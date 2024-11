Egy éve nem volt ilyen akció a Lidl-ben, Tescóban, Auchanban: indul a boltháború, garantált a roham

Indul az utolsó hajrá, a boltok év végi akcióháborúja: négy nagy hazai üzletlánc is kiadta már külön ünnepi katalógusát. Ezekből szemezgetve pedig úgy tűnik, hogy a 2024-es karácsony nem csak a sokak által áhított játékkonyhákról fog szólni! Bár még 49 nap van karácsonyig, érdemes lehet lecsapni egy-egy jó ajánlatra az Auchan Interspar, Tesco vagy épp a Lidl kiadványából - már csak azért is, mert így legalább nem egyszerre kell mindent megvenni a decemberi rohanásban.

Elindult a boltok év végi háborúja, hiszen a karácsonyi ünnepeket megelőző időszak a legfontosabb a kereskedelemben. Mint korábban már beszámoltunk róla, a Lidl idejekorán dobta be csodafegyverét: 2024-ben is a kínálat része lesz a minden évben keresett játékkonyha, és már készülnek az akcióra, átum, ám nem tudni, mikor érkezik a termék, és egyelőre nincs információt arról sem, mennyibe fog kerülni.

Ha az előző évekből indulunk ki, akkor a játékok november közepétől kerülhetnek a boltokba, az áruk pedig valahol 25 ezer forint környékén mozoghat. De az Auchan beelőzött a konyhával! Ők már most akciuózzák a neves Miele játékkonyháját: a hipermarketláncnál 29 990 forintért vehetjük meg gyerekünknek ezt a játékot.

Ahogyan közelednek az ünnepek, úgy érkeznek az újabb leárazások, illetve a tematikus kiadványok. Most ezeket nyálaztuk át, mutatjuk, mit érdemes megvenni a speciális ajánlatok közül - hiszen sokat lehet spórolni egy-egy megcsípett ajánlattal, illetve az ünnepi költségeket is jó elosztani, nem egyszerre mindent megvenni.

Ajándékötletekkel támadnak a boltok

Az Auchan katalógusában a kiskonyha mellett más slágerjátékok is helyet kaptak, mint például a Mancs őrjáratos kamion 14 990 forintért, vaghy a Blitzee digitális kisállatka 9990 forintért. A legkisebbekre is gondoltak: van például fa építőszett 6990 forintért, zenélő asztalka 7990-ért, vagy beszélő tanulókutyus 11 990 forintért. Sőt, az újságban interaktív hintaló is van 14 990-ért, a lányos szülők pedig különféle babák közül is válogathatnak, és rengeteg Barbie is le van akciózva, ahogyan az Unikornis Akadémia és a Monster High termékei is. De a slágerjátékok közül a Minecraft-termékekből is lehet válogatni, egy plüssfigura például 4 490 forintba kerül. A Star Wars játékok mellet szuperhősös figurák is le vannak akciózva. A 40 oldalas katalógusban ezek mellet társasjátékokat, LEGO-termékeket és techcuccokat is találnak a szülők.

A Tesco is ledobta a karácsonyi akcióbombát: a Harry Potterből ismert, mozgó, hangokat kiadó bagoly klubkártyával 12 990 forintba kerül, de a LEGO adventi naptár is akciós, 7890-be kerül, és a kockákból összerakható mikulásvirágot is leárazták 15 990-re - sőt, klubkártyával a gyártó minden termékére 20 százalék kedvezményt adnak. 12 990 forintért lehet venni Sparkle Girlz lakókocsiszettet, 9990-ért pedig egy 50 centi magas parkolóházat. A 20 darabos Play-Doh gyurma szett 5990 forintért kapható a varás-slime csomag pedig 6990 forintba kerül, de van Hot Wheels versenypálya is 9990 forintért. A 80 darabos építőkocka csomag 6290 forintért kapható, de van kavicsfestő készlet is 1990-ért. A plüssök és babaák mellett vannak Pokémon figurák is 3590 forintért, nagy autószállító kamion pedig 9990-ért. A slágertársasok közül a Robbanó cicák 5990 forintba kerül, a Csatacsirkék pedig 3990 forintért kapható - ezek mellett kirakósok is vannak szép számmal.

A Lidl legfrissebb, csütörtöktől érvényes katalógusában még nincs benne a játékkonyha, inkább a dekorációké a főszerep: 2999 és 9999 forint között kínálnak különböző ünnepi fényeket, LED-es dekorációkat kül- és beltérre is. De 7999 forintért konkrétan LED-fa is van a kínálatban, valamint különféle figurák és egyéb dekorációk is. Gömb karácsonyfadíszekből 899 forint egy csomag, különböző méretekben, 1999 forintért van gömb festő készlet is, illetve fa karácsonyfadísz csomag is. 8999-ért vehetünk karácsonyfatalpat, 2499 forintért pedig takarót hozzá, ami világítós. A gyertyák és a különféle csomagolóanyagok mellett a konyhák sztártermékei kerültek terítékre az újságban, ezek nyilván a felnőtteknek jelentenek ajándék-alternatívákat: van 9 az 1-ben forrólevegős sütő 29 999 forintért, konyhai robotgép 19 999-ért, sőt, óriáspalacsinta-sütő is, ami 7999 forintba kerül, ugyanannyiba, mint a római tál. Ezek mellett különféle konyhai kiegészítőket is akcióz a boltlánc.

Az Interspar is kiadta ünnepi katalógusát, amelyben vegyesen vannak ajándékötletek felnőtteknek és gyerekeknek is. A Krups kapszulás kávégép például 17 990 forintba kerül, de vannak komolyabb, darásós darabok is 59 999 forintos és 89 999 forintos áron, valamint összes kotyogós kávéfőzőre pedig 20 százalékos leárazást hirdettek. Akadnak a katalógusban agyagedények is 8499 forinttól, 24 999-ért pedig edénykészletet akcióznak. Az LCD-kijelzős kenyérpirító 9999 forintba kerül, ahogyan a profi vízforraló is - ezek mellett még számos konyhai kisgép közül lehet válogatni. Ha valaki airfryert venne karácsonyra, érdemes itt is szétnézni, az egyszerűbb gépek mellett árulnak duplakosarast is 44 999 forintért, de mikró, kenyérsütő ls indukciós griss is szerepel a kínálatban. A gyerekeknek különféle Mancs Őrjárat és Gabi babaháza termékeket kínálnak, valamint minden plüssfigurára 20 százalékos akciót hirdettek. 749 forintért lehet Hot Wheels kisautókat venni, de akciósak a különféle játék teherautók, villamosok is, a fashion Barbie baba pedig 3999-be kerül. Ezek mellett az Interspar számos kirakóst, társast is kínál: a Magyar népmesék társasjáték például 4799 forint, és a Gazdálkodj okosan is ugyanennyi - az UNO kártyajátékokra pedig 20 százalékos leárazás él.