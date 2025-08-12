Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában

2025 első felében nőtt a vendégforgalom és a külföldiek kiadásai, ami tovább hajtja a turizmus gazdasági növekedését.
Nemcsak az utazási szabadságról, hanem egy ország diplomáciai súlyáról és nemzetközi megbecsüléséről is képet ad a világ útlevél-erősorrendje. A legfrissebb lista szerint a magyar útlevél a hetedik legerősebb a világon, 185 országba biztosít vízummentes belépést – ezzel olyan nemzetekkel áll egy sorban, mint Ausztrália vagy Lengyelország. A rangsor élén Szingapúr áll, míg a lista végén Afganisztán kullog, mindössze 25 vízummentesen elérhető úti céllal.
A szingapúri útlevél birtokosai élvezhetik a legnagyobb utazási szabadságot a világon: összesen 193 országba és területre léphetnek be előzetes vízum nélkül - derült ki a Henley Passport Index legfrissebb adataiból. A második helyen Japán és Dél-Korea áll, 190 vízummentesen elérhető célponttal. A harmadik helyet – 189 országos hozzáféréssel – több uniós tagállam osztja: Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Írország, Dánia és Spanyolország.
A magyar útlevél sem marad el sokkal a dobogótól: 185 országba és területre biztosít belépést vízummentesen. Ezzel Magyarország többes holtversenyben a 7. legerősebb útlevél birtokosának számít, olyan országokkal együtt, mint Ausztrália, Lengyelország, Csehország és Málta. Ez a szintű utazási szabadság komoly előny, hiszen a magyar állampolgárok így a világ legtöbb régiójába egyszerűen, vízumügyintézés nélkül juthatnak el.
Érdekes megjegyezni, hogy az USA csupán a a 10. helyen áll, útlevele 182 országba ad korlátozásmentes belépést – ugyanannyiba, mint Litvánia és Izland dokumentuma.
A rangsor másik végén persze egészen más a helyzet. Az afganisztáni útlevél számít a leggyengébbnek: tulajdonosai mindössze 25 úti célt érhetnek el vízummentesen. Szíria esetében ez a szám 27, Iraknál pedig 30.
Mit is jelent valójában a lista?
A Henley Passport Index nemcsak egy utazási statisztika, hanem egyfajta világtérkép a diplomáciai kapcsolatok erejéről és az országok nemzetközi megítéléséről. Minél több országba juthat el valaki vízummentesen, annál valószínűbb, hogy az adott állam stabil politikai helyzetűnek, gazdaságilag megbízhatónak és biztonságosnak számít a nemzetközi közösség szemében.
Egy magas pontszám mögött rendszerint:
- Erős diplomáciai háló áll, amely lehetővé teszi a kölcsönös vízummentességi megállapodásokat.
- Gazdasági erő és hitelesség, ami miatt más államok szívesen fogadnak turistákat és üzletembereket az adott országból.
- Biztonsági garanciák, például alacsony illegális migrációs kockázat vagy jól működő személyazonosítási rendszer.
Ezzel szemben a lista végén álló útlevelek esetében gyakran politikai instabilitás, háborús helyzet, gazdasági válság vagy a nemzetközi bizalom hiánya áll a korlátozott utazási lehetőségek mögött. I
lyenkor a vízumkötelezettség nemcsak adminisztratív akadály, hanem a nemzetközi közösség részéről egyfajta biztonsági és ellenőrzési mechanizmus is.
