Nobel-díj összege 2025: ennyi pénz jár a kitüntetés mellé

A Nobel-díj a világ egyik legrangosabb, jelentős pénzjutalommal járó elismerése, amelyet konkrét tudományos eredményért vagy más meghatározó teljesítményért cserébe ítélnek oda. Nézzük, mikor lesz a Nobel díj átadás 2025 évében és mi mindent érdemes tudnunk a Nobel díj 2025 évi kiosztásáról, mennyi lesz idén a Nobel díj jutalom svéd koronában, illetve forintban!

Cikkünkben annak jártunk utána, mikor lesz a 2025 Nobel díj átadó ünnepség, és hogy mennyi lesz a Nobel díj összege, avagy a Nobel díj jutalom. Nézzük, mennyi a Nobel díj pénz forintra átszámolna, milyen érdekességekkel érdemes tisztában lennünk a Nobel díj 2025 évi kiosztását illetően!

Mi a Nobel-díj, kik kapják?

A Nobel-díjat egy svéd feltaláló és kémikus, Alfred Nobel alapította 1895-ben, aki végrendeletében aszerint rendelkezett, hogy vagyonának kamatjaiból minden évben részesedjenek a kémia, a fizika, az orvostudomány és az irodalom legjobbjai, illetve a béke legelhivatottabb terjesztői. 1968 óta kiemelkedő teljesítményű közgazdászoknak is jár az elismerés.

A Nobel-díj maga egy aranyérme, amelyet egy svéd tudományos intézményekből álló bizottság ítél oda a nyerteseknek. Évente egyszer, Stockholmban adják át.

A Nobel díj jutalom nem a tudományos pályán eltöltött évek vagy egy-egy életmű után jár, hanem konkrét teljesítményért cserébe adják, amelyet részletesen meg is indokolnak. A díj kizárólag élő természetes személyeknek járhat (posztumusz nem adható), a békedíj esetében viszont szervezetek is megkaphatják azt.

Mennyi a Nobel díj összege?

A Nobel-díj nemcsak rangos nemzetközi elismerést, hanem jelentős pénzjutalmat is ígér a jelöltek számára. A Nobel díj jutalom tavaly 11 millió svéd korona volt, ami az akkori SEK/HUF árfolyammal számolva körülbelül 385 millió forintnak felelt meg. Idén előreláthatólag szintén 11 millió svéd korona, azaz körülbelül 393 millió forint lesz a pénzdíj.

Nobel díj átadás 2025: mikor lesz a 2025-ös Nobel-díj átadó?

Idén összesen 338 jelöltet neveztek a Nobel-díjra, köztük 244 természetes személyt és 94 szervezetet; a jelölések határideje 2025. január 31-e volt. A díjátadó ünnepség idén december 6. és 13. között lesz, a következő időpontokban:

orvostudományi Nobel díj: 2025. október 6.

fizikai Nobel díj: 2025. október 7.

kémiai Nobel díj: 2025. október 8.

irodalmi Nobel díj: 2025. október 9.

Nobel-békedíj: 2025. október 10.

közgazdasági Nobel díj: 2025. október 23.

Magyar Nobel-díj nyertesek

A következő magyar és magyar származású tudósok kapták meg eddig a kitüntetést:

Lénárd Fülöp (1905, fizika)

Zsigmondy Richárd (1925, kémia)

Bárány Róbert (1914, orvostudomány)

Szent-Györgyi Albert (1937, orvostudomány)

Hevesy György (1943, kémia)

Wigner Jenő (1963, fizika)

Békésy György (1961, orvostudomány)

Gábor Dénes (1971, fizika)

Polányi János (1986, kémia)

Elie Wiesel (1986, béke)

Oláh György (1994, kémia)

Kertész Imre (2002, irodalom)

Karikó Katalin: (2023, orvostudomány)

Krausz Ferenc: (2023, fizika)

Többszörös Nobel díjasok, érdekességek

Eddig mindössze öt személy és egy szervezet kapta meg a Nobel-díjat élete/fennállása során kétszer is, akik a következők:

Marie Curie (1903-ban fizikai és 1911-ben kémiai Nobel-díj)

Linus Pauling (1954-ben kémiai és 1962-ben békedíj)

John Bardeen (1956-ban és 1972-ben is fizikai Nobel díj)

Frederick Sanger (1958-ban és 1980-ban is kémiai Nobel-díj)

Karl Barry Sharpless (2001-ben és 2022-ben kémiai Nobel-díj)

UNHCR (Nobel-békedíj 1954-ben és 1981-ben).

Érdekesség, hogy eddig egyetlen egy szervezetet tartunk számon, ami háromszor is megkapta a Nobel-díjat, pontosabban a Nobel-békedíjat, ami a Nemzetközi Vöröskereszt (1917-ben, 1944-ben és 1963 évében kapta meg). A díjat fennállása óta kétszer adták vissza: 1964-ben visszautasította a díjat irodalom kategóriában Jean-Paul Sartre, a Nobel-békedíjat pedig Lê Đức Thọ, 1973 évében.

A legutóbbi Nobel-békedíjat a Nihon Hidankjo (szervezet) kapta, fizika kategóriában John Hopfield és Geoffrey Hinton, kémiai kategóriában David Baker, Demis Hassabis, illetve John Jumper nyert, az orvosi Nobel-díjat pedig Viktor Ambros és Gary Ruvkun nyerték el. Az irodalmi Nobel díj győztese Han Kang volt, a közgazdaságié pedig Daron Acemoglu, Simon Johnson és James Robinson.