet kap, részben a nap eseménytelenségének köszönhetően, részben pedig azért, mert az amerikai gazdaságról alkotott kép bizonytalanná vált a legutóbbi munkaerőpiaci jelentés után.

Ha az inflációs adatok megnyugtatóak lesznek, a növekedési szempontok kerülhetnek előtérbe a Fed kamatpolitikájában, és a befektetők alacsonyabb kamatpályát kezdhetnek árazni. Ellenben ha az infláció a vártnál magasabb lesz, felerősödhetnek a stagflációs aggodalmak, ami jóval összetettebb helyzetet eredményezne a piacokon.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:42
10:32
10:23
10:16
10:07
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. augusztus 11. 17:01
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?  
Media1
2025. június 24. 12:03
Elkészült az AI Guide - interjú Kovács Tiborral, az MLE elnökével a mesterséges intelligenciás útmutatóról  
MEDIA1  |  2025. augusztus 11. 13:38
Rekordmennyiségű saját gyártású műsorral indítja az őszt a VIASAT - Geszti Péter, Anger Zsolt, Mogács Dániel és Puskás-Dallos Bogi is képernyőn
Az Antenna Entertainment egy mai budapesti sajtóbeszélgetésen bejelentette, hogy idén ősszel minden...
Kasza Elliott-tal  |  2025. augusztus 10. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem ő...
Holdblog  |  2025. augusztus 9. 10:24
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősöd...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 8. 08:09
Robbanásszerű növekedés a hazai energiatárolásban
A MAVIR adatai szerint a magyar villamosenergia-rendszer akkumulátoros energiatárolási kapacitása 20...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 12.
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
2025. augusztus 12.
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
2025. augusztus 11.
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
2025. augusztus 11.
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
2025. augusztus 12.
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a katasztrófa
2
7 napja
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
3
6 napja
Globális riasztást adtak ki: küszöbön az összeomlás, Magyarország is elbukik
4
1 hete
Súlyos válság fenyegeti Magyarországot: a katasztrófa már a küszöbön áll
5
2 hete
Méregdrága öröklési tévhitben él a legtöbb magyar: ilyen egyszerűen úszhat a család teljes vagyona
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 10:03
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 08:15
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2025. augusztus 12. 09:04
Akciózott a Nébih: őrület, amit a magyar termelői piacokon találtak