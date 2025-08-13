Óriási változás történt a MOHU-nál: ez mindent megváltoztathat az üvegvisszaváltásban?

Távozik Pethő Zsolt a MOHU éléről – derül ki a Mol-csoport friss közleményéből, melyben több személyi változásról is beszámoltak.

Simola József távozik a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi (GCFO) pozíciójából, és a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások szegmens ügyvezető igazgatójaként folytatja karrierjét a MOL Csoportnál. Dr. Székely Ákost nevezték ki a MOL pénzügyi szervezetének vezetésére a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciójában 2025. augusztus 15-től.

Dr. Székely Ákos 2013 októberében csatlakozott a MOL-hoz, mint leányvállalati pénzügyi igazgató, később a MOL Petrolkémia, a MOL Magyarország és az INA pénzügyi területeit vezette. 2018-ban kinevezték a Csoportszintű Pénzügyi Tervezés és Beszámolás ügyvezetői igazgatóvá, ahol a kontrolling, a számviteli és az adózási területek koordinálásáért felelt.

Ezzel egyidejűleg Simola József 2025. augusztus 15-től Pethő Zsolt utódjaként csatlakozik a csoport Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások üzletágához ügyvezető igazgatóként. Simola József 2003-ban csatlakozott a MOL-hoz. 2006 és 2011 között a MOL Társasági Szolgáltatások területet vezette. 2011. május 1-jétől a Csoportszintű Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi pozíciót tölti be.

Hernádi Zsolt, elnök-vezérigazgató elmondta:

„Pethő Zsolt kétségkívül fontos tagja volt a MOL vezetésének: több vezetői pozíciót is betöltött a

csoportban, és kulcsszerepet játszott legújabb üzleti egységünk, a Körforgásos Gazdasági

Szolgáltatások teljes értékű szervezetté fejlődésében. Szeretném megköszönni Zsoltnak az elmúlt közel 27 év alatt a csoportban végzett munkáját és elkötelezettségét. Simola József kinevezésével továbbra is stratégiai céljaink elérésén dolgozunk a körforgásos gazdaság szegmensben, és hiszünk abban, hogy Dr. Székely Ákos vezetésével pénzügyi részlegünk továbbra is a szokásos magas szakmai színvonalon fog működni.”

Címlapi kép: Lakatos Péter, MTI/MTVA