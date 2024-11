500-as euróárfolyamot hozhat Trump győzelme: a neheze még csak most jön a magyar gazdaságban?

Meglehetősen sötéten látják a közeli jövőt azok a makroelemzők, akik már az amerikai választási eredmények ismeretében beszélgettek a gazdaság kilátásairól a Portfolio Investment Day 2024 rendezvényén. Balog-Béki Márta, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője szerint meg kell azért várni, hogy mennyit vált be a kampányígéretekből az ismét megválasztott Donald Trump, Virovácz Péter, az ING vezető elemzője pedig a forintot félti. Egy dolog látszik most biztosnak: az, hogy a magyar kormány alaposan megkönnyebbülhet.

Mint arról a Pénzcentrumon is beszámoltunk, visszatérhet januártól a Fehér Házba Donald Trump, aki az amerikai történelemben másodszor lett olyan politikus, aki több éves kihagyás után is elnöke lesz az országnak. A kedden tartott amerikai választást az egykori üzletember viszonylag nagy fölénnyel nyerte meg, igen súlyos csapást mérve az eddig (és még januárig) kormányzó Demokrata Pártra.

A republikánusok nem csak az elnökséget, hanem a szenátusi többséget is megszerezték, így Trumpnak várhatóan még attól sem kell tartania, hogy javaslatait a "felsőház" lesöpri majd az asztalról. Az azonban már egy másik (és nem kevésbé jelentős) kérdés, mi vár a világgazdaságra, egyben a magyar folyamatokra azzal, hogy a magyar kormány által szóban már sokszor támogatott Trump tudott nyerni a választáson? Mi jöhet a következő négy évben, amely biztosan Trump utolsó elnöki ciklusa lesz?

Védővámok és munkaerőpiac - mit tesz majd a régi-új elnök?

Donald Trump győzelmét még csak a Fox News jelentette be hivatalosan, amikor győzelmi beszédnek is beillő tájékoztatást adott a floridai eredményváróján - igaz, ekkor már gyakorlatilag tényleg eldőlt, hogy másodszor is beköltözhet az Ovális Irodába.

Beszédében Trump kijelentette, hogy "meg fogják gyógyítani a nemzetet", és a gazdaság rendbetétele is szerepelt az újra megismételt pontok között. Trump már a kampányban is a fő témává tette a gazdasági kérdéseket, többek között azt hányta a Biden-adminisztráció szemére, hogy a vezetésük alatt gyengült az amerikai gazdaság, magas volt az infláció és a munkaerőpiac sem erősödött akkorát, mint lehetett volna.

Trump ugyanakkor most nem beszélt azokról a védővámokról, amelyeket a kampányában többször is erősen kihangsúlyozott, és amelyeknek már a bejelentését is aggódva figyelték az európai és a kínai gazdaság egyes szereplői. Ennek lényege, hogy Trump - saját állítása szerint az amerikai gazdaság védelmében - bizonyos mértékű vámokat vezet be a külföldről bevitt termékekre és szolgáltatásokra. Ez a várakozások szerint jelentős drágulást jelentene, és különösen a feltörekvő kínai autóipari szereplőknek kerülne sokba.

Jöhet az 500 forintos euró?

Éppen ma, november hatodikán rendezték meg a Portfolio Investment Day 2024 konferenciát, ahol egyebek mellett jelentős fókuszt kaptak az amerikai választás eredményei, valamint persze az is, hogy mindez milyen hatással lehet majd az európai és a magyar gazdaságra.

Balog-Béki Márta, az MBH Bank szenior tőkepiaci elemzője elmondta, hogy gazdasági szempontból nem volt olyan fontos a választás, mint amennyire politikai vagy geopolitikai szempontból. Az viszont kérdéses, hogy a kampányígéretek mekkora része válik tényleges tettekké.

A Trump-féle gazdaságpolitika nagyjából háromszor akkora költségvetési deficittel járna, mint a demokrata program

- mondta az elemző. Ő is kiemelte a védővámokat, ami szerinte elég rossz hír lenne az európai gazdaságoknak, összességében az unió vagy az eurózóna tagjainak is.

Európa nincs jó formában, strukturális problémákkal küzd

- mutatott rá Balogh-Béki Márta.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint várhatóan Trump alatt magasabb kamatszintre, és magasabb inflációra van kilátás, viszont fontos még az adó- és vámpolitika is. A másik kérdés az amerikai adóssághelyzet kezelése: a valószínű vörös hullám esetén az adóssághalmot lehet görgetni, de egy ponton lehetetlen lesz bírni az adósságállomány növekedését, ami kockázatot jelenthet a dollárra.

Elmondta azt is, hogy az ING Bank előrejelzése szerint 2025 közepére akár 0,98-as euró/dollár árfolyam is kialakulhat, aminek a forint árfolyamára is negatív hatása lehet.

Akkor nem arról fogunk beszélni, mikor kezdődhet hármassal, hanem mikor kezdődik ötössel az euró/forint árfolyam

- festett sötét képet a közeli jövőről Virovácz Péter.

Figyelni kell a németeket

Korábban a Pénzcentrumon is többször foglalkoztunk azzal, hogy mit hozhat egy esetleges Trump-győzelem. Egy alkalommal Módos Dániel, a Portfolio makroelemzője azt mondta: az elemzők és a világgazdaság is készülnek arra az eshetőségre, hogy Trump ismét győzhet. Leszögezte viszont, hogy az amerikaiak nem csak az elnök személyéről, de a törvényhozás összetételéről is szavaznak, így nem eszik azt a kását olyan forrón.

Ha Donald Trump nyeri az amerikai választásokat, akkor általános, 10%-os védővámot vethet ki, korlátozhatja a bevándorlást, adót csökkentene és folytatódna a kereskedelmi háború Kínával. Azonban, hogy ezekből az ígéretekből ténylegesen mit tud megvalósítani, függ az amerikai gazdaság teljesítményétől, valamint a Kongresszus és a Szenátus összetételétől is

- fogalmazott Módos Dániel. Kitért arra is, hogy leginkább a német gazdaságra kell majd figyelni abban az esetben, ha a milliárdos üzletember másodszor is elnök lesz: az ezer ponton összeérő német gazdaság esetleges gyengélkedése a magyaroknak igen rossz hír lenne.

A német ipar gyengélkedése természetesen ránk is hatással van. Amíg a külső piacaink nem kapnak erőre, addig a magyar gazdaság is csak fél gőzzel képest teljesíteni

- mondta erről a makroelemző.

Kipukkad a Trump-lufi?

Némileg máshogy gondolta a választás körüli események fokozott figyelését Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő hedge fund managere. A Pénzcentrumnak adott interjújában nemrég arról beszélt, hogy egyszerre több eshetőség is van Trump győzelme esetére.

Nem tudom, hogy melyiküktől lesz inkább jó világ a befektetőknek. Lehet, hogy van egy olyan beidegződés, hogy a Trumpból már láttunk négy évet és az jót tett a részvényeknek, volt például adócsökkentés, de a másik oldalon meg ott van, hogy mennyire izolálná az Egyesült Államokat például vámokkal, mennyire barmolná szét a világkereskedelmet, vagy a világ békéjét, hogyha esetleg a NATO-ban irányváltást akarna elérni. Igazság szerint én nem várok semmilyen komolyabb piaci mozgást az elnökválasztástól

- fogalmazott Balásy Zsolt. Hozzátette azt is, hogy 2016-ban, Trump első győzelme előtt is igen komoly várakozások voltak ebben a tekintetben, de összességében szerinte ennek nincs akkora jelentősége, mint többen beállítják.

Igen, 2016-ban nyert Trump, az óriási meglepetés volt. Aki azt eltalálta a tőzsdén, az inkább shortolt. Tehát azt mondta, hogy úr isten, ettől esni fognak a részvények, mindenki meg fog ijedni, hogy jön egy ilyen populista, megosztó stílusú fazon… erre jött egy óriási részvénypiaci bull. De nehéz megfogni, hogy mi lehet az egyik vagy a másik elnöknek a hatása, ha már Trump sem lenne sokkoló. Kamala Harris meg nem lenne gyökeresen más, mint most Joe Biden politikája, abban nem lesz különbség. Összességében nem is értem, hogy miért kéne a mostani választás miatt változnia bármit is a tőzsdének. Szerintem ez föl van fújva egy kicsit…

- tette még hozzá a szakértő.

A magyar kormány mindenesetre fellélegezhet, hiszen korábban egyáltalán nem titkolták, hogy komolyan reménykednek a republikánus Donald Trump győzelmében. Korábban lapunk írt arról is, hogy a kormány talán túl bátra is fogadott Trump győzelmére, de most, az eredmények ismeretében még lehet azt mondani, hogy érdemes volt mindent egy lapra feltenni. Cikkünket a témában itt olvashatod el:

