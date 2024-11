Brutális szigorítás jön a kriptopiacon: erre készülj, ha Bitcoin-ban tartod a pénzed

Drávucz Péter Link a vágólapra másolva

Bár októberben hatályba lépett a kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadást, illetve információt nyújtó természetes személy képzettségére, szakmai gyakorlatára nézve előírásokat megfogalmazó kormányrendelet, a Pénzcentrum információi szerint novemberben újabb „erélyes” szabályok születnek. A portálunknak nyilatkozó szakértők szerint e szigor oka, hogy a kriptoeszköz piac az eddig szabályozott pénzügyi engedélyes területekhez képest speciális terület, az ügyfelek érdekében speciális szakértelem előírása is szükséges. Ezért a követelmények, elvárások a „hagyományos” befektetési tanácsot, vagy információt nyújtó szakemberekhez képest jóval magasabbak. A tendencia a jövőben is megmarad, ráadásul a kriptoeszköz-szolgáltatók tekintetében is hamarosan új rendelkezések látnak napvilágot.

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az uniós kriptoeszközökre vonatkozó, úgynevezett MiCA rendelete (Markets in Crypto Assets Regulation) 2024. június 30-tól alkalmazandó Magyarországon a stablecoinok tekintetében, az év végétől pedig minden egyéb esetben – mondták el a Pénzcentrum megkeresésére a Magyar Nemzeti Bank szakértői. (Stablecoin: olyan kripto-eszköz, amelynek fő célja a csereeszközként való használat, miközben jellemzően valamilyen eszközhöz van rögzítve az árfolyama. Az eszközalapú és az e-pénz tokent együttesen stablecoinnak nevezzük – a szerk.) A magyarországi részletszabályokat meghatározó, a kriptoeszközök piacáról szóló 2024. évi VII. törvény arról is rendelkezik, hogy június 30-tól a felügyeleti hatósági jogkört a jegybank látja el a MiCA által érintett eszközök, intézmények vonatkozásában. Korábban erre nem volt mód, jogszabályi felhatalmazás hiányában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az MNB szerint az alábbi kockázatokkal nem árt tisztában lenni: A kriptopiac jellemzően nagyon ingadozó, az árak gyorsan emelkedhetnek, vagy eshetnek.

A jelenlegi piacokon még a csalások, átverések, árfolyam manipulációk kétségtelenül jelen vannak.

A kriptoeszközökhöz kapcsolódó infrastruktúra, például az azokat tároló digitális tárcák kiberbiztonsági fenyegetéseknek vannak kitéve, és ha egy tárcát feltörnek, vagy elveszíti valaki a hozzáférést, az eszközök visszaszerzése nem lehetséges.

Sok kripto-projekt, vagy új szolgáltatás indul, ám nem mindegyik lesz sikeres, kudarcot vall, ami befolyásolja a befektetők eszközeinek értékét. A Pénzcentrum megkeresésére az act Bán & Partners szakértője rámutatott: a törvény után, október 17-én hatályba lépett a 294/2024. számú kormányrendelet. Ez nem okozott semmilyen meglepetést, maga törvény utalt rá, a tanácsadás elvégzéséhez szükséges ismeretek és szakmai tapasztalatok kritériumrendszerének részletes szabályait majd kormányrendelet határozza meg. Ennek paragrafusai láttak napvilágot pár héttel ezelőtt. Bognár Ivett hangsúlyozta: az előírások szerint annak, aki kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadást szeretne nyújtani, rendelkeznie kell a rendeletben meghatározott képzettségek valamelyikével, valamint legalább egyéves szakmai tapasztalattal, gyakorlattal a kriptoeszközök piacán, a pénz-, tőke- vagy biztosítási piacon, vagy a DLT-alapú pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan. Mi az a DLT? Distributed ledger technology, azaz osztott főkönyvi technológia, amely lehetővé teszi, hogy a meghatározott szabályok és eljárások alapján elfogadott és validált tranzakciókat a hálózat valamennyi szereplője tárolja, azokhoz kötődően adatot cseréljen, egy harmadik központi fél közreműködése nélkül. A szakmai követelmények pontos és részletes meghatározása elsősorban fogyasztók és befektetők védelmét szolgálja, emellett az átfogó szabályozást indokolja az is, hogy a kriptoeszközök piaca egy meglehetősen új, innovatív piac. Ennek sajátosságaira a tanácsadást nyújtó személynek feltétlenül figyelemmel kell lennie, ehhez pedig elengedhetetlen a megfelelő szakképzettség, gyakorlat megléte. Az előírások célja tehát, hogy magasan képzett, az érintett piacokon jártas szakemberek adjanak tanácsot a kriptoeszközökre vonatkozóan. Jóval magasabb követelmények Nagyon fontos, hogy a jelenleg érvényes jogi rendelkezések két eltérő személyi körre vonatkoznak. A kormányrendelet azokat az előírásokat tartalmazza, amelyeknek a tanácsadást nyújtó személynek meg kell felelniük ahhoz, hogy kriptoeszközökre vonatkozóan tanácsadási szolgáltatást nyújthassanak. Ezzel kapcsolatban elmondható, a követelmények, a szakmai képzettségre vonatkozó előírások valóban mutatnak némi hasonlóságot a befektetési tanácsot vagy információt nyújtó szakemberekkel szembeni elvárásokkal, azonban semmiképp sem azonosak. A kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadáshoz szükséges követelmények sok tekintetben jóval magasabbak. A kriptoeszköz-szolgáltatókra pedig szintén speciális szabályok érvényesek, minderre a jövőben is tekintettel lesz a jogalkotó. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről befektetési tanácsot, információt nyújtó, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló, immár 17 éves, 2007. évi CXXXVIII. törvény ne lenne szigorú – húzta alá az act Bán & Partners szakértője. Novemberben újabb etap várható Pajor Dávid ügyvéd is arra hívta fel a Pénzcentrum figyelmét, az októberi kormányrendelet az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatba kerülő és a kriptoeszközökkel kapcsolatosan ténylegesen tevékenységet végző személyi állományra vonatkozó szabályok, elvárások összefoglalása. Ám ez csak a tisztánlátás iránti igény egy részét elégíti ki, hiszen valóban ott van a szolgáltatók kérdése. Mind a MiCA rendelet, mind 2024. évi VII. törvény előírja az engedélyek megszerzésének és annak alapján a működés részleteinek kidolgozását. Ezek az ominózus részletszabályok a törvény módosításával együtt előkészítési fázisban vannak és már novemberben várható elfogadásuk. Mivel jelenleg is több kriptoeszköz-szolgáltató tevékenykedik a piacon, a szakértelem rendelkezésre áll, ám a megfelelősség vizsgálata mégis elkerülhetetlen. A piaci információk szerint a MNB-nél, mint felügyelettel megbízott hatóságnál az engedélyezési és ellenőrzési rendszerek kialakítása folyamatban van, ezzel kapcsolatosan zajlanak az egyeztetések és azok elkészültét követően hirdetik ki a szisztémákat. A jelenlegi állapotot leginkább a felkészülési időszaknak lehetne hívni, érvényes mindez a működésre, az engedélyszerzésre – mondta a Pénzcentrumnak Pajor Dávid. Ezeket a lépéseket tette meg és tervezi a jegybank A jegybank ugyanakkor már az elmúlt jó egy évben megkezdte a felkészülést az új feladat végzésére – hangsúlyozták a Pénzcentrumnak az MNB szakértői. Ennek érdekében önálló felügyelési szervezeti egységet hozott létre a jegybank felügyeleti és fogyasztóvédelmi alelnökségén belül. Az európai uniós, illetve magyarországi jogszabályalkotás során pedig szakmai véleményezőként folyamatosan támogatták mind az európai, mind pedig a hazai jogalkotókat, valamint a kapcsolódó nemzetközi szervezeteket. Többek közt készülőben van egy MNB-rendelet is az ügyféllel kötött szerződéses kapcsolatra vonatkozó szabályokról. Továbbá: folyamatos oktatásokat tartanak saját munkatársaiknak, illetve az egyéb érintett szereplőknek, társintézményeknek, szabályozóknak, érdekképviseleteknek, befektetőknek, lehetséges piaci szereplőknek. A honlapjukon már közzétették a hazai kriptopiac lehetséges szereplői számára rendkívül fontos engedélyezési útmutatókat, illetve a piaci szereplők adatszolgáltatási, kommunikációs felületének (ERA) űrlapjait mind az eszközalapú tokenek kibocsátói, mind az elektronikuspénz-alapú tokenek kibocsátói kapcsán. Ezeket érdemes áttekinteni, mivel részletes útmutatást, eligazítást tartalmaznak a tevékenység végzésének feltételeiről. A tevékenységi engedély megszerzését megkönnyítő útmutató is készül a leendő kriptoeszköz-szolgáltatók, így tanácsadók számára is. A Pénzcentrum információi szerint a törvény a panaszkezelési eljárására vonatkozó minimum követelményrendszert és a felügyeleti díjak megfizetésének mértékét is meghatározza, illetve már működő eszközalapú-tokenektől, vagy elektronikuspénz tokenektől eltérő kriptoeszköz szolgáltató tekintetében illeszt be egy rendelkezést. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy kevesebb, mint két hónap múlva, ezek a szolgáltatók 2025. január 1-ig kötelesek megfelelni – az ebben a cikkben is – oly sokat emlegetett MiCA-rendeletnek.

Címlapkép: Getty Images

