Hivatalos, brutálisan drágulnak az üzemanyagok 2026-tól Magyarországon: fájó adóemelés élesedik
A tavaly életbe lépett inflációkövető szabály miatt 2026-tól literenként több mint 8 forinttal nő a benzin és a gázolaj jövedéki adója. A változás a mostani árakhoz képest 210 forintos adót jelent a 95-ös benzinre és 197 forintot a gázolajra, írja a HVG.
A Népszava számításai szerint 2026 januárjától a 95-ös benzin jövedéki adója literenként 8,7 forinttal, a gázolajé 8,1 forinttal emelkedik.
Az ok az inflációkövető adóemelési szabály, amelyet 2024-ben vezettek be, és amely szerint minden év elején az előző júliusi infláció mértékével módosul a jövedéki adó.
A KSH múlt heti adatai alapján júliusban 4,3 százalékos volt az infláció, ami 2026-ra 210 forintos jövedéki adót jelent a benzinre és 197 forintot a gázolajra.
A lap azt is megjegyzi, hogy idén az első félévben közel 3 százalékkal több üzemanyagot vásároltak, mint 2024 azonos időszakában, összesen 3,2 milliárd litert. Ez a valaha volt második legmagasabb január–júniusi adat, amelyet csak a 2022-es 3,5 milliárd liter előz meg. További piaci érdekesség, hogy 2025-ben 2021 óta először 30 százalék fölé nőtt a kis benzinkutak piaci részesedése.
