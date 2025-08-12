Brutális mértékben fogy a magyar: döbbenet, milyen kevesen leszünk már 10 éven belül is

Ősszel történelmi határ alá csökkenhet Magyarország népessége: több mint hetven év után ismét 9,5 millió fő alá esünk. A folyamat nemcsak statisztikai adat, hanem súlyos, hosszú távú kihívás, amely már a következő kormányokat is komoly döntések elé állítja - írja a HVG a KSH adatai alapján.

Néhány hónapon belül 1952 óta először 9,5 millió fő alá eshet Magyarország lakossága. Bár sokan vitatkoznak arról, hogy a népességszám önmagában mennyire árulkodik egy ország állapotáról, a folyamatos csökkenés új, összetett problémákat vet fel. A nemzetközi példák – például Japáné, ahol 2009 óta tart a népességfogyás, és 2024-ben újabb rekordot döntött a csökkenés mértéke – figyelmeztető jelként szolgálhatnak számunkra is.

Magyarországon az elmúlt években sorra dőlnek meg a negatív demográfiai rekordok: idén jó eséllyel 75 ezer alatt marad a születésszám, ami korábban elképzelhetetlen volt. A KSH előrejelzése szerint a 2030–2040-es évek fordulóján a népesség 9 millió alá eshet, 2050-re 8,4–8,7 millió főre csökkenhet, a 2060-as években pedig akár 8 millió alá is süllyedhet.

EZ IS ÉRDEKELHET Tömegek menekülnek ezekből a magyar városokból, falvakból: mi lesz így a hátrahagyottakkal? A kistelepüléseken egyre nagyobb problémát jelent, hogy a lakosság és az önkormányzat között gyengül a kapcsolat.

A demográfiai válság nem csupán a távoli jövő gondja: már rövid távon is olyan gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci nehézségeket okozhat, amelyekkel a következő kormányok sem kerülhetik el a szembenézést.