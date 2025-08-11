A Pénzcentrum 2025. augusztus 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rekordveszteséget könyvelt el a gödi Samsung: egyre nagyobb a baj a hazai akkugyárakban?
Az SK On akkumulátor-értékesítésből származó bevétele jelentősen növekedett 2024 második negyedévében, miközben veszteségei csökkentek. Ezzel szemben a Samsung SDI bevételei 2022 óta nem látott mélypontra zuhantak, és a veszteségek továbbra is magasak maradtak.
A legfrissebb vállalati beszámolók alapján az SK On akkumulátor-üzletága kezd kilábalni a válságból, míg a Samsung SDI nehézségei tovább fokozódnak. Az SK On bevételei az előző negyedévhez képest 31 százalékkal, a 2024-es mélyponthoz viszonyítva pedig 48 százalékkal emelkedtek, bár még mindig elmaradnak a 2023-as csúcsértékektől - írja a Telex.
Az SK On veszteségei jelentősen mérséklődtek, a második negyedévben már csak 17 milliárd forintnyi negatív eredményt könyveltek el az akkumulátorok értékesítéséből. Ezzel szemben a Samsung SDI - amely korábban nyereséges volt ebben a szegmensben - 112 milliárd forintos veszteséget szenvedett el ugyanebben az időszakban.
Mindkét vállalat számára a 2022-2023-as időszak jelentette az akkumulátorgyártás csúcsidőszakát. Az azóta tapasztalható bevételcsökkenés részben az akkumulátorárak zuhanásának, részben a kínai versenytársak térnyerésének tudható be, ami az eladott mennyiséget is csökkentette.
Az SK On negyedéves jelentése szerint a bevételnövekedés elsősorban az észak-amerikai gyártás felfuttatásának köszönhető. A veszteségek csökkentésében jelentős szerepet játszottak az Egyesült Államokban kapott állami támogatások, különösen az Advanced Manufacturing Production Credit (AMPC) program keretében.
A vállalat optimista a jövőt illetően, és a harmadik negyedévben az európai eladások növekedésére számít. Korábban a Telexnek küldött tájékoztatásukban jelezték, hogy bár az első komáromi gyárukat gyakorlatilag leállítják, a második üzemben fokozzák majd a termelést.
A Samsung SDI a forgalom visszaesését az elektromos autók iránti kereslet lassulásával magyarázza, bár ez csak részben fedi a valóságot, hiszen az elektromos járművek értékesítése idén rekordszintet ért el. A probléma inkább az, hogy több ügyfelük más beszállítókhoz pártolt át.
A Samsung jelentése szerint az első félévben több autógyártóval is új szerződéseket kötöttek, és további tárgyalások vannak folyamatban. A második félévben új, költséghatékonyabb akkumulátortípusokat terveznek bevezetni, valamint bővíteni kívánják a stacionárius akkumulátorok gyártását.
A gödi Samsung-gyár jelenleg átépítés és bővítés alatt áll, ahol a második gyáregység második ütemében a Hyundai számára fognak akkumulátorokat gyártani. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közelmúltbeli bejegyzése alapján további bővítések is várhatók.
A dél-koreai akkumulátorgyártók magyarországi tevékenysége azért különösen fontos, mert a kormány több százmilliárd forintnyi támogatást biztosított számukra és beszállítóiknak, továbbá jelentős összegeket fordított az infrastruktúra kiépítésére. Ezek a befektetések csak akkor térülhetnek meg, ha a vállalatok új megrendeléseket szereznek és növelik a termelést magyarországi üzemeikben.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint júliusban 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban.
Hogyan került egyre korábbra a Túlfogyasztás Napja? Mit jelent az ökológiai lábnyom, és mely országok „égetik el” a leggyorsabban a bolygó tartalékait? Mutatjuk!
Itt a kormány bejelentése: ilyen törlesztőrészletekkel indul az Otthon Start Program, módosul a CSOK-rendelet is
Emellett Panyi Miklós ismertette az Otthon Start Program részleteit, itt vannak a törlesztők.
Lefulladt a magyar ipar, a boltokban csak kicsit nő a forgalom: az igazi feketeleves csak most jöhet a gazdaságban?
Két fontos adat is érkezett ma reggel a KSH-tól: míg az ipari termelés tovább csökkent, addig a kiskereskedelmi forgalom határozott növekedést mutatott júniusban.
Egyre fájdalmasabban küszködik a magyar ipar: hogy lesz ebből bármilyen gazdasági növekedés 2025-ben?
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az ipari kibocsátás 1,2%-kal kisebb volt a 2025. májusinál.
