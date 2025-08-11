2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Oslo, Norway - April 29, 2015: The Nobel Peace Center, Oslo, Norway.
Gazdaság

Nobel-díj összege 2025: ennyi pénz jár a kitüntetés mellé

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 22:04

A Nobel-díj a világ egyik legrangosabb, jelentős pénzjutalommal járó elismerése, amelyet konkrét tudományos eredményért vagy más meghatározó teljesítményért cserébe ítélnek oda. Nézzük, mikor lesz a Nobel díj átadás 2025 évében és mi mindent érdemes tudnunk a Nobel díj 2025 évi kiosztásáról, mennyi lesz idén a Nobel díj jutalom svéd koronában, illetve forintban!

Cikkünkben annak jártunk utána, mikor lesz a 2025 Nobel díj átadó ünnepség, és hogy mennyi lesz a Nobel díj összege, avagy a Nobel díj jutalom. Nézzük, mennyi a Nobel díj pénz forintra átszámolna, milyen érdekességekkel érdemes tisztában lennünk a Nobel díj 2025 évi kiosztását illetően!

Mi a Nobel-díj, kik kapják?

A Nobel-díjat egy svéd feltaláló és kémikus, Alfred Nobel alapította 1895-ben, aki végrendeletében aszerint rendelkezett, hogy vagyonának kamatjaiból minden évben részesedjenek a kémia, a fizika, az orvostudomány és az irodalom legjobbjai, illetve a béke legelhivatottabb terjesztői. 1968 óta kiemelkedő teljesítményű közgazdászoknak is jár az elismerés.

A Nobel-díj maga egy aranyérme, amelyet egy svéd tudományos intézményekből álló bizottság ítél oda a nyerteseknek. Évente egyszer, Stockholmban adják át.

A Nobel díj jutalom nem a tudományos pályán eltöltött évek vagy egy-egy életmű után jár, hanem konkrét teljesítményért cserébe adják, amelyet részletesen meg is indokolnak. A díj kizárólag élő természetes személyeknek járhat (posztumusz nem adható), a békedíj esetében viszont szervezetek is megkaphatják azt.

Mennyi a Nobel díj összege?

A Nobel-díj nemcsak rangos nemzetközi elismerést, hanem jelentős pénzjutalmat is ígér a jelöltek számára. A Nobel díj jutalom tavaly 11 millió svéd korona volt, ami az akkori SEK/HUF árfolyammal számolva körülbelül 385 millió forintnak felelt meg. Idén előreláthatólag szintén 11 millió svéd korona, azaz körülbelül 393 millió forint lesz a pénzdíj.

Nobel díj átadás 2025: mikor lesz a 2025-ös Nobel-díj átadó?

Idén összesen 338 jelöltet neveztek a Nobel-díjra, köztük 244 természetes személyt és 94 szervezetet; a jelölések határideje 2025. január 31-e volt. A díjátadó ünnepség idén december 6. és 13. között lesz, a következő időpontokban:

  • orvostudományi Nobel díj: 2025. október 6.
  • fizikai Nobel díj: 2025. október 7.
  • kémiai Nobel díj: 2025. október 8.
  • irodalmi Nobel díj: 2025. október 9.
  • Nobel-békedíj: 2025. október 10.
  • közgazdasági Nobel díj: 2025. október 23.

Magyar Nobel-díj nyertesek

A következő magyar és magyar származású tudósok kapták meg eddig a kitüntetést:

  • Lénárd Fülöp (1905, fizika)
  • Zsigmondy Richárd (1925, kémia)
  • Bárány Róbert (1914, orvostudomány)
  • Szent-Györgyi Albert (1937, orvostudomány)
  • Hevesy György (1943, kémia)
  • Wigner Jenő (1963, fizika)
  • Békésy György (1961, orvostudomány)
  • Gábor Dénes (1971, fizika)
  • Polányi János (1986, kémia)
  • Elie Wiesel (1986, béke)
  • Oláh György (1994, kémia)
  • Kertész Imre (2002, irodalom)
  • Karikó Katalin: (2023, orvostudomány)
  • Krausz Ferenc: (2023, fizika)
Többszörös Nobel díjasok, érdekességek

Eddig mindössze öt személy és egy szervezet kapta meg a Nobel-díjat élete/fennállása során kétszer is, akik a következők:

  • Marie Curie (1903-ban fizikai és 1911-ben kémiai Nobel-díj)
  • Linus Pauling (1954-ben kémiai és 1962-ben békedíj)
  • John Bardeen (1956-ban és 1972-ben is fizikai Nobel díj)
  • Frederick Sanger (1958-ban és 1980-ban is kémiai Nobel-díj)
  • Karl Barry Sharpless (2001-ben és 2022-ben kémiai Nobel-díj)
  • UNHCR (Nobel-békedíj 1954-ben és 1981-ben).

Érdekesség, hogy eddig egyetlen egy szervezetet tartunk számon, ami háromszor is megkapta a Nobel-díjat, pontosabban a Nobel-békedíjat, ami a Nemzetközi Vöröskereszt (1917-ben, 1944-ben és 1963 évében kapta meg). A díjat fennállása óta kétszer adták vissza: 1964-ben visszautasította a díjat irodalom kategóriában Jean-Paul Sartre, a Nobel-békedíjat pedig Lê Đức Thọ, 1973 évében.

A legutóbbi Nobel-békedíjat a Nihon Hidankjo (szervezet) kapta, fizika kategóriában John Hopfield és Geoffrey Hinton, kémiai kategóriában David Baker, Demis Hassabis, illetve John Jumper nyert, az orvosi Nobel-díjat pedig Viktor Ambros és Gary Ruvkun nyerték el. Az irodalmi Nobel díj győztese Han Kang volt, a közgazdaságié pedig Daron Acemoglu, Simon Johnson és James Robinson.
