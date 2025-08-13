2025. augusztus 13. szerda Ipoly
Close up idősebb férfi kezek tankolás a járművét a benzinkúton - Olajár emelkedés koncepció
Autó

Hivatalos, brutálisan drágulnak az üzemanyagok 2026-tól Magyarországon: fájó adóemelés élesedik

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 08:57

A tavaly életbe lépett inflációkövető szabály miatt 2026-tól literenként több mint 8 forinttal nő a benzin és a gázolaj jövedéki adója. A változás a mostani árakhoz képest 210 forintos adót jelent a 95-ös benzinre és 197 forintot a gázolajra, írja a HVG.

A Népszava számításai szerint 2026 januárjától a 95-ös benzin jövedéki adója literenként 8,7 forinttal, a gázolajé 8,1 forinttal emelkedik.

Az ok az inflációkövető adóemelési szabály, amelyet 2024-ben vezettek be, és amely szerint minden év elején az előző júliusi infláció mértékével módosul a jövedéki adó.

A KSH múlt heti adatai alapján júliusban 4,3 százalékos volt az infláció, ami 2026-ra 210 forintos jövedéki adót jelent a benzinre és 197 forintot a gázolajra.

A lap azt is megjegyzi, hogy idén az első félévben közel 3 százalékkal több üzemanyagot vásároltak, mint 2024 azonos időszakában, összesen 3,2 milliárd litert. Ez a valaha volt második legmagasabb január–júniusi adat, amelyet csak a 2022-es 3,5 milliárd liter előz meg. További piaci érdekesség, hogy 2025-ben 2021 óta először 30 százalék fölé nőtt a kis benzinkutak piaci részesedése.
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #üzemanyag #gázolaj #tankolás #üzemanyag árváltozás

