MÁV-vezér: Az eddigi vizsgálatok alapján nem műszaki hiba okozta azt a keddi mezőkövesdi vonatbalesetet, amelyben egy egyetemista lány vesztette életét
Megszólalt a mezőkövesdi vonatbaleset áldozatának családja: ezt üzenték a nyilvánosságnak a tragédia után
Szívhez szóló üzenetben mondott köszönetet a november 24-i mezőkövesdi vonatbalesetben elhunyt fiatal nő családja mindazoknak, akik küzdöttek lányuk életéért, és támogatták őket a legnehezebb pillanatokban.
A mezőkövesdi vasútállomásnál történt tragédiában életveszélyesen megsérült Viviána a szakszerű orvosi ellátás ellenére pénteken vesztette életét a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórházban.
A gyászoló szülők egy szombati bejegyzésben külön hálájukat fejezték ki annak a mozdonyvezetőnek, aki elsőként sietett a lányukhoz, megkezdte az ellátását, és a mentők kiérkezéséig mellette maradt. Emellett az Országos Mentőszolgálat munkatársainak is megköszönték a lelkiismeretes segítséget.
A család kiemelte a miskolci traumatológiai és intenzív osztályon dolgozó orvosok és ápolók emberfeletti küzdelmét is. Mint írták, hálásak a gondoskodásért, a szakértelemért és azért a mérhetetlen emberségért, amellyel a legnehezebb órákban fogták a kezüket és támogatták őket - írta a 24.hu.
Köszönetet mondtak továbbá az önkéntes véradóknak, az értük imádkozóknak és mindenkinek, aki együttérző üzenetekkel vagy biztató szavakkal állt mellettük. Úgy fogalmaztak, hogy bár egyetlen gyermeküket nem tudták megmenteni, a feléjük áradó szeretet, a remény és az emberség örökre velük marad.
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A megrázó eset után Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is személyesen fejezte ki részvétét a gyászoló édesapának, egyúttal arra kérték a nyilvánosságot, hogy a tragédiát senki ne használja fel politikai célokra. A szülők a lányuk búcsúztatásának időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást.
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