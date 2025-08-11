Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül

Beruházás nélkül is jelentősen csökkenthetik áramköltségeiket a magyar vállalkozások – egy új, napenergia-termeléshez igazított tarifa ugyanis akár 30 százalékos megtakarítást is hozhat. Az E.ON új konstrukciója azokra a napszakokra céloz, amikor a rendszerbe érkező napenergia mennyisége a legnagyobb, így a tudatos energiafogyasztással nemcsak a vállalkozók pénztárcája járhat jól, hanem a hazai energiarendszer is stabilabbá válhat – mondta el a Pénzcentrumnak Szalai Sándor, az energiakereskedő KKV értékesítési vezetője.

Néhány éve központi téma az energiahatékonyság: számtalan pályázat indult a KKV szektor szereplőinek, többek között napelemes rendszerek telepítésére. Mit tapasztalnak, mennyire tudatosak a vállalati ügyfelek az energiahatékony működés tekintetében?

Mi úgy gondoljuk, hogy minden energiahatékonysági beruházás alapja a vállalkozás működésének részletes feltérképezése. Először a technológiai folyamatokat, az energiafelhasználási szokásokat és az üzemviteli sajátosságokat kell megismernünk; csak ezt követően lehet megalapozott döntést hozni arról, milyen beruházásra, intézkedésre van szükség, és hogyan érdemes a berendezéseket üzemeltetni. Arra bátorítjuk ügyfeleinket, hogy már a tervezési fázisban forduljanak hozzánk - minden információ elérhető a honlapunkon - hiszen mi rendelkezünk azzal az energiapiaci és műszaki szakértelemmel, amelynek segítségével a beruházás valóban megtérülő és hatékony lesz.

Az E.ON új Napkelte tarifája azt kínálja a felhasználóknak, hogy a március 1-től október 31-ig terjedő időszakban alacsonyabb áron juthatnak villamosenergiához, kihasználva a napelemes rendszerek termelése okozta túlkínálatot. Pontosan hogyan működik ez?

Magyarország jelenleg világelső abban a tekintetben, hogy a napenergia részaránya a hazai összes villamosenergia-termelésen belül eléri a 25%-ot. Ez rendkívül magas arány. Ennek következtében napközben – különösen napos időszakokban – jelentős túltermelés alakul ki, és a villamosenergia kínálata meghaladja a keresletet. Ez az árak drasztikus csökkenéséhez vezet, sőt, időszakosan negatív árak is kialakulhatnak a piacon.

A negatív ár azt jelenti, hogy a termelő fizet azért, hogy a megtermelt villamos energiát valaki átvegye. Ezt a jelenséget jól lehet követni a primer energiahordozók export-import arányán keresztül is: napközben, jellemzően 12 és 16 óra között Magyarország gyakran exportálja a többletenergiát, sokszor negatív áron. Ha a piaci árak csökkennek, különösen azokban az órákban, amikor a hazai vállalkozások jellemzően a legnagyobb fogyasztást produkálják, akkor egy olyan új tarifa bevezetése indokolt, amely ösztönzi az energiafelhasználást ebben az időszakban. Erre a piaci helyzetre reagálva döntöttünk úgy, hogy a napenergiából előállított magas villamosenergia termelésből adódó előnyt közvetlenül átadjuk ügyfeleinknek.

Ezért hoztuk létre a „Napkelte” tarifát, amely a napenergiából előállított villamosenergia-termelés aktív időszakához igazodik. A tarifa március 1. és október 31. között minden nap 9:00 és 17:00 óra között jelentős árkedvezményt biztosít a kis- és középvállalkozások számára.

Ebben az idősávban átlagosan 30%-kal olcsóbb energiadíjat érhetnek el az ügyfeleink a sávon kívüli időszakhoz képest. Ez egy nagyon jelentős kedvezmény. Sőt, ha a vállalkozások a tarifa előnyeinek jobb kihasználása miatt, úgy alakítják az energiafelhasználásukat, hogy ebbe a kedvezményes időszakba koncentrálják a fogyasztásuk minél nagyobb részét, azzal még nagyobb energiaköltséget tudnak megtakarítani.

Milyen szempontokat érdemes a vállalkozásoknak átgondolni, amikor tarifacsomagot választanak?

Az új termék elsősorban a kis- és középvállalkozásokat célozza, de természetesen nagyobb fogyasztású ügyfelek számára is elérhető. A konstrukció különösen jól illeszkedik azoknak a vállalkozásoknak a működéséhez, amelyek reggel 7 és 9 óra között kezdik meg tevékenységüket, és délután 16–18 óra között fejezik azt be. A tarifa kedvezményes időszaka – reggel 9 és délután 17 óra között a március 1-től október 31-ig tartó időszakban – tehát jól lefedi a legtöbb vállalkozás aktív működésének időtartamát.

A Napkelte tarifa célcsoportja rendkívül széles spektrumot ölel fel, ideértve az ipari szereplőket, a mezőgazdasági, valamint a szolgáltató és kereskedelmi vállalkozásokat egyaránt. Jellemzően ezek a cégek egyműszakos munkarendben működnek, reggel 7 és 9 óra között kezdve, és délután 16 és 18 óra között zárva a tevékenységüket, így számukra a tarifa ideális választás lehet. Ez a megoldás nemcsak a gazdasági hatékonyságot növeli, hanem hozzájárul az országban megtermelt, megújuló forrásból származó energia nagyobb arányú hasznosításához, és ezzel a hazai villamosenergia rendszer egyensúlyához is. Ennek eredményeként csökken az olcsón exportált villamosenergia aránya, ami hosszú távon a fenntarthatósági célokat is támogatja.

Emellett célunk az ügyfélkapcsolatok fejlesztése is: míg korábban ezek a vállalkozások jellemzően évente egyszer foglalkoztak az energiaszerződésük megkötésével vagy megújításával, addig most szeretnénk velük egy aktívabb, tudatosabb együttműködést kialakítani.

Tapasztalataink szerint a cégek jellemzően a saját tevékenységükre koncentrálnak – például ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási területeken –, és az energiamenedzsment kevésbé képezi a figyelmük középpontját. Ugyanakkor, megfelelő támogatással és odafigyeléssel jelentős további energiamegtakarítás lenne elérhető.

A tarifán túlmutató megtakarítás kulcsa az energiafelhasználás tudatos időzítése. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a villamos energia ára a délutáni órákban, különösen 17 óra után drasztikusan emelkedik. Ennek fő oka a lakossági fogyasztás hirtelen megugrása – például a klímaberendezések bekapcsolásával –, ami akár extrém áremelkedéshez vezethet néhány óra alatt. Ezért javasolt, hogy a vállalkozások a nagy energiafogyasztású elektromos berendezéseiket lehetőleg 9 és 17 óra között működtessék. A késő délutáni, kora esti órákban – amikor a legmagasabb árakkal kell számolni – érdemes a fogyasztást minimálisra csökkenteni, és helyette adminisztratív, karbantartási vagy előkészítő tevékenységeket végezni.

A tudatos energiahasználat révén nemcsak a tarifa által önmagában biztosított díjkedvezmény realizálható, hanem az erre alkalmas technológiák energiafelhasználásának kedvezményes zónaidőszakra való átterhelésével további jelentős megtakarítás is elérhető, ami jól látható módon jelenik majd meg az ügyfelek energiaköltségeiben.

A tarifát az okosmérővel rendelkező vállalkozások vehetik igénybe. Hány okosmérőt használnak az E.ON területén, mennyire terjedt el az a megoldás a vállalkozások körében a tapasztalataik szerint?

Magyarországon jelenleg több tízezer üzleti ügyfél rendelkezik okosmérő berendezéssel. Sokan nem is tudnak róla, mivel az elosztóhálózat-üzemeltetők az elmúlt évek során folyamatosan, automatikusan szerelték fel ezeket az eszközöket. Az üzleti szektorban egy egyszerű ökölszabály alapján eldönthető, hogy valaki rendelkezik-e okosmérővel: ha az éves villamosenergia-fogyasztása meghaladja az 5000 kWh-t, akkor szinte biztosan telepítve van nála ilyen eszköz, és jogosult lehet az új tarifa igénybevételére.

Korábban ezen ügyfelek éves elszámolásban voltak, vagyis évente egyszer történt a mérőleolvasás, a fennmaradó időszakban pedig azonos összegű részszámlák alapján történt a díjfizetés. Az okosmérők lehetővé teszik, hogy a fogyasztási adatok negyedórás bontásban továbbításra kerüljenek az elosztó hálózati engedélyes felé, ami révén pontos és naprakész képet kapunk az ügyfelek fogyasztási szokásairól, így napon belüli felhasználásuk is követhetővé válik.

Amennyiben egy vállalkozó érdeklődik a kedvezményes tarifa iránt, van lehetősége arra, hogy egy E.ON-os szakértő segítségével közösen átgondolják, miként lenne célszerű átalakítani a vállalkozás energiafelhasználással összefüggő munkafolyamatait a hatékonyabb működés érdekében?

Az ügyfélkör egy részének személyes kapcsolattartó áll rendelkezésére, míg mások számára dedikált telefonos kapcsolattartást biztosítunk. Ezeken a csatornákon keresztül – ha az ügyfél ismerteti vállalkozásának működését, tevékenységi körét, valamint azt, hogy milyen mértékben képes fogyasztási szokásait áthelyezni – lehetőségünk van személyre szabott javaslatokat adni.

Ezek a tanácsok általában egyszerűen megvalósítható lépések, amelyek jelentős energiamegtakarítást eredményezhetnek. Gyakori tapasztalat, hogy egy-egy ilyen tanácsadás során a vállalkozó felismeri: apróbb odafigyeléssel is számottevő megtakarítást érhet el. Az alacsonyabb fogyasztású ügyfelek esetében általános telefonos ügyfélszolgálatunk áll rendelkezésre, ahol ugyan nem minden esetben ugyanaz a munkatárs fogadja a hívást, de szintén tudunk támogatást nyújtani. Emellett az eon.hu weboldalon is elérhetővé teszünk gyakorlati tanácsokat és ajánlásokat, amelyek segítenek az energiafelhasználás optimalizálásában.

Vannak olyan korlátozások, amelyeket figyelembe kell venni a Napkelte tarifa igénybevételekor?

A háztartási méretű kiserőművel rendelkező ügyfelek számára ez a konstrukció nem feltétlenül vonzó, mivel ők ezen időszakban maguk állítják elő a szükséges villamos energiát vagy annak egy részét, így a kedvezményes tarifa számukra kevésbé releváns.

Ugyanakkor egyéb korlátozás nincs: amennyiben egy ügyfél rendelkezik okosmérővel vagyis éves fogyasztása meghaladja az 5000 kWh-t és a vállalkozásának fő működési időszaka az érintett időszakra esik, akkor ez a termék számukra is kedvező lehet.

Tervezik olyan tarifacsomagok bevezetését, amelyek célzottan támogatják azon vállalkozásokat is, amelyeknek nincs lehetősége a fogyasztás optimalizálására vagy a munkafolyamatok átszervezésére annak érdekében, hogy ki tudják használni a kedvezményes napközbeni tarifacsomagot?

Folyamatosan törekszünk az innovációra és az új lehetőségek feltárására: 2022-ben a KKV szegmensben elsőként vezettük be a tőzsdei árindexált terméket, amikor az energiaválság miatt rendkívül magasak voltak az árak. Azok az ügyfelek, akik ezt a terméket választották, jelentős költségmegtakarítást értek el, olyannyira, hogy a jelenleg a kedvezőbb piaci környezetben továbbra is ezt a spot alapú konstrukciót használják.

A már említett, új Napkelte tarifánk fix árú konstrukció, amely két zónaidőt határoz meg: kedvezményes díjszabással 9 és 17 óra között a március 1-től október 31-ig terjedő időszakban, illetve magasabb árral az ezen kívüli időszakra. Ezen túlmenően kínálunk egy 100%-ban zöldenergiát biztosító terméket is, amely jó választás azoknak a vállalkozásoknak, akik a fenntarthatóságot helyezik előtérbe.

Ezek a termékek egy olyan fejlődési irányt képviselnek, amely az ügyfelek rugalmasabb, dinamikusabb tarifakezelése felé vezet, ahol az árak nem csupán zónaidőnként, hanem akár negyedóránként változhatnak, lehetővé téve a fogyasztás finomhangolását és jelentős megtakarításokat.

Az energiapiac jelenlegi átmenetében, amely a fosszilis energiahordozókról a decentralizált megújuló energiatermelésre való áttérést jelenti, gyorsan változik az energia értéke és megítélése. Célunk, hogy ügyfeleink energiafelhasználásukat ezen változásokhoz igazítsák, ezért új tarifánkkal is ösztönözzük őket a fogyasztásuk tudatos menedzselésére, amellyel már rövid távon is csökkenthetik energiaköltségeiket.

