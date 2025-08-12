Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában

Nemcsak az utazási szabadságról, hanem egy ország diplomáciai súlyáról és nemzetközi megbecsüléséről is képet ad a világ útlevél-erősorrendje. A legfrissebb lista szerint a magyar útlevél a hetedik legerősebb a világon, 185 országba biztosít vízummentes belépést – ezzel olyan nemzetekkel áll egy sorban, mint Ausztrália vagy Lengyelország. A rangsor élén Szingapúr áll, míg a lista végén Afganisztán kullog, mindössze 25 vízummentesen elérhető úti céllal.

A szingapúri útlevél birtokosai élvezhetik a legnagyobb utazási szabadságot a világon: összesen 193 országba és területre léphetnek be előzetes vízum nélkül - derült ki a Henley Passport Index legfrissebb adataiból. A második helyen Japán és Dél-Korea áll, 190 vízummentesen elérhető célponttal. A harmadik helyet – 189 országos hozzáféréssel – több uniós tagállam osztja: Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Írország, Dánia és Spanyolország.

A magyar útlevél sem marad el sokkal a dobogótól: 185 országba és területre biztosít belépést vízummentesen. Ezzel Magyarország többes holtversenyben a 7. legerősebb útlevél birtokosának számít, olyan országokkal együtt, mint Ausztrália, Lengyelország, Csehország és Málta. Ez a szintű utazási szabadság komoly előny, hiszen a magyar állampolgárok így a világ legtöbb régiójába egyszerűen, vízumügyintézés nélkül juthatnak el.

Érdekes megjegyezni, hogy az USA csupán a a 10. helyen áll, útlevele 182 országba ad korlátozásmentes belépést – ugyanannyiba, mint Litvánia és Izland dokumentuma.

A rangsor másik végén persze egészen más a helyzet. Az afganisztáni útlevél számít a leggyengébbnek: tulajdonosai mindössze 25 úti célt érhetnek el vízummentesen. Szíria esetében ez a szám 27, Iraknál pedig 30.

Mit is jelent valójában a lista?

A Henley Passport Index nemcsak egy utazási statisztika, hanem egyfajta világtérkép a diplomáciai kapcsolatok erejéről és az országok nemzetközi megítéléséről. Minél több országba juthat el valaki vízummentesen, annál valószínűbb, hogy az adott állam stabil politikai helyzetűnek, gazdaságilag megbízhatónak és biztonságosnak számít a nemzetközi közösség szemében.

Egy magas pontszám mögött rendszerint:

Erős diplomáciai háló áll, amely lehetővé teszi a kölcsönös vízummentességi megállapodásokat.

Gazdasági erő és hitelesség, ami miatt más államok szívesen fogadnak turistákat és üzletembereket az adott országból.

Biztonsági garanciák, például alacsony illegális migrációs kockázat vagy jól működő személyazonosítási rendszer.

Ezzel szemben a lista végén álló útlevelek esetében gyakran politikai instabilitás, háborús helyzet, gazdasági válság vagy a nemzetközi bizalom hiánya áll a korlátozott utazási lehetőségek mögött. I

lyenkor a vízumkötelezettség nemcsak adminisztratív akadály, hanem a nemzetközi közösség részéről egyfajta biztonsági és ellenőrzési mechanizmus is.