2025. augusztus 12. kedd Klára
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egyetlen, szövetanyagból készült bőrönd fotója és egy útlevél a zsebében.
Utazás

Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában

Biró Attila
2025. augusztus 12. 16:05

Nemcsak az utazási szabadságról, hanem egy ország diplomáciai súlyáról és nemzetközi megbecsüléséről is képet ad a világ útlevél-erősorrendje. A legfrissebb lista szerint a magyar útlevél a hetedik legerősebb a világon, 185 országba biztosít vízummentes belépést – ezzel olyan nemzetekkel áll egy sorban, mint Ausztrália vagy Lengyelország. A rangsor élén Szingapúr áll, míg a lista végén Afganisztán kullog, mindössze 25 vízummentesen elérhető úti céllal.

A szingapúri útlevél birtokosai élvezhetik a legnagyobb utazási szabadságot a világon: összesen 193 országba és területre léphetnek be előzetes vízum nélkül - derült ki a  Henley Passport Index legfrissebb adataiból. A második helyen Japán és Dél-Korea áll, 190 vízummentesen elérhető célponttal. A harmadik helyet – 189 országos hozzáféréssel – több uniós tagállam osztja: Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Írország, Dánia és Spanyolország.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar útlevél sem marad el sokkal a dobogótól: 185 országba és területre biztosít belépést vízummentesen. Ezzel Magyarország többes holtversenyben a 7. legerősebb útlevél birtokosának számít, olyan országokkal együtt, mint Ausztrália, Lengyelország, Csehország és Málta. Ez a szintű utazási szabadság komoly előny, hiszen a magyar állampolgárok így a világ legtöbb régiójába egyszerűen, vízumügyintézés nélkül juthatnak el.

Érdekes megjegyezni, hogy az USA csupán a a 10. helyen áll, útlevele 182 országba ad korlátozásmentes belépést – ugyanannyiba, mint Litvánia és Izland dokumentuma. 

A rangsor másik végén persze egészen más a helyzet. Az afganisztáni útlevél számít a leggyengébbnek: tulajdonosai mindössze 25 úti célt érhetnek el vízummentesen. Szíria esetében ez a szám 27, Iraknál pedig 30.

Mennyibe kerül egy útlevél? Egy útlevél ára, igénylése felnőtteknek, gyerekeknek, nyugdíjasoknak
EZ IS ÉRDEKELHET
Mennyibe kerül egy útlevél? Egy útlevél ára, igénylése felnőtteknek, gyerekeknek, nyugdíjasoknak
Akkor, ha átlépnéd az Európai Unió határát, akkor útlevelet kell készíttetned, ebben az esetben pedig érdemes tisztában lenni a vonatkozó határidőkkel és teendőkkel. Nézzük is őket!

Mit is jelent valójában a lista?

A Henley Passport Index nemcsak egy utazási statisztika, hanem egyfajta világtérkép a diplomáciai kapcsolatok erejéről és az országok nemzetközi megítéléséről. Minél több országba juthat el valaki vízummentesen, annál valószínűbb, hogy az adott állam stabil politikai helyzetűnek, gazdaságilag megbízhatónak és biztonságosnak számít a nemzetközi közösség szemében.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Egy magas pontszám mögött rendszerint:

  • Erős diplomáciai háló áll, amely lehetővé teszi a kölcsönös vízummentességi megállapodásokat.
  • Gazdasági erő és hitelesség, ami miatt más államok szívesen fogadnak turistákat és üzletembereket az adott országból.
  • Biztonsági garanciák, például alacsony illegális migrációs kockázat vagy jól működő személyazonosítási rendszer.

Ezzel szemben a lista végén álló útlevelek esetében gyakran politikai instabilitás, háborús helyzet, gazdasági válság vagy a nemzetközi bizalom hiánya áll a korlátozott utazási lehetőségek mögött. I

lyenkor a vízumkötelezettség nemcsak adminisztratív akadály, hanem a nemzetközi közösség részéről egyfajta biztonsági és ellenőrzési mechanizmus is.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #útlevél #útlevéligénylés #index

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:45
16:29
16:18
16:05
15:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 12.
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
2025. augusztus 12.
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
2025. augusztus 12.
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
2025. augusztus 12.
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
2025. augusztus 12.
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kongatják a vészharangot a Balatonnál: rengeteg nyaraló van óriási veszélyben, sokan nem is sejtik
2
3 napja
Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni
3
2 hete
Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország
4
2 hete
Rendkívüli miniszteri bejelentés: küszöbön az ökológiai katasztrófa, menekülnek a régióból
5
2 napja
Óriási a gond a Balaton vizével: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős kamatláb
Előre rögzített kamatláb, amely egy jövőbeli időszakra vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 14:02
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 12:59
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. augusztus 12. 16:36
Kőkemény drágulás sújtja a magyarokat: őrület, mennyibe kerül ez a hús