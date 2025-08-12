Sorsdöntő adat érkezik a mai nap folyamán: alaposan felforgathatja a forint árfolyamát

A forint továbbra is viszonylag erős maradt az euróval szemben, annak ellenére, hogy tegnap kismértékben gyengült. Az árfolyam 396 alatt maradt, nem tért vissza a korábbi, másfél hónapig tartó 396-401-es sávba - írja a Portfolio.

A forint/euró árfolyam 395,7-nél kezdi a mai napot, pontosan ott, ahol tegnap este zárt. Előreláthatólag ma sem várhatók jelentős események a piacon, így fennmaradhat az alacsony volatilitás, egyedül a délutáni amerikai inflációs adat hozhat nagyobb mozgást az árfolyamban.

A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett, és ma 340,6 körül kezdi a napot. A dollárral szembeni gyengülés hátterében az euró/dollár árfolyam elmozdulása áll, amely tegnap 1,167 feletti szintről 1,159-ig csökkent, majd részben korrigált, és ma reggel ismét 1,16 felett jár.

A mai nap legfontosabb eseménye az Egyesült Államok júliusi inflációs adatának 14:30-kor történő közzététele lesz. Ez különös figyelmet kap, részben a nap eseménytelenségének köszönhetően, részben pedig azért, mert az amerikai gazdaságról alkotott kép bizonytalanná vált a legutóbbi munkaerőpiaci jelentés után.

Ha az inflációs adatok megnyugtatóak lesznek, a növekedési szempontok kerülhetnek előtérbe a Fed kamatpolitikájában, és a befektetők alacsonyabb kamatpályát kezdhetnek árazni. Ellenben ha az infláció a vártnál magasabb lesz, felerősödhetnek a stagflációs aggodalmak, ami jóval összetettebb helyzetet eredményezne a piacokon.