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Gyógyszermaradvány lehet a húsban, tejben, tojásban? Megszólalt a Nébih: erről mindenkinek tudnia kell
Sokan aggódnak amiatt, hogy a haszonállatok antibiotikumos kezelése után gyógyszermaradványok juthatnak a húsba, tejbe vagy tojásba. A Nébih egy Facebook-bejegyzésben tisztázta, hogy mit kell tudni az antibiotikumok élelmiszerekben való esetleges jelenlétéről, és mi a különbség a gyógyszermaradványok, illetve az antibiotikum-rezisztencia között. A hivatal szerint az állatok kezelése önmagában nem jelenti azt, hogy az élelmiszer veszélyes lenne a fogyasztókra. Ehhez azonban elengedhetetlen az előírások betartása és a kötelező várakozási idő kivárása.
Sokan tartanak attól, hogy a haszonállatok antibiotikumos kezelése után gyógyszermaradvány kerülhet a húsba, tejbe vagy tojásba, valamint sokat hallani manapság arról is, hogy az antibiotikumok túlzott használata miatt a kórokozók rezisztensekké válnak. A Nébih szerint a két jelenség eltérő folyamatot takar, ezért külön-külön kell vizsgálni őket.
Az antibiotikum-maradék az állatok szervezetében a kezelés után visszamaradó gyógyszer mennyiségét jelenti. Ennek ellenőrzésére szolgál az úgynevezett élelmezés-egészségügyi várakozási idő: ezt az időszakot kötelező kivárni, mielőtt az állatból származó élelmiszer fogyasztásra kerülhet. A szabályozás célja, hogy a húsban, tejben vagy tojásban esetlegesen jelen lévő gyógyszermaradvány ne lépje túl a megengedett határértéket.
Más természetű veszélyt jelent az antibiotikum-rezisztencia. Ilyenkor nem az élelmiszerben visszamaradó gyógyszerről van szó, hanem arról, hogy bizonyos baktériumok ellenállóvá válnak egyes antibiotikumokkal szemben. A Nébih arra is felhívta a figyelmet, hogy az antibiotikumok túlzott alkalmazása hozzájárulhat a rezisztens kórokozók kialakulásához.
A hivatal tájékoztatása szerint az antibiotikummal kezelt állatokból származó hús, tej és tojás is biztonságos lehet, amennyiben az állattartók betartják a vonatkozó előírásokat, köztük a kötelező várakozási időt. A Nébih rendszeres hatósági mintavételekkel és laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi, hogy az élelmiszerekben találhatók-e gyógyszermaradványok, illetve jelen vannak-e rezisztens kórokozók. A felelős antibiotikum-használat így az állatok egészségének megőrzése mellett a fogyasztók védelmét is szolgálja.
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