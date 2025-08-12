A népszerű állami szülészetek forgalma folyamatosan csökken 2020 óta.
Brutális mértékben fogy a magyar: döbbenet, milyen kevesen leszünk már 10 éven belül is
Ősszel történelmi határ alá csökkenhet Magyarország népessége: több mint hetven év után ismét 9,5 millió fő alá esünk. A folyamat nemcsak statisztikai adat, hanem súlyos, hosszú távú kihívás, amely már a következő kormányokat is komoly döntések elé állítja - írja a HVG a KSH adatai alapján.
Néhány hónapon belül 1952 óta először 9,5 millió fő alá eshet Magyarország lakossága. Bár sokan vitatkoznak arról, hogy a népességszám önmagában mennyire árulkodik egy ország állapotáról, a folyamatos csökkenés új, összetett problémákat vet fel. A nemzetközi példák – például Japáné, ahol 2009 óta tart a népességfogyás, és 2024-ben újabb rekordot döntött a csökkenés mértéke – figyelmeztető jelként szolgálhatnak számunkra is.
Magyarországon az elmúlt években sorra dőlnek meg a negatív demográfiai rekordok: idén jó eséllyel 75 ezer alatt marad a születésszám, ami korábban elképzelhetetlen volt. A KSH előrejelzése szerint a 2030–2040-es évek fordulóján a népesség 9 millió alá eshet, 2050-re 8,4–8,7 millió főre csökkenhet, a 2060-as években pedig akár 8 millió alá is süllyedhet.
A demográfiai válság nem csupán a távoli jövő gondja: már rövid távon is olyan gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci nehézségeket okozhat, amelyekkel a következő kormányok sem kerülhetik el a szembenézést.
Bár ez az eredmény óriási összeget jelent, 0,05 százalékponttal így is elmaradt a hivatalos célkitűzéstől.
A forint/dollár árfolyam sem mutatott jelentős kilengéseket, bár tegnap a kerek 340-es szint fölé emelkedett.
A korábbi növekedési motorok - külföldi tőkebeáramlás, eladósodás és uniós források - kifulladtak, miközben új hajtóerők nem jelentek meg.
Nobel díj átadás 2025: mennyi a Nobel díj összege, azaz mennyi a Nobel díj pénzjutalom? A Nobel díj jutalom mellett megtudhatod, mikor lesz a Nobel...
Egy nap extrém hőség (32 °C felett) fél nap sztrájk gazdasági hatásával egyenértékű.
Hol áll Magyarország a globális életszínvonal-listán? A CHART by Pénzcentrum friss adásában kiderül, kik az éllovasok – és miért vagyunk lemaradva.
Az eurót délután hat órakor 395,69 forinton jegyezték a kora reggeli 395,26 forint után.
A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A Tesla belépne a brit árampiaci versenybe, miközben Európában jelentősen visszaestek az autóeladásai.
Az Nvidia és az AMD történelmi megállapodást kötött: 15% bevételüket átadják az USA-nak a kínai chipeladásokért.
Nem néz ki jól a költségvetés, és még csak most jön a java: tényleg leminősíthetik Magyarországot 2025-ben?
A kormány választások előtti lakossági támogatásai és a költségvetési kilátások komoly gazdasági kihívásokat jelentenek, a hitelminősítők figyelme is Magyarországra irányul.
A Samsung SDI bevételei 2022 óta nem látott mélypontra zuhantak, és a veszteségek továbbra is magasak maradtak.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken.
Svájcot, Belgiumot előzi a kanyarban Lengyelország: már a G20-ba kacsintgatnak, ez nagyot fog szólni
Lengyelország gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezett: az idén a világ 20 legnagyobb gazdasága közé emelkedhet, megelőzve Svájcot.
A magyar háztartások állampapír-állománya júniusban tovább növekedett, miközben a befektetési alapok népszerűsége még jelentősebb volt.
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
Magyarország a kevésbé fejlett régiók között kiemelkedő kedvezményezett volt, egyes térségekben a támogatások a GDP több mint 4 százalékát tették ki.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 396,78 forintról 395,09 forintra csökkent.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
