Elon Musk új terve meglepheti a brit háztartásokat – hamarosan nagy változás jöhet

A Tesla engedélyt kért a brit energiaszabályozó hatóságtól, hogy elektromos áramot szolgáltathasson az Egyesült Királyságban, miközben európai autóeladásai jelentősen visszaestek, közölte a CNBC.

Elon Musk elektromos autógyártó és energetikai vállalata, a Tesla, az elmúlt hónap végén hivatalosan benyújtotta kérelmét a brit energiaszabályozó hatósághoz (Ofgem) elektromos áram szolgáltatási engedély megszerzésére. Az információ a felügyeleti szerv honlapján közzétett értesítésben jelent meg.

Amennyiben a kérelmet jóváhagyják, a Tesla már jövőre versenybe szállhat a brit energiapiacot uraló nagyvállalatokkal. A Sunday Telegraph által elsőként közölt kérelmet a Tesla Energy Ventures nyújtotta be, és Andrew Payne, a vállalat európai energetikai műveleteinek vezetője írta alá.

A Tesla, amely elsősorban elektromos járműveiről ismert, napenergia-termelő rendszereket és akkumulátoros energiatároló termékeket is fejleszt. Musk vállalatának már van egy Tesla Electric nevű áramszolgáltatója Texasban, amelyet 2022-ben indítottak el. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az ügyfelek számára az energiafogyasztás optimalizálását, és fizet nekik a hálózatba visszatáplált többletenergiáért.

A brit háztartások áramellátására vonatkozó engedélykérelem időzítése egybeesik a vállalat elhúzódó európai értékesítési visszaesésével. A brit Gépjármű Gyártók és Kereskedők Társasága (SMMT) által közzétett adatok szerint a Tesla új autóinak értékesítése közel 60%-kal, 987 egységre csökkent az elmúlt hónapban, szemben az egy évvel korábbi 2462 darabbal.

Németországban eközben a Tesla autóeladásai 1110 egységre estek vissza júliusban, ami 55,1%-os csökkenést jelent 2023 azonos hónapjához képest. A legfrissebb értékesítési adatok rávilágítanak a vállalatot érő kihívásokra, köztük az erős versenyre - különösen a kínai elektromos járműgyártók részéről - valamint a Musk gyújtó hangvételű retorikája és Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjával való kapcsolata miatt keletkezett hírnévkárosodásra.